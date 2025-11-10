Horoszkóp
Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Léna
Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 10. 09:05

Forrás: A Wall Street farkasa c. film

Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős

Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!

Olvasd el!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

Olvasd el!

Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak

Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.

Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!

Egy jó fehérnemű igazán öltöztet, még akkor is, ha ezt csak te látod magadon a nap végén. Egyszerűen olyan magabiztosságot ad, ami egyszerre láthatatlan, de a kisugárzásodon azonnal érezhető. És az már réges-rég bebizonyosodott, hogy a csipkés részletek és a dögös vonalak igenis összeegyeztethetőek a kényelemmel! Ha nem mellesleg te is felfrissítenéd egy kicsit a fehérneműszettjeidet, megéri csekkolni kuponjainkat, mert bizony jönnek a Joy-napok (november 13-16.), akár 50%-os akciókkal és sokszínű kuponkínálattal! Ezeket több mint ezer üzletben és online válthatod be, szinte mindenre, és bizony fehérneműket is szuper árakon találhatsz. Nézd meg már most online a kínálatot, és szerezd be a kuponokat a legújabb Joy magazinban vagy a JOY Hungary appban!

Kép

És most kanyarodjunk vissza egy picit a pasikhoz. Bár azt gondolnánk, nekik nem tűnik fel a hálószobában, hogy mi van a pólónk alatt, valójában nekik is megvan a véleményük a témában. Ha megkérdeznéd őket, mi az a három fehérneműtípus, ami szerintük ellenállhatatlan egy nőn, rögtön az alábbiakat vágnák rá (és ha lejjebb görgetsz, azt is mutatjuk, mit nem szeretnek):

A három fehérnemű, amit a férfiak imádnak

1. Dögös csipke szett (melltartó + alsórész)

Klasszikus férfi-favorit: finom csipke, átlátszó részletek, melyek együtt mégis ízléses összképet teremtenek. Lehet ez fekete, fehér, piros, igazából a szín mindegy, mert az összhatás az, ami megfogja őket. Nem véletlen, hogy a filmekben is ilyet viselnek a nők, ha extra dögösek akarnak lenni a hálószobában.

Joy-tipp: szerezd be a Joy-napok alatt kedvenc csipkés fehérneműdet, ami biztos, hogy évekig jó szolgálatot tesz! Az Astratex csodás fehérneműi között most 25%-os akciókkal vásárolhatsz november 13-16. között, így ezek a szépségek is bekerülhetnek a fiókodba!

Astratex
Anemone bélés nélküli melltartó, csipkéből - bézs

6247 Ft

8390 Ft

Megnézem
Astratex
Sherlley bélés nélküli, csipkés melltartó - fekete

12518 Ft

16690 Ft

Megnézem
Astratex
Ariel II bélés nélküli melltartó - fekete

12368 Ft

16490 Ft

Megnézem

2. Testre simuló csipkés body

A body fogalmát talán nem vágják a férfiak, de ha meglátják egy nőn, imádják! És most arra a típusú bodyra gondolunk, ami szépen követi a test vonalát, hátul kivágott, elöl lehet akár csipkés is, esetleg mély dekoltázzsal. A pasik nagy része imádja, mert egyszerre sejtelmes és mégis vadító.

Joy-tipp: november 13-16. között az Astratexnél 25% kedvezménnyel szerezhetsz be szuperdögös bodyt magadnak, ne feledd! De érdemes csekkolni a Sloggi és a Triumph kínálatát is, mert mindkét helyen 20% kedvezmény vár a promócióban részt vevő két darab teljes árú termék vásárlása esetén.

Astratex
Livia luxus alakformáló body - fekete

18743 Ft

24990 Ft

Megnézem
Sloggi
BODY ADAPT TWIST

13200 Ft

16500 Ft

Megnézem
Triumph
AMOURETTE 300 Merevítősbody

24000 Ft

30000 Ft

Megnézem

3. Finom, nőies, pasztell vagy fehér szett (nem sportos, hanem romantikus)

A pasik az egyszerűséget is imádják! Vékony pánt, kis masni, finom anyag, nem kell semmi extra. Ez az úgynevezett "barátnős, ölelni való" vonal: nem dominásan vad, hanem édes, romantikus, mégis nagyon nőies – sok férfinak ez ugyanúgy tökéletesen dögös, mint a fekete csipke.

Joy-tipp: az Astratexnél természetesen ilyen melltartókat is beszerezhetsz 25%-os kedvezménnyel a Joy-napok alatt, de érdemes a Sloggi kínálatát is megnézni, ott ugyanis 20% kedvezmény vár a promócióban részt vevő két darab teljes árú termék vásárlása esetén.

Astratex
Alexandra kisebbítő melltartó

11612 Ft

15483 Ft

Megnézem
Astratex
Spacer 3D Siluette kisimító melltartó

14993 Ft

19990 Ft

Megnézem
Sloggi
BODY ADAPT TWIST bralette

13200 Ft

16500 Ft

Megnézem

És most következzen az a három fehérnemű, amit a férfiak a legkevésbé sem szeretnek egy nőn:

3 fehérnemű, amit a férfiak a legkevésbé sem szeretnek egy nőn

