Életmód
Mindjárt karácsony: 7 pénzügyi döntés, amit már MA meg kell hoznod, hogy ne verd magad adósságokba az ünnepekre
Forrás: AleksandarNakic/Getty Images
Napi horoszkóp november 3.: a Kosok végre pozitív irányba indulnak, a Rákoknak érdemes szembenézniük a problémáikkal
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak
Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
6 szobanövény, ami kész vagyont érhet: és lehet, hogy neked is van otthon belőle
Lehet, hogy évek óta ott áll a nappalidban egy szobanövény, amelynek egy hasonló méretű, egészséges példányáért mások több tízezer, akár százezer forintot is fizetnének.
Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!
Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!
Még alig kezdődött el a november, de máris egyre hosszabb az ajándéklistád? Bár imádjuk meglepni a szeretteinket az ünnepekkor, azért az is tény, hogy a karácsonyi készülődés során gyakorlatilag minden hétre jut egy újabb extra kiadás, miközben ugyanakkora fizetésből kell gazdálkodunk, mint máskor.
Ha szeretnél egy kicsit nagyobb budgetet decemberre, a következő hét tipp segítségével nemcsak a kiadásaid nőhetnek meg, hanem a bevételeid is!
1. Vállalj kisebb, alkalmi feladatokat!
Gyerekfelügyelet, kutyasétáltatás, vagy fordítás, tolmácsolás: olyan munkából indulj ki, amiben már most is magabiztos vagy. Írj egy rövid bemutatkozást arról, pontosan mit is tudnál vállalni, és mely napokon érsz rá. Az ismerőseidet is megkérheted, hogy szóljanak, ha hallanak hozzád passzoló lehetőségről.
2. Nézd át, mit tudnál eladni!
A régóta érintetlen ruhák, könyvek és kisebb bútorok eladásával helyet és pénzt is felszabadíthatsz. Kezdésnek válassz ki öt olyan darabot, amelytől könnyen megválnál, így nem lesz egész hétvégés projekt a szelektálás. A hirdetésben tüntesd fel a méreteket, az állapotot és az átvétel lehetőségeit, hogy kevesebb külön egyeztetésre legyen szükség – és gyorsabban lezárd a dealt.
3. Próbáld ki, van-e kereslet az alkotásaidra!
Ha horgolsz, ékszereket készítesz vagy szívesen tervezel egyedi grafikákat, eladásra is kínálhatod a munkáidat – különösen karácsony előtt. Az árazásnál az alapanyag mellett a munkaidődet, a csomagolást és az értékesítés költségeit is számold bele. Első körben egy kis választékkal indulj, hogy kiderüljön, melyik terméked iránt érdeklődnek, mielőtt nagyobb összeget költenél alapanyagokra.
4. Adj bérbe valamit, amit ritkán használsz!
Egy kihasználatlan parkolóhely vagy ritkán elővett eszköz is hozhat bevételt még karácsony előtt. Gondold végig, milyen időszakra tudod nélkülözni, és mennyi egyeztetést ér meg neked a bérbeadás. Az átadás előtt rögzítsétek az adott eszköz állapotát, a visszaadás időpontját és a használat feltételeit is.
5. Keress szezonális munkát!
Az ünnepi időszakra szóló bolti, vendéglátós vagy csomagolási feladatok között is körülnézhetsz. Jelentkezés előtt tisztázd, meddig tart a munka, hány alkalmat várnak el, és mikor érkezik a fizetés – és az utazást is számold hozzá a vállalt műszakhoz, hogy ne ússzon el az időbeosztásod.
6. Add tovább, amit jól tudsz!
Nyelvgyakorlás, korrepetálás vagy egy kreatív foglalkozás megtartása is szóba jöhet, ha van hozzá megfelelő tudásod. Egy pontos ajánlattal indulj: például kezdőknek szóló beszélgetős angolórával vagy karácsonyi képeslapkészítéssel. Előre tervezd meg az alkalom hosszát és menetét, az ár kialakításánál pedig a felkészülésre fordított időddel is számolj.
7. Költs kevesebbet - vásárolj többet a JOY-napokon!
Szuper hírünk van! November 12-15. között ismét jönnek a JOY-napok, sokszínű kuponkínálattal, akár 50% kedvezménnyel. Ezeket több mint 1000 üzletben és online tudod beváltani, úgyhogy érdemes már most, olcsóbban beszerezned a karácsonyi ajándékokat mindenkinek! A kuponok természetesen digitálisan, a Joy Hungary appban is beszerezhetők és felhasználhatók!
A csillagjegyeden is múlik, hogyan bánsz a pénzzel!
Galéria / 7 kép
3 csillagjegy, aki folyamatosan szórja a pénzt - És 2, aki túlzásba esik a spórolással
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Promóciók
JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak
Ez lesz a legszerencsésebb napod novemberben a csillagjegyed szerint
Egy új lehetőség, egy fontos találkozás vagy egy régóta halogatott döntés hozhat fordulatot novemberben – mutatjuk, melyik napra figyelj a csillagjegyed szerint.
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hogyan vásárolj okosabban!
A Lost – Eltűntek sztárja felfedte az igazi okot: ezért hagyta ott Hollywoodot karrierje csúcsán
Evangeline Lilly őszintén mesélt arról, miért fordított hátat Hollywoodnak, és miért nem hiányzik neki a reflektorfény.
Ez az 5 típusú parfüm akkora trend lesz a következő hetekben, MINDENKI akar majd egyet közülük
Az idei ősz parfümtrendjeiben a krémes, édes illatok mellett a fűszeres, fás és kávés jegyek is főszerepet kapnak, így biztosan találsz olyat, ami tökéletesen illik hozzád.
Három ikonikus koktél, három ellenállhatatlan illat: a KILIAN PARIS új kollekciója egészen különleges
A KILIAN PARIS tovább gazdagítja aKilianBar magával ragadó univerzumát: bemutatja a TheCocktailskollekciót.
6 csillagjegy, akinek örökre megváltozik a szerelmi élete novemberben
Egy váratlan üzenet vagy őszinte beszélgetés most új kezdetet jelenthet néhány csillagjegy életében...