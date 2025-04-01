Horoszkóp
Tudod, mit jelentenek a különböző színű pórázok a kutyákon?

Frey-Kovács Brigitta
Életmód, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. április 1. 10:41

Forrás: fotyma / Envato

Tudod, mit jelentenek a különböző színű pórázok a kutyákon?
Általában pórázt az alapján választanak a gazdik, hogy milyen szín vagy minta illik a kutyus neméhez, bundájához, személyiségéhez, illetve nekik mi a kedvenc színük. Vannak azonban esetek, amikor a póráz színe figyelmeztető jelként szolgál a többi kutyásnak és a kutya nélküli járókelőknek is.

Pár éve fültanúja voltam egy beszélgetésnek a metrón, egy fiatal nő ecsetelte a barátnőjének, hogy milyen pökhendi gazdival találkozott nemrég. Kiderült, hogy a kutyatulajdonos bűne annyi volt, hogy nem engedte megsimogatni a kutyáját, mikor a lány, meglátva a golden retrievert, kérdezés nélkül letérdelt hozzá, amikor egy kávézó teraszán üldögéltek. A gazdi magához húzta a négylábút, a lánynak pedig annyit mondott, hogy engedély nélkül nem illik csak úgy megsimogatni idegen kutyát. A két fiatal persze nem értette, hogy miért reagált így, valószínűleg eddig – szerencséjükre – csak olyan bundással találkoztak, amelyik örült a simogatásnak és a közeledésnek.

Bármennyire is barátságosnak tűnik, idegen kutyát nem szabad engedély nélkül megsimogatni.
forrás: AFGreen / Envato
Bármennyire is barátságosnak tűnik, idegen kutyát nem szabad engedély nélkül megsimogatni.

Hasonló történet még ma is biztosan sokszor megesik, mert a kutyatartásról és a kutyás etikettről még mindig kevés szivárgott be a köztudatba. Holott vannak olyan információk, amelyek nem csak azok számára fontosak, akik kutyával élnek. Azt már szerencsére egyre többen tudják, hogy szolgálatban lévő segítő ebet nem simogatunk, nem paskolunk, nem etetünk, egyszerűen békén hagyjuk, nehogy eltereljük a figyelmét a feladatáról. Az ilyen kutyák általában könnyen felismerhető hámot vagy nyakkendőt viselnek. Azt viszont sajnos csak kevesen tudják, hogy sok esetben a póráz színe sem csak az esztétikum miatt fontos, hanem figyelmeztető jelként szolgálhat.

A galériában megnézheted, mit jelentenek a különböző színű pórázok:

Az ÉVA Magazin írása.

