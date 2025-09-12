Végre lassan megérkezik a spooky időszak, amikor beborul az ég, elővehetjük az illatos, mutatós gyertyáinkat és az őszi dekorációt, eluralkodnak a barna és bordó színek a szettjeinkben, és semmi másra nem vágyunk, mint hogy egy meleg itallal a kedvenc őszi sorozatunk előtt kapcsolódjunk ki. De milyen lenne mindez a tökéletes finomság nélkül?





Most megkérdeztük a ChatGPT-t hogy mit gondol, milyen receptek lesznek a legnépszerűbbek 2025 őszén. Izgalmas válaszokat kaptunk, mi pedig összegyűjtöttük a hozzávalókat és a teendőket, hogy te is el tudd majd készíteni ezeket a finomságokat.

Tehát melyek e legnépszerűbb őszi receptek 2025-ben a ChatGPT szerint?

Ugyan az elmúlt években megszokhattuk, hogy a sütőtök mint ízesítés teljesen eluralkodik ezen az időszakon, de nem szabad megfeledkeznünk az olyan összetevőkről sem, melyek ugyancsak tökéletesen képviselik az őszi hangulatot, de a nagy Pumpkin spice őrületben háttérbe szorultak.

Ilyen például az alma és a fahéj, amellyel nem tudsz mellé fogni, ha őszi ízekről van szó.

1. A tökéletes őszi csokis keksz

A mesterséges intelligencia szerint az egyik legnépszerűbb idei recept egy nagy klasszikus, az otthon készített csokis keksz, amit kedvedre variálhatsz. Hogy mi kell hozzá?

120g vaj

100g barna cukor

1 közepes tojás

1 teáskanál vanília aroma

150g liszt

1 teáskanál sütőpor

csipetnyi só

2 kanál Biscoff krém, vagy tetszőleges helyettesítő (pl Nutella, mogyorókrém)

50g Biscoff keksz összetörve (vagy tetszőleges helyettesítő keksz) + 1-2 db egészben a díszítéshez

Apró csokidarabok

Hogyan készül?

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.

A vajat, a cukrot, a tojást és a vaníliát keverd össze.

Add hozzá a lisztet, dolgozd össze.

Ezután add hozzá az édes kekszkrémet, vagy amivel helyettesíted.

Keverd bele a csokidarabokat.

Majd fagyigolyókhoz hasonlóan formázd, és helyezd egy sütőpapírral bélelt tepsire..

Süsd 10-12 percig.

Díszítésként pedig még egy kis krémet olvaszthatsz, amit a kekszek tetejére folyathatsz, ezzel ellenállhatatlanná téve.

De nem csak édességeket ajánlott nekünk a chatGPT, a többi receptért kattints a galériára!

