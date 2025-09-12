Divat
A ChatGPT szerint ezek a receptek lesznek az ősz kedvencei - így készítsd el őket
Forrás: Photo by Diliara Garifullina on Unsplash
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Végre lassan megérkezik a spooky időszak, amikor beborul az ég, elővehetjük az illatos, mutatós gyertyáinkat és az őszi dekorációt, eluralkodnak a barna és bordó színek a szettjeinkben, és semmi másra nem vágyunk, mint hogy egy meleg itallal a kedvenc őszi sorozatunk előtt kapcsolódjunk ki. De milyen lenne mindez a tökéletes finomság nélkül?
Most megkérdeztük a ChatGPT-t hogy mit gondol, milyen receptek lesznek a legnépszerűbbek 2025 őszén. Izgalmas válaszokat kaptunk, mi pedig összegyűjtöttük a hozzávalókat és a teendőket, hogy te is el tudd majd készíteni ezeket a finomságokat.
Tehát melyek e legnépszerűbb őszi receptek 2025-ben a ChatGPT szerint?
Ugyan az elmúlt években megszokhattuk, hogy a sütőtök mint ízesítés teljesen eluralkodik ezen az időszakon, de nem szabad megfeledkeznünk az olyan összetevőkről sem, melyek ugyancsak tökéletesen képviselik az őszi hangulatot, de a nagy Pumpkin spice őrületben háttérbe szorultak.
Ilyen például az alma és a fahéj, amellyel nem tudsz mellé fogni, ha őszi ízekről van szó.
1. A tökéletes őszi csokis keksz
A mesterséges intelligencia szerint az egyik legnépszerűbb idei recept egy nagy klasszikus, az otthon készített csokis keksz, amit kedvedre variálhatsz. Hogy mi kell hozzá?
- 120g vaj
- 100g barna cukor
- 1 közepes tojás
- 1 teáskanál vanília aroma
- 150g liszt
- 1 teáskanál sütőpor
- csipetnyi só
- 2 kanál Biscoff krém, vagy tetszőleges helyettesítő (pl Nutella, mogyorókrém)
- 50g Biscoff keksz összetörve (vagy tetszőleges helyettesítő keksz) + 1-2 db egészben a díszítéshez
- Apró csokidarabok
Hogyan készül?
- Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
- A vajat, a cukrot, a tojást és a vaníliát keverd össze.
- Add hozzá a lisztet, dolgozd össze.
- Ezután add hozzá az édes kekszkrémet, vagy amivel helyettesíted.
- Keverd bele a csokidarabokat.
- Majd fagyigolyókhoz hasonlóan formázd, és helyezd egy sütőpapírral bélelt tepsire..
- Süsd 10-12 percig.
Díszítésként pedig még egy kis krémet olvaszthatsz, amit a kekszek tetejére folyathatsz, ezzel ellenállhatatlanná téve.
De nem csak édességeket ajánlott nekünk a chatGPT, a többi receptért kattints a galériára!
