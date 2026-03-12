Napi Horoszkóp
8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban

Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 11. 10:35

Forrás: Spencer Davis on Unsplash

8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban
Még nagyobb a kockázat, ha minden nap fogyasztod őket...

Az, hogy mit eszünk nap mint nap, nemcsak az energiaszintünkre vagy a testsúlyunkra van hatással, hanem hosszú távon az egészségünkre is. A kutatók egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy akadnak olyan ételek, amelyek gyakori fogyasztása növelheti bizonyos daganatos betegségek kockázatát. Ez nem jelenti azt, hogy egy-egy étel önmagában rákot okoz, inkább arról van szó, hogy ha túl gyakran fogyasztod őket, növelhetik a kockázatot.

Sok ilyen élelmiszer ráadásul sajnos a mindennapi étrend része: erősen feldolgozott készételek, feldolgozott húsok vagy nagyon cukros édességek... A szakértők szerint ezeknél az ételeknél gyakran az összetevők – például a túl sok só, cukor vagy telített zsír –, illetve az elkészítési módok játszhatnak szerepet abban, hogy hosszú távon rákkeltővé válnak.

Emiatt fontos tudni, melyek azok az ételek, amik növelik a rák kialakulásának esélyeit:

Galéria / 8 kép

8 étel, amely növelheti a rák kockázatát – a szakértők szerint több is ott lehet a konyhádban

Forrás

