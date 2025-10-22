Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek

Bár Blake Lively és Justin Baldoni jogi csatározása még hosszú hónapokig eltarthat, nekünk, filmrajongó könyvmolyoknak ideje pontot tennünk az It Ends With Us – Velünk véget ér fejezet végére, mert október 30-án új érába lépünk: ekkor debütál ugyanis a mozikban a következő Colleen Hoover adaptáció.

A Regretting You – Elrontott életek az írónő 2019-ben kiadott azonos című regényét dolgozta fel és készülj fel el előre, mert a romantikus dráma GARANTÁLTAN a könnyekig hat majd téged a vásznon – a sírás már csak azért is garantált, mert a filmet a Csillagainkban a hiba rendezője, Josh Boone rendezi.

Életek elrontva?

A sztori főhősei az anya-lánya páros Morgan Grant (Allison Williams) és Clara (Mckenna Grace), akiknek egészen más elképzeléseik vannak az életről, éppen ezért állandóan vitáznak. A nő fiatalon szült, ezért háttérbe szorította az álmait, a spontaneitást csak hírből ismeri, a gyermekének pedig eszében sincs a nyomdokaiban lépni.

A köztük lévő óriási feszültséget csak a családfő, Chris (Scott Eastwood) tudja enyhíteni – ő viszont egy autóbalesetben az életét veszti Morgan testvérével, Jenny Davidsonnal (Willa Fitzgerald) együtt. A tragédia még távolabbra sodorja egymástól Clarát és az édesanyját, ráadásul Morgan olyan családi titkokra bukkan rá, amelyek még több darabra törik őt.

Mindketten más karjaiba menekülnek vigasztalásért: Clara randizni kezd Miller Adamsszel (Mason Thames), vagyis azzal a sráccal, akitől az anyja eltiltja őt, Morgan pedig a húga özvegye, Jonah Sullivan (Dave Franco) segítségével próbálja feldolgozni a történteket és a titkokat.

Tökéletes történet az anya-lánya párosoknak?

„Megpróbáltunk annyira hűek maradni a könyvhöz, amennyire lehetséges” – ígérte a film producere, Flavia Viotti. „Tudjuk, milyen hatalmas rajongói tábora van Colleen Hoovernek, és nem akarunk nekik csalódást okozni. De szerintem nem fognak csalódni.”

A Clarát életre keltő Mckenna Grace pedig csodálatosnak tartja a történetet, ami nem csupán egy romantikus sztori, hiszen az anya-lánya kapcsolat reflektorfénybe kerül benne, illetve a gyászfeldolgozás is.

„Az én karakterem tele van haraggal saját maga és az édesanyja iránt is. Megható nézni, min meg keresztül és hogyan kerül végül közel az anyjához.”

Márpedig éppen ez volt Colleen Hoover célja: olyan regényt akart írni, ami áthidalja a szakadékot a fiatal felnőtt és a kortárs romantikus regények között, hogy az anyák együtt olvashassanak a lányaikkal azt.

forrás: UIP-Duna Film A Regretting You – Elrontott életek október 30-tól debütál a mozikban Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével!

Szerelem a vásznon és azon túl...

És képzeld, bár hivatalosan egyelőre egyikük sem erősítette meg a híreket, a jelek szerint A szolgálólány meséje sorozat mellékszereplőjeként berobbanó Mckenna Grace és az Így neveld a sárkányodat film sztárja, Mason Thames nemcsak a vásznon, hanem az életben is egymásra találtak.

2025 júniusában kezén fogva fotózták le őket New Yorkban, és egy interjúban ők maguk vallották be, hogy jóval többet csókolóztak (spontán) a forgatáson, mint amennyit „elvártak” tőlük a forgatókönyv szerint, szóval a kémia fixen működik köztük…

forrás: Paramount A Regretting You – Elrontott életek nem csupán szerelmi történet: egy anya-lánya páros komplex kapcsolatáról, a gyász feldolgozásáról is beszél.

