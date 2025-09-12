Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

A ChatGPT szerint ezek a receptek lesznek az ősz kedvencei - így készítsd el őket

#recept
#Receptek
#AI
#őszi receptek
#ChatGPT
#pumpkin spice
#2025 ősz
Palotai Nóra
Mutasd a cikkeit

Lehet naivnak nevezni, de semmi sem tesz boldogabbá, mint amikor kisüt a nap. Abszolú...

Életmód
Utoljára frissült: 2025. szeptember 11. 08:22

Forrás: Photo by Diliara Garifullina on Unsplash

A ChatGPT szerint ezek a receptek lesznek az ősz kedvencei - így készítsd el őket
A nap cikke

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Nem csak a sütőtökös finomságok fognak hódítani a következő hónapokban.

Végre lassan megérkezik a spooky időszak, amikor beborul az ég, elővehetjük az illatos, mutatós gyertyáinkat és az őszi dekorációt, eluralkodnak a barna és bordó színek a szettjeinkben, és semmi másra nem vágyunk, mint hogy egy meleg itallal a kedvenc őszi sorozatunk előtt kapcsolódjunk ki. De milyen lenne mindez a tökéletes finomság nélkül?

Most megkérdeztük a ChatGPT-t hogy mit gondol, milyen receptek lesznek a legnépszerűbbek 2025 őszén. Izgalmas válaszokat kaptunk, mi pedig összegyűjtöttük a hozzávalókat és a teendőket, hogy te is el tudd majd készíteni ezeket a finomságokat.

Tehát melyek e legnépszerűbb őszi receptek 2025-ben a ChatGPT szerint?

Ugyan az elmúlt években megszokhattuk, hogy a sütőtök mint ízesítés teljesen eluralkodik ezen az időszakon, de nem szabad megfeledkeznünk az olyan összetevőkről sem, melyek ugyancsak tökéletesen képviselik az őszi hangulatot, de a nagy Pumpkin spice őrületben háttérbe szorultak.

Ilyen például az alma és a fahéj, amellyel nem tudsz mellé fogni, ha őszi ízekről van szó.

1. A tökéletes őszi csokis keksz

A mesterséges intelligencia szerint az egyik legnépszerűbb idei recept egy nagy klasszikus, az otthon készített csokis keksz, amit kedvedre variálhatsz. Hogy mi kell hozzá?

  • 120g vaj
  • 100g barna cukor
  • 1 közepes tojás
  • 1 teáskanál vanília aroma
  • 150g liszt
  • 1 teáskanál sütőpor
  • csipetnyi só
  • 2 kanál Biscoff krém, vagy tetszőleges helyettesítő (pl Nutella, mogyorókrém)
  • 50g Biscoff keksz összetörve (vagy tetszőleges helyettesítő keksz) + 1-2 db egészben a díszítéshez
  • Apró csokidarabok

Hogyan készül?

  • Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
  • A vajat, a cukrot, a tojást és a vaníliát keverd össze.
  • Add hozzá a lisztet, dolgozd össze.
  • Ezután add hozzá az édes kekszkrémet, vagy amivel helyettesíted.
  • Keverd bele a csokidarabokat.
  • Majd fagyigolyókhoz hasonlóan formázd, és helyezd egy sütőpapírral bélelt tepsire..
  • Süsd 10-12 percig.

Díszítésként pedig még egy kis krémet olvaszthatsz, amit a kekszek tetejére folyathatsz, ezzel ellenállhatatlanná téve.

De nem csak édességeket ajánlott nekünk a chatGPT, a többi receptért kattints a galériára!

Galéria / 4 kép

A ChatGPT szerint ezek a receptek lesznek az ősz kedvencei

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!