Mindjárt karácsony: 7 pénzügyi döntés, amit már MA meg kell hoznod, hogy ne verd magad adósságokba az ünnepekre

Még alig kezdődött el a november, de máris egyre hosszabb az ajándéklistád? Bár imádjuk meglepni a szeretteinket az ünnepekkor, azért az is tény, hogy a karácsonyi készülődés során gyakorlatilag minden hétre jut egy újabb extra kiadás, miközben ugyanakkora fizetésből kell gazdálkodunk, mint máskor.

Ha szeretnél egy kicsit nagyobb budgetet decemberre, a következő hét tipp segítségével nemcsak a kiadásaid nőhetnek meg, hanem a bevételeid is!

1. Vállalj kisebb, alkalmi feladatokat!

Gyerekfelügyelet, kutyasétáltatás, vagy fordítás, tolmácsolás: olyan munkából indulj ki, amiben már most is magabiztos vagy. Írj egy rövid bemutatkozást arról, pontosan mit is tudnál vállalni, és mely napokon érsz rá. Az ismerőseidet is megkérheted, hogy szóljanak, ha hallanak hozzád passzoló lehetőségről.

2. Nézd át, mit tudnál eladni!

A régóta érintetlen ruhák, könyvek és kisebb bútorok eladásával helyet és pénzt is felszabadíthatsz. Kezdésnek válassz ki öt olyan darabot, amelytől könnyen megválnál, így nem lesz egész hétvégés projekt a szelektálás. A hirdetésben tüntesd fel a méreteket, az állapotot és az átvétel lehetőségeit, hogy kevesebb külön egyeztetésre legyen szükség – és gyorsabban lezárd a dealt.

3. Próbáld ki, van-e kereslet az alkotásaidra!

Ha horgolsz, ékszereket készítesz vagy szívesen tervezel egyedi grafikákat, eladásra is kínálhatod a munkáidat – különösen karácsony előtt. Az árazásnál az alapanyag mellett a munkaidődet, a csomagolást és az értékesítés költségeit is számold bele. Első körben egy kis választékkal indulj, hogy kiderüljön, melyik terméked iránt érdeklődnek, mielőtt nagyobb összeget költenél alapanyagokra.

4. Adj bérbe valamit, amit ritkán használsz!

Egy kihasználatlan parkolóhely vagy ritkán elővett eszköz is hozhat bevételt még karácsony előtt. Gondold végig, milyen időszakra tudod nélkülözni, és mennyi egyeztetést ér meg neked a bérbeadás. Az átadás előtt rögzítsétek az adott eszköz állapotát, a visszaadás időpontját és a használat feltételeit is.

5. Keress szezonális munkát!

Az ünnepi időszakra szóló bolti, vendéglátós vagy csomagolási feladatok között is körülnézhetsz. Jelentkezés előtt tisztázd, meddig tart a munka, hány alkalmat várnak el, és mikor érkezik a fizetés – és az utazást is számold hozzá a vállalt műszakhoz, hogy ne ússzon el az időbeosztásod.

6. Add tovább, amit jól tudsz!

Nyelvgyakorlás, korrepetálás vagy egy kreatív foglalkozás megtartása is szóba jöhet, ha van hozzá megfelelő tudásod. Egy pontos ajánlattal indulj: például kezdőknek szóló beszélgetős angolórával vagy karácsonyi képeslapkészítéssel. Előre tervezd meg az alkalom hosszát és menetét, az ár kialakításánál pedig a felkészülésre fordított időddel is számolj.

forrás: JOY November 12-15. között ismét jönnek a JOY-napok, sokszínű kuponkínálattal, akár 50% kedvezménnyel!

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