A plasztikai sebészek 5 nagy titka, amit csak a barátaiknak mesélnek el
Vannak időszakok, amelyek alatt az ember szinte észrevétlenül tanulja a kitartást, a tűrést és az újrakezdést.
A plasztikai sebészek 5 nagy titka, amit csak a barátaiknak mesélnek el
Ki gondolná, hogy ez rejtőzik a háttérben?
Napi horoszkóp december 4.: a Mérlegeknek érdemes a sarkukra állniuk, a Nyilasoknak diplomatikusan igyekeznek határvonalat húzni valakivel
A hét második fele is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
A plasztikai sebészek világa tipikusan az a közeg, ahova az átlagemberek nem, vagy csak nagyon ritkán látnak be. Szóval valahogy úgy képzeljük, hogy ez egy fényűző, magabiztos, tökéletes világ, ahová csak a sztárok léphetnek be, de a valóság nem biztos, hogy ez. Vannak titkok, amelyeket a szakma képviselői csak a legközelebbi barátaikkal osztanak meg: olyan felismerések, amelyek megváltoztatják azt, ahogyan a szépségiparra, a páciensek elvárásaira és a sebészek mindennapjaira tekintünk. Úgyhogy most öt olyan meglepő igazságot mutatunk be, amit eddig biztosan nem sejtettél róluk.
Ha kíváncsi vagy, milyen gondolatok foglalkoztatják valójában a plasztikai sebészeket, amikor lekapcsolják a műtő lámpáit, és mitől lesz valóban sikeres egy beavatkozás – még akkor is, ha ezt nem látjuk a „before–after” fotókon –,
akkor kattints a galériára:
