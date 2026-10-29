Divat
Kipróbáltam, milyen poliamór kapcsolatban másodiknak lenni - Elárulom, milyen volt igazából
Forrás: Hippi-túra c. film
Napi horoszkóp október 29.: a Nyilasoknak érdemes alaposabb munkát végezniük, a Halak végre önmagukra is szánhatnak időt
A csillagok a hét második felére is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!
„Szexi anyuka akarok lenni” – Jennifer Lawrence elárulta, milyen plasztikai műtéten esett át, és mit tervez még
Jennifer Lawrence megerősítette, hogy mellfelvarráson esett át, és azt is elárulta, milyen szépészeti beavatkozást tervez a jövőben.
5 szempillaspirál 7 ezer Ft alatt, ami eszméletlenül látványos szemeket varázsol
Összegyűjtöttünk 5 szempillaspirált, amelyekkel pillanatok alatt látványosabbá teheted a tekintetedet!
Ilyen színű csizmát hord idén mindenki: mutatjuk, hogyan viseld stílusosan!
A fehér csizma néhány egyszerű stylingtrükkel könnyen az őszi gardróbod egyik kedvencévé válhat.
A fájdalmas igazság: ez a valódi oka annak, hogy az emberek megcsalják azt, akit szeretnek
A megcsalás után könnyű azon rágódni, miben nem voltál elég jó, pedig a félrelépés okai sokszor nem a megcsalt partner hiányosságaiban keresendők.
Képzeld el, hogy egy csajos estén találkozol egy sráccal, aki konkrétan az ideálod. Külsőleg és belsőleg egyaránt. A humorotok ugyanolyan, az érdeklődési körötök több, mint hasonló, jól is néz ki, a vonzalom instant megvan - akár egy romkom is lehetne belőle. Így indult a találkozásom Márkkal, aki az átbulizott éjszaka után bejelölt a Facebookon is. Majd rögtön írt egy üzenetet, amiben elmondta: ne lepődjek meg, de kapcsolatban él. És mielőtt azt gondolnám, hogy hűtlen, tudnom kell, hogy a barátnőjével már régóta nyitott kapcsolatban, vagyis poliamór kapcsolatban élnek. Mindkettejük részéről rendben van, ha a másik randizik, és ő már be is számolt rólam Rebekának (nevezzük így, nem akarom az igazi nevét felfedni).
Valószínűleg egy normális helyzetben ilyenkor egy nő azt mondja, hogy "oké, köszi az infót, és sok boldogságot hozzá, én ebben nem veszek részt." De én épp nemrég jöttem ki egy kapcsolatból, annyira nem is kerestem komolyat, és egyszerűen nagyon vonzódtam Márkhoz. Spirálba kerültem, mert bár az eszem tudta, hogy ez hiba, a szívem nagyon, de nagyon szeretett volna legalább még egyszer találkozni vele.
Szóval megkérdeztem mindent, amit ilyenkor valószínűleg nem illik rögtön megkérdezni. Mióta vannak együtt? Együtt laknak? Mi történik, ha valamelyikük féltékeny lesz? Márk türelmesen válaszolt mindenre, én pedig arra gondoltam, hogy az előző kapcsolatomban hónapok alatt sem beszéltünk ennyit az elvárásainkról. Az őszinteség máris szimpatikus lett.
Őszinte leszek: az elején kifejezetten tetszett a szabadság
Az első hetek könnyűek voltak, hisz érzelmileg nem voltam invesztálva a kapcsolatban. Találkoztunk, amikor mindkettőnknek megfelelt, közben megmaradtak a saját programjaim, és senki nem kérte számon, kivel ülök be egy kávéra pénteken. Én is randiztam másokkal. Jólesett, hogy nem kellett a második találkozó után eldöntenem, ebből most kapcsolat lesz-e, és pontosan mit jelentünk egymásnak.
Márk ráadásul figyelmes volt. Emlékezett arra, amit meséltem, nem a telefonját nézte, amikor együtt voltunk, és nem kellett találgatnom, hogy jelentkezik-e még. A barátnőjét, Rebekát sem titkolta. Ha vele volt programja, azt mondta. Nem talált ki munkahelyi vacsorát vagy hirtelen felbukkanó vidéki rokont.
Ettől az egész sokkal biztonságosabbnak tűnt, mint néhány korábbi, elvileg kizárólagos kapcsolatom. Azt gondoltam, ha ilyen őszintén beszélünk, nem sérülhetek.
Csakhogy, ahogy egy barátság extrákkal felállásban is beindulhatnak az érzelmek, úgy itt is. Amikor hónapok óta találkozgattunk, arra gondoltam, klassz lenne egy hétvégét együtt tölteni. Szóval bedobtam a hosszú hétvégét, ami persze neki nem volt jó. Majd a következő nekem, az azutáni neki, és egy hónapig szerveztünk egy 1 éjszakás kiruccanást. És közben egyre inkább foglalkoztatni kezdett, hogy mikor férek bele az életébe. Pedig nem mondott le miattam semmit, amit megígért. Egyszerűen volt egy másik kapcsolata is, amelyben ugyanúgy számítottak rá.
Gondolom ezek után benned is felmerül a kérdés: mi a helyzet a szexszel? Nos, erről viszonylag hamar beszéltünk: védekezésről, szűrésekről és arról, milyen információkat szeretnénk tudni egymás kapcsolatairól. Azt hittem, ezen a ponton fogok majd elakadni, és bár zavaró volt, nem tagadom, nem ez volt a mérföldkő az egészben. Egy egészen ártatlan üzenet rosszabbul esett.
Pár hónap után egyszer csak Márk küldött egy képet egy kutyáról, amit Rebekával együtt láttak kirándulás közben. Utána leírta, hogy nevettek valamin, amit én nem értettem, mert belsős poén volt. Nem volt ebben semmi bántó. Mégis akkor éreztem meg igazán, hogy van egy másik, teljes életük együtt: kedvenc helyekkel, családi történetekkel, megszokásokkal.
A féltékenységnél is fárasztóbb lett. Ha rosszul esett valami, előbb próbáltam eldönteni, jogos-e, és csak azután mondtam el Márknak. Nem akartam olyan nőnek tűnni, aki beleegyezik egy helyzetbe, majd később mégis azt követeli, hogy miatta minden megváltozzon.
Én is randiztam, de ettől nem lett könnyebb
Egy ideig azt hittem, az egyensúly hiányzik. Márknak volt másik komoly kapcsolata, nekem viszont a többi találkozóból nem alakult ki semmi tartós. Aztán megismertem valakit, akivel többször is találkoztam. Gondoltam ez kell ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk. De rájöttem, hogy két kapcsolat önmagában nem tesz boldogabbá. Igazából idegesítő volt az egész. Úgy éreztem magam, mint egy szerető, aki hiszi, hogy egy nap majd elhagyja a pasija a barátnőjét érte, miközben ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Még ha szakítottak volna is, Márk valószínűleg randizni kezdett volna más lánnyal, szóval ugyanott lettem volna.
Végül nem azt kértem, hogy válasszon
Nagyjából fél év után mondtam el Márknak, hogy be szeretném fejezni. Nem kértem, hogy szakítson Rebekával, és nem próbáltam rávenni arra, hogy engem válasszon. Ő elejétől világosan elmondta, hogyan szeretne élni. Nekem kellett idő, hogy rájöjjek, én mást akarok.
Fájt a búcsú, mert nem volt egy nagy veszekedés, amibe bele lehetett kapaszkodni. Nem tudtam utálni. Továbbra is szerettem találkozni vele, csak már túl sok olyan estém volt, amelyet szorongva töltöttem, miközben próbáltam meggyőzni magam, hogy hamarosan könnyebb lesz.
Ma már biztosabban mondom el, hogy kizárólagos kapcsolatot keresek. Nem bánom, hogy kipróbáltam valami mást, de legközelebb nem szeretnék hónapokat várni azzal, hogy komolyan vegyem a saját válaszomat.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!
6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert
A farmer örök kedvenc, de 2026 őszén olyan izgalmas nadrágtrendek hódítanak, amelyek miatt egy időre biztosan a szekrény mélyére kerülnek a kedvenc farmernadrágjaid.
Sorra cserélik le a sztárok a bobot erre a meglepő frizurára
A bob évekig uralta a hajtrendeket, 2026 őszén azonban egy még rövidebb, merészebb frizura került reflektorfénybe.
Ismerd meg az internet következő boyfriendjét: ő lesz a Fourth Wing Xadenje
Végre kiderült, ki alakítja Xaden Riorsont a Negyedik szárny sorozatadaptációjában.
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy jól kinéző modellbe.
A szívbetegségek meglepő tünetei, amiket mindenki figyelmen kívül hagy
A szívbetegségek sokszor egészen hétköznapi panaszokkal kezdődnek, amelyeket könnyű a stresszre, a kimerültségre vagy az életkorra fogni.
Ezek az 5 legújabb és legjobb arcápolási termék
Mutatunk öt izgalmas arcápolót, amelyekkel egy kis extrát adhatsz a mindennapi rutinodhoz.