Ezért nem lesz soha igazán krémes a rántottád – ezt az egy hibát szinte mindenki elköveti

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Forrás: Pexels/Eugenia Sol
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Kevés egyszerűbb reggeli létezik a rántottánál: feltöröd a tojásokat, felvered őket, megsózod, majd néhány perc alatt megsütöd, legalábbis elméletben. A valóságban azonban meglepően könnyű száraz, gumiszerű vagy éppen vizes végeredményt kapni a puha, selymesen krémes rántotta helyett. És miközben rengeteg tanácsot hallani arról, hogy tejet vagy tejszínt kell-e hozzáadni, milyen serpenyőt használjunk, mennyit kevergessük, és alacsony vagy magas hőmérsékleten süssük-e, van egy ennél is egyszerűbb részlet, amelyen sok múlhat: mikor sózod meg a tojást?
Sokáig tartotta magát az a konyhai szabály, hogy a tojást nem szabad sütés előtt megsózni, mert a só vizessé és keménnyé teszi. Molly Adams, a Simply Recipes képzett séfje szerint azonban a helyzet ennél jóval árnyaltabb Nem feltétlenül azzal van probléma, ha sütés előtt sózol, hanem az időzítéssel. Ha ugyanis közvetlenül azelőtt sózod meg a tojást, hogy a serpenyőbe öntenéd, valóban kevésbé ideális állagot kaphatsz. Ha viszont körülbelül 15 perccel korábban teszed meg ugyanezt, éppen ellenkező hatást érhetsz el.
De mi történik a tojással?
A magyarázat a tojásban található fehérjékhez és vízhez kapcsolódik. Természetes állapotában a víz a fehérjék között van megkötve. Melegítés hatására ezek a fehérjék összehúzódnak, és közben vizet préselhetnek ki magukból – ennek eredménye lehet a szárazabb tojás és a serpenyő alján megjelenő folyadék. A só azonban hatással van ezekre a fehérjékre. Ha a tojást legalább 15 perccel a sütés előtt megsózod, van ideje annak, hogy a só hatására megváltozzon a fehérjék szerkezete, és a felszabaduló nedvesség ismét egyenletesen elkeveredjen a tojásban. A Simply Recipes szerint ennek eredményeként sütéskor lazább, puhább tojáslepények alakulhatnak ki, és a nedvesség nagyobb része bennük marad. Ha azonban a sózás és a sütés között szinte semennyi idő nem telik el, éppen azt a köztes állapotot kaphatod el, amikor a só már elkezdte kifejteni a hatását, de a folyamatnak még nem volt ideje végbemenni.
A 15 perces trükk
A technika tehát meglepően egyszerű:
- Törd fel a tojásokat egy tálba.
- Sózd meg őket ízlés szerint.
- Verd fel alaposan a tojásokat.
- Hagyd állni a keveréket legalább 15 percig.
- Ezután süsd meg a megszokott módon.
Persze önmagában a só időzítése sem ment meg egy olyan rántottát, amelyet percekig magas hőmérsékleten sütünk. Ha igazán puha végeredményt szeretnél, néhány apróságra még érdemes figyelni.
- Ne süsd túl! Vedd le a serpenyőt a tűzről, amikor a tojás még egy picit lágyabbnak tűnik annál, ahogy szeretnéd, hiszen a maradék hőtől tovább készül.
- Használj vajat! Nemcsak ízt ad, hanem gazdagabb érzetűvé is teszi a rántottát.
- Ne használj túl nagy hőt! A lassabb, kontrolláltabb sütéssel könnyebb eltalálni a puha állagot.
- Ne várd meg, amíg teljesen száraz! A krémes rántotta éppen attól jó, hogy nem sütjük addig, amíg minden nedvesség eltűnik belőle.
A következő reggel tehát ne akkor nyúlj a sótartóért, amikor már melegszik a serpenyő. Sózd meg a tojást negyedórával korábban, és csak utána kezdj hozzá a sütéshez. Lehet, hogy pont ez az apró változtatás hiányzott eddig a tökéletes hétvégi rántottádhoz.
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