Promóciók
Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Bár Blake Lively és Justin Baldoni jogi csatározása még hosszú hónapokig eltarthat, nekünk, filmrajongó könyvmolyoknak ideje pontot tennünk az It Ends With Us – Velünk véget ér fejezet végére, mert október 30-án új érába lépünk: ekkor debütál ugyanis a mozikban a következő Colleen Hoover adaptáció.
A Regretting You – Elrontott életek az írónő 2019-ben kiadott azonos című regényét dolgozta fel és készülj fel el előre, mert a romantikus dráma GARANTÁLTAN a könnyekig hat majd téged a vásznon – a sírás már csak azért is garantált, mert a filmet a Csillagainkban a hiba rendezője, Josh Boone rendezi.
Életek elrontva?
A sztori főhősei az anya-lánya páros Morgan Grant (Allison Williams) és Clara (Mckenna Grace), akiknek egészen más elképzeléseik vannak az életről, éppen ezért állandóan vitáznak. A nő fiatalon szült, ezért háttérbe szorította az álmait, a spontaneitást csak hírből ismeri, a gyermekének pedig eszében sincs a nyomdokaiban lépni.
A köztük lévő óriási feszültséget csak a családfő, Chris (Scott Eastwood) tudja enyhíteni – ő viszont egy autóbalesetben az életét veszti Morgan testvérével, Jenny Davidsonnal (Willa Fitzgerald) együtt. A tragédia még távolabbra sodorja egymástól Clarát és az édesanyját, ráadásul Morgan olyan családi titkokra bukkan rá, amelyek még több darabra törik őt.
Mindketten más karjaiba menekülnek vigasztalásért: Clara randizni kezd Miller Adamsszel (Mason Thames), vagyis azzal a sráccal, akitől az anyja eltiltja őt, Morgan pedig a húga özvegye, Jonah Sullivan (Dave Franco) segítségével próbálja feldolgozni a történteket és a titkokat.
Tökéletes történet az anya-lánya párosoknak?
„Megpróbáltunk annyira hűek maradni a könyvhöz, amennyire lehetséges” – ígérte a film producere, Flavia Viotti. „Tudjuk, milyen hatalmas rajongói tábora van Colleen Hoovernek, és nem akarunk nekik csalódást okozni. De szerintem nem fognak csalódni.”
A Clarát életre keltő Mckenna Grace pedig csodálatosnak tartja a történetet, ami nem csupán egy romantikus sztori, hiszen az anya-lánya kapcsolat reflektorfénybe kerül benne, illetve a gyászfeldolgozás is.
„Az én karakterem tele van haraggal saját maga és az édesanyja iránt is. Megható nézni, min meg keresztül és hogyan kerül végül közel az anyjához.”
Márpedig éppen ez volt Colleen Hoover célja: olyan regényt akart írni, ami áthidalja a szakadékot a fiatal felnőtt és a kortárs romantikus regények között, hogy az anyák együtt olvashassanak a lányaikkal azt.
Szerelem a vásznon és azon túl...
És képzeld, bár hivatalosan egyelőre egyikük sem erősítette meg a híreket, a jelek szerint A szolgálólány meséje sorozat mellékszereplőjeként berobbanó Mckenna Grace és az Így neveld a sárkányodat film sztárja, Mason Thames nemcsak a vásznon, hanem az életben is egymásra találtak.
2025 júniusában kezén fogva fotózták le őket New Yorkban, és egy interjúban ők maguk vallották be, hogy jóval többet csókolóztak (spontán) a forgatáson, mint amennyit „elvártak” tőlük a forgatókönyv szerint, szóval a kémia fixen működik köztük…
És most hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A libri.hu webáruházban például 25% kedvezménnyel szerezheted be a Regretting You – Elrontott életek című könyvet Colleen Hoovertől! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!
Nem ez az egyetlen könyv, amiből filmet vagy sorozatot készítenek idén! Mutatunk még párat!
Galéria / 9 kép
Pénteki olvasóklub: 9 népszerű könyv a BookTokról, amiből hamarosan film vagy sorozat készül
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
6 apró szokás, amitől rendezettebbnek és magabiztosabbnak tűnsz
Iszonyat egyszerű őket beépítened a mindennapokba és mégis hatásosak.
Hogyan lehet megőrizni a bizsergést és a szerelmet egy hosszú távú kapcsolatban?
A kapcsolat elején a bizsergés magától jön. Az újdonság, a vágy és a dopamin együttese minden mozdulatot felerősít, csodálatos élménnyé varázsolva minden együtt töltött percet. Pár év után azonban a hormonvihar lecsillapodik, a hétköznapok pedig lassan átszövik a kapcsolatot, ilyenkor sok pár elhidegül a másiktól, esetleg inkább barátként viszonyul a másikhoz. Itt kezdődik a valódi munka: hogyan lehet életben tartani a szerelmet, ha már nem az újdonság hajtja? A kutatások szerint a válasz egyszerre hétköznapi és forradalmian egyszerű. Mutatjuk is, miket érdemes bevetned!
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!
A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk
Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.