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"Megengedtem anyukámnak, hogy ő keressen nekem pasit, ez lett a vége"
Forrás: SPI
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Heni 25 éves, nemrég végzett az egyetemen, azóta dolgozik, szabadidejében a barátaival lóg, nyáron olykor utazik, néha bulizik, máskor sorozatokat néz egész hétvégén. Pont úgy, ahogy a legtöbb huszonéves. Előző, és egyben első komolyabb kapcsolata másfél éve ért véget, utána tartott egy kis szünetet, majd próbált ismerkedni, de valahogy sosem lett semmi azokból a randikból. Nemrég pedig elárulta, milyen közel sem hétköznapi módon kezdett ismerkedni.
"Az utóbbi néhány alkalommal, amikor randim volt, mindegyik hatalmas csalódással ért véget. Egyszerűen teljesen elegem lett az egészből. Az egy dolog, hogy valakivel nem klappolunk, esetleg nincs meg a kémia, de az, hogy a srác CSAK magáról mesél, bunkózik és/vagy megbámul minden nőt, aki elsétál mellettünk... Nekem ez nagyon nem adja. Bár már albérletben lakom két másik lánnyal, anyukám szintén budapesti, úgyhogy egyik este inkább hozzá mentem haza, és kifakadtam neki. Miután jól kibeszéltük ezt a vacak randit is, meglepő ötlettel állt elő:
És mi lenne, ha én keresnék neked valakit?
Először csak nevettem, mert elképzeltem, ahogy anyukám hajkurássza a srácokat nekem valahol, de tényleg komolyan gondolta. Én meg úgy voltam vele: mit veszíthetek? Megbeszéltük, hogy 1 hónapig ő irányítja a szerelmi életem, de max három srácot mutathat be nekem, aztán hagyjuk is, mert valahogy az a sejtésem, hogy nem igazán egyezik az ízlésünk. Ez az egész közel másfél hónapja történt, most pedig elárulom, mi is lett a vége, és kiknek mutatott be az én drága anyukám.
Az első jelölt: Gábor, 27 éves – anyukám kolléganőjének a fia
Mondhatnám azt is, hogy az anyukák álma. Szerintem ő ugrott be először neki, amikor kitalálta ezt az egészet, mert konkrétan másnap már írt is nekem, hogy leszervezne nekünk egy vakrandit. Gábornak amúgy rendes munkája van, saját lakása (pontosabban a nagypapájának a lakása), minden vasárnap családi ebédre hazajár... Kértem azért, hogy legalább egy fotót mutasson róla, hogy tudjam, kit keressek. Első ránézésre nem éreztem a kémiát így, de gondoltam legyen. A találkozón hamar kiderült, hogy Gábor ugyanolyan kelletlenül érkezett, mint én. Képzelem, mit gondolt, amikor az ő anyukája felhívta azzal, hogy 'fiam, találtam neked egy kedves lányt!' Kávézás közben végig azon nevetünk, melyikünk anyja mit túlozott el rólunk. Romantika nem volt, de legalább egyikünknek sem kell kitalálnia egy menekülős kifogást.
A második jelölt: Márk, 25 éves – anyu FŐNÖKÉNEK az unokaöccse
Ezen nagyon nevettem, ugyanis amikor anyu és a kolléganője a randinkról beszélgettek, a főnöke is velük volt és közölte: neki van egy unokaöccse, aki szingli, és szerinte összeillenénk. Édesanyám persze erre nem mert nemet mondani, hisz mégis a főnöke dobta be az ötletet, úgyhogy két héten belül már a második randimra mentem egy vadidegen sráccal. Hozzáteszem, Márk bejelölt Facebookon, és váltottunk pár üzenetet is a tali előtt, ami egyébként egész jól sikerült. Még külsőre is szimpi volt!
A randin viszont nagyon sokat beszélt az exéről: mikor szakítottak, mi volt a baj, miért nem működött. Nem volt bunkó, nem volt igazából semmi gond vele, csak egyértelműen még benne volt az előző kapcsolatában. Anyukám utólag bevallotta, hogy azt nem kérdezte meg, mióta szingli a srác, és mint kiderült, nagyjából pár hete. A nagynéni azért dobta be a randi ötletét, mert Márk eléggé maga alatt volt, és úgy vélte, a továbblépés lesz a megoldás. Kár érte, ha az időzítés más lett volna, akár még jó kimenetel is lehetett volna.
A harmadik jelölt: Peti, 26 éves – anyu társasáháznak legújabb lakója
Az előző randi után megmondtam anyunak: még egy dobása van, jól válassza meg a randipartnert, mert utána felhagyok az ismerkedéssel. Ekkor jött a képbe Peti. Peti néhány hete költözött be az egyik lakásba albérlőként. Anyukám először akkor beszélgetett vele, amikor a fiú megkérdezte, melyik nap viszik el a szelektív szemetet, utána pedig még párszor összefutottak a lépcsőházban. Mindig köszönt, udvarias volt, anyunál jó pontokat szerzett.
Amikor legközelebb találkoztak, anya kerek-perec rákérdezett, szingli-e, mivel foglalkozik, majd közölte, hogy van egy vele nagyjából egykorú lánya. Van-e kedve meginni vele egy italt? Peti valószínűleg nem az a típus, aki könnyen mond nemet, szóval azt mondta, hogy benne van. Kicsit kínosnak éreztem, hogy már a lépcsőházban is pasit keres nekem, de végül beleegyeztem. Petivel beültünk egy italra. Vele éreztem magam a legkevésbé feszélyezve a három találkozó közül, valahogy magától ment a beszélgetés, jöttek a témák. Másnap rám írt, én pedig örültem neki. Megbeszéltük, hogy lesz második randi is, de anyának egyelőre csak annyit mondok, hogy jól sikerült az első."
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