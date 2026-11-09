6 szuper program, amit tilos kihagynod novemberben

Bár az adventi időszak, a karácsony már ezerrel közelít, és tényleg örömmel számoljuk már vissza a napokat decemberig, sajnos addig még szembe kell néznünk néhány elképesztően nehéz héttel is: a november ugyanis rendkívüli kihívás elé állíthat minket, pontosabban a mentális egészségünket.

Ilyenkor a nappalok napról napra egyre rövidebbek, a napfény gyakran már csak a képzeletünkben sugárzik ránk, ami alapból megzavarja a hangulatunkat, akár szezonális affektív zavarhoz (SAD), vagyis depresszióhoz is vezethet – és tovább rontja a helyzetünket az, hogy az időjárás kifejezetten szelessé és esőssé válik.

Ráadásul vannak, akik ilyenkor nyomást éreznek az ünnepek, az ajándékvásárlás miatt, szorongással tölti el őket az az anyagi teher, amelyet a karácsony helyezhet rájuk. Éppen ezért borzasztóan fontos, hogy a naptáradba legalább hetente egy olyan programot beillessz a teendőid közé, amik feltöltenek, és feldobják a kedved!

Mi össze is gyűjtöttünk neked néhány olyan programot, amit tilos kihagynod novemberben!

Azoknak, akik IMÁDNAK borzongani: HorrorWeeks a KÖKI Bevásárlóközpontban

Amikor bemutatnak egy új horrorfilmet, te elsők között váltasz rá jegyet a mozikban, mert szereted, ha egy ijesztő sztori felpörgeti egy kicsit az adrenalint benned? Akkor hadd áruljuk el neked, hogy a KÖKI Bevásárlóközpontban megnyitott a november 29-ig elérhető HorrorWeeks kiállítás, ahol személyesen is átélheted a vásznon látott hátborzongató pillanatokat. Képzeld, 666 négyzetméteren (igen, elég ördögi szám!), különböző tematikájú helyszíneken várnak rád a rémisztőbbnél rémisztőbb horrorélmények… Szóval hagyd hátra a valóságot egy kicsit és lépj be a horrorfilmek világába: a jó hír az, hogy te mindenképpen élve megúszod ezt a kalandot!

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A HorrorWeeks kiállítás november 29-ig látogatható a KÖKI Bevásárlóközpontban!

Azoknak, akik nem szeretnének túlköltekezni a karácsony miatt: JOY-napok

Te is azok közé tartozol, akiket szorongással töltenek el a karácsonyi kiadások? Jó hírünk van neked! November 12-15. között ismét jönnek a JOY-napok, sokszínű kuponkínálattal, akár 50% kedvezménnyel. Ezeket a kuponokat több mint 1000 üzletben és online tudod beváltani, úgyhogy érdemes már most, olcsóbban beszerezned a karácsonyi ajándékodat mindenkinek! A kuponok természetesen digitálisan, a Joy Hungary appban is beszerezhetők és felhasználhatók! Állítsd össze már most az ünnepi bevásárlólistádat és költs kevesebbet idén az ajándékokra - miközben éppen ugyanolyan nagy örömöt okozol mindenkinek, mint akkor, amikor kimaxolod a keretedet.

November 12-15. között ismét jönnek a JOY-napok!

Azoknak, akik már alig várják a karácsonyt: karácsonyfa fényeinek ünnepélyes felkapcsolásával az Al Habtoor Palace Budapest Kupola Lounge-ban

Tudod, azt mondják, pozitív hatással lehet a mentális egészségünkre az, ha jóval korábban, akár már november végén karácsonyi hangulatot varázsolunk az otthonunkba. Nos, ha erre most éppen nincs lehetőséged, akkor sem kell lemondanod az ünnepi fények gyógyító erejéről: az Al Habtoor Palace Budapest Kupola Lounge-ban november 19-én 18 órától felkapcsolják a karácsonyfa fényeit, méghozzá élő kórus, szezonális falatok és ünnepi italok kíséretében. Ez tökéletes program lehet a barátnőiddel, de akár a családoddal is – korhatár nélkül!

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forrás: Al Habtoor Palace Budapest Az Al Habtoor Palace Budapest Kupola Lounge-ban már november 19-én felkapcsolják a karácsonyfa fényeit!

Azoknak, akik szívesen töltik a piacon a hétvégéiket: Market Club a Hegyvidék Bevásárlóközpontban

Igen, igen, piacra járni újra trendi, sőt! Nemcsak ritka, különleges tárgyakra, izgalmas ízekre vagy új kedvencekre bukkanhatsz közben, hanem barátságokat is köthetsz és még alkothatsz is, fejlesztheted a kreativitásodat, továbbá a tudásodat is. A Hegyvidék Bevásárlóközpont Market Clubjának november 28-i alkalmán például a gasztronómiáé lesz a főszerep. A Gastro Club napján Krasznai Norbi séf segítségével felfedezheted a tél izgalmas ízeit, ünnepi fogásait, amelyeket meg is kóstolhatsz. A Mézi by Szoni alapítója, Szoni pedig mézeskalács-díszítő workshoppal készül az érdeklődőknek, amelyen a résztvevők a dekorálás fortélyait sajátíthatják el, hogy otthon is gyönyörű, egyedi finomságokat készíthessenek az ünnepekre.

Kóstolj bele az ősz ízeibe Krasznai Norbi séffel a Hegyvidék Bevásárlóközpont Market Clubjában november 28-án!

Azoknak, akik el sem tudják képzelni az életüket olvasás nélkül: Karácsonyi Könyvfesztivál

Ahogy Rory Gilmore a Szívek szállodája sorozatban, úgy te sem indulsz el sehova az aktuális könyved nélkül és a TBR-listád már olyan hosszú, hogy igazából már magadnak sem mered bevallani, pontosan hány cím is szerepel rajta? November 28-án van egy KÖTELEZŐ köröd: látogass el a Karácsonyi Könyvfesztiválra Budapesten, ahol találkozhatsz a kedvenc nemzetközi (például Guðrún Brjánsdóttir, A Kakaóklub szerzője) és hazai szerzőiddel (például Kollár Betti) és különböző workshopokon vehetsz részt - továbbá ezerrel hangolódhatsz a közelgő adventi időszakra és a karácsonyra. Na meg szerezhetsz pár új könyvmoly barátot!

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Azoknak, akik megszállott filmrajongók: FUNtasy Budapest

A Csillagok háborúja (Star Wars), a Harry Potter, a Jurassic Park vagy A Gyűrűk Ura filmeket akárhányszor újra tudnád nézni, akkor sem unnál rájuk, és ha tehetnéd, bármikor ellátogatnál ezekbe a képzeletbeli világba? Most VALÓBAN megteheted ezt és mindössze a Budapestig kell utaznod ehhez a Vasvári Pál utcában található FUNtasy Budapest nevű helyre. Itt komplett filmes világok várnak rád több mint 500 négyzetméteren: a diorámák, a padló, a falak és a mennyezet mellett a fények, a hangok, helyenként a füst és más effektek is az adott jelenet hangulatát idézik az ajtók mögött.

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A FUNtasy Budapest falai között elmerülhetsz a kedvenc filmjeid világában.

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