Ezeket a konyhai eszközöket kerüld el: szakértő szerint rákkeltő anyagokat tartalmaz

A boltokba belépve megannyi konyhai termékkel találkozik az ember, és hacsak nem szakértő maga is, aligha tud eligazodni a különböző jelölések és fajták mentén. Az ár sem mindig irányadó, ugyanis nem feltétlenül a legdrágább edények számítanak a legjobbnak. Van példa ugyanis arra is, hogy egy csúcskategóriás márka edényei kifogásolható anyagokat tartalmaztak. Ezek után mindenkiben felmerül a kérdés, vajon milyen edényeket és konyhai eszközöket érdemes választani. Melyek azok, amik nemcsak az idő próbáját állják ki, de az egészségre is jó hatással vannak (vagy legalább nem károsítják azt). Nemcsak az számít, hogy mit eszel vagy iszol, hanem az is, hogy mindezt miből teszed - azaz mivel érintkezik az élelmiszer a felhasználás során. Évek óta halljuk, hogy a műanyagot érdemes kerülni, a boltokban például a zacskók helyett megjelentek a lebomló és a papír alternatívák, de arról is tudomásunk van, hogy a BPA (biszfenol A) mennyire veszélyes. Egy 2024-es tanulmány szerint a BPA inzulin rezisztenciához vezethet és növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását is. A kutatást a Kaliforniai Állami Műszaki Egyetemen végezték el két csoporton: az egyik placebót kapott, a másik kis mennyiségű BPA-t. Mindössze 4 nap kellett ahhoz, hogy a káros anyagot kapó csoport szervezete kevésbé reagáljon az inzulin nevű hormonra, amely a vércukorszint szabályozásában játszik fontos szerepet.

Mi az a BPA? Polikarbonát műanyagok és epoxigyanták előállítására használt ipari vegyi anyag. Mivel egy ösztrogénszerű anyagról van szó, képes utánozni a szervezet hormonjait, és ezáltal felborítani a hormonháztartást. Nemcsak a fent említett cukorbetegséggel hozták összefüggésbe az évek során, de szívbetegségekkel, meddőséggel és bizonyos rákfajtákkal is. Gyakran más, hasonló anyagokkal helyettesítik, például BPS-sel, ami szintén kockázatos lehet.

Nem minden a BPA-mentesség

Sokan azt gondolják manapság, hogy elegendő, ha a műanyag edények BPA-mentesek. Számos ilyen eszközön fel is van tűntetve, hogy bírja a hőt, használható mikróban, mosogatógépben. Ez viszont nem ilyen egyszerű. A BPA mentesség nem garantálja, hogy nem tartalmaznak más toxikus anyagot a műanyagok, általánosságban egyik sem tekinthető biztonságosnak. Legjobb, ha kerüljük őket és azokat a késztermékeket, amelyek műanyagokba vannak csomagolva, karcinogén hatásukkal is egyre több tanulmány foglalkozik. A mikroműanyagok kimutathatóak az emberi szervezetben és olyan szervekben is, mint pl. a méhlepény vagy a prosztata. Hatásuk káros az emberre és a magzatokra is. Igyunk üveg vagy réz kulacsból, érdemes komplex víztisztítóval szűrni a csapvizet is, valamint lehetőség szerint főzzünk minél gyakrabban magunkra a biztonságos konyhai eszközök segítségével” - mondja Csonka Júlia természetgyógyász, funkcionális táplálkozási szakértő, hormonegyensúly- és fitoterapeuta.

De nemcsak a műanyag csomagolások és konyhai eszközök lehetnek veszélyesek, hiszen számos más felületű anyag jelenik meg a háztartásokban a teflontól és a kerámiától kezdve a vason és a zománcon át - egészen a színes kerámiákig. Így persze felmerül a kérdés, hogy vajon mi az, ami biztonságosnak számít, mit használjunk és mit kerüljünk el teljes mértékben. A szakértő szerint a legjobb választás a rozsdamentes acél, valamint a vastag, Európában gyártott üvegedények. Emellett az öntöttvas is jó lehet, ám Júlia szerint ezt érdemes váltogatni, mert nem jó, ha a belőle oldódó szabad, kötetetlen vasnak valaki folyamatosan ki van téve.

“Minden, ami tapadásátló anyaggal van bevonva, káros az egészségre. Valamint ilyenek még az alumínium edények, kávéfőzők - például a kotyogós -, airfyegek, és a szilikon edények” - teszi hozzá.

Harc a teflon ellen Ha bővebben is érdekel, milyen mérgező a teflon és milyen melléktermék jön létre belőle, nézd meg Todd Haynes 2019-es Sötét vizeken című életrajzi drámáját. Mark Ruffalo Robert Bilott környezetvédelmi jogászt alakítja a filmben, amely megtörtént eseményeket dolgoz fel. Évtizedeken keresztül harcol egy vállalat ellen, amely káros anyagokkal szennyezi a vizet, illetve számos betegség és haláleset köthető a nevéhez. A küzdelem eredményeként a DuPont cég 2017-ben 600 millió dolláros kártérítést kellett, hogy fizessen a károsultaknak.

Mi a helyzet a kiegészítőkkel?

Érdekes kutatást közölt 2025-ben az Argentin Nemzeti Műszaki Egyetem, ami rávilágított arra, hogy az alumínium hevítés során jelentős mértékben bekerülhet az italokba és ételekbe. Ennek a részecskéi pedig összefüggésben állnak számos idegrendszeri betegséggel, és még az Alzheimer-kór kialakulásában is szerepet játszhatnak. Épp az alumínium kávéfőzőt vették górcső alá, amiről kiderült, hogy főzés során a biztonságosnak tekinthető alumínium mennyiség 16-szorosa került az italba. Épp ezért nem meglepő, ha az alufóliában való sütés is problémásnak tekinthető, de nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéb kiegészítőket sem, mint mondjuk a sütőpapírt.

“Az alufóliában való sütés ugyanúgy nem ajánlott, mint az alumínium edények, airfrier-ek, kávéfőzők használata. A benne való tárolás például hűtőben pár napig viszont nem jelent akkora rizikót, mint a magas hőmérsékletnek való kitétel savas élelmiszerekkel” - mondja a táplálkozási szakértő.

A sütőpapír kapcsán megjegyzi: ugyanúgy PFAS tapadásmentes felülettel van ellátva, mint a teflonos edény, csak kisebb mennyiségben. Kifejezetten magas hőkezeléskor (220 Celsius fok felett) ez elkezd oldódni, így érdemes inkább a hagyományos módszert választani: kizsírozni, kivajazni a tepsit.

“A fagyasztós zacskók szerencsére nem veszélyesek, mélyhűtés során nagyon csekély a potenciális mikroműanyag kikerülése az ételbe, ettől nem igazán kell tartani. Amitől viszont igen, az a sütőzacskó, tasakos rizs és gyakorlatilag a különböző műanyagokban való hevítés, műanyag tároló edényekbe/tányérokba való meleg/forró étel adagolás” - teszi hozzá Csonka Júlia.

Észlelhetsz tüneteket?

Bár számos egészségügyi kockázatot felsoroltunk, természetesen ez nem jelenti azt, hogy az edényeid egyik napról a másikra megbetegítenek. Olyan vegyi anyagokról beszélünk ugyanis, melyek évek során rakódnak le a szervezetben, és a felhalmozódásuk okozza a problémát. Épp ezért a legfontosabb a tájékozódás a témában, a tudatos termékválasztás és az edények megfelelő használata és tisztán tartása. Érdemes otthon is szelektálni, az elhasználódott, karcos edényektől pedig rendre megszabadulni.

A tünetek nehezen azonosíthatóak, mert ezek a káros anyagok évtizedek alatt akkumulálódnak a szervezetben, és mire problémát okoz(hat)nak, nehezen állapítható meg, hogy mekkora szerepük volt/van az adott megbetegedésben. Amit tudunk, hogy mind az örök vegyi anyagok, mind a műanyagok és a nehézfémek karcinogének, vagyis rákkeltőek. Számos idegrendszeri, valamint autoimmun megbetegedésben is szerepet játszanak, ezért mindenképp érdemes a háztartásban levő toxin expozíciót lecsökkentenünk és biztonságos eszközökből készíteni, fogyasztani, tárolni a mindennapi ételeinket, italainkat. - fogalmaz Júlia.

Ezeket az élelmiszereket is érdemes kerülni:

