Tudod, mit jelentenek a különböző színű pórázok a kutyákon?
Forrás: fotyma / Envato
Pár éve fültanúja voltam egy beszélgetésnek a metrón, egy fiatal nő ecsetelte a barátnőjének, hogy milyen pökhendi gazdival találkozott nemrég. Kiderült, hogy a kutyatulajdonos bűne annyi volt, hogy nem engedte megsimogatni a kutyáját, mikor a lány, meglátva a golden retrievert, kérdezés nélkül letérdelt hozzá, amikor egy kávézó teraszán üldögéltek. A gazdi magához húzta a négylábút, a lánynak pedig annyit mondott, hogy engedély nélkül nem illik csak úgy megsimogatni idegen kutyát. A két fiatal persze nem értette, hogy miért reagált így, valószínűleg eddig – szerencséjükre – csak olyan bundással találkoztak, amelyik örült a simogatásnak és a közeledésnek.
Hasonló történet még ma is biztosan sokszor megesik, mert a kutyatartásról és a kutyás etikettről még mindig kevés szivárgott be a köztudatba. Holott vannak olyan információk, amelyek nem csak azok számára fontosak, akik kutyával élnek. Azt már szerencsére egyre többen tudják, hogy szolgálatban lévő segítő ebet nem simogatunk, nem paskolunk, nem etetünk, egyszerűen békén hagyjuk, nehogy eltereljük a figyelmét a feladatáról. Az ilyen kutyák általában könnyen felismerhető hámot vagy nyakkendőt viselnek. Azt viszont sajnos csak kevesen tudják, hogy sok esetben a póráz színe sem csak az esztétikum miatt fontos, hanem figyelmeztető jelként szolgálhat.
A galériában megnézheted, mit jelentenek a különböző színű pórázok:
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
