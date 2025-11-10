Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik

Egy jó fehérnemű igazán öltöztet, még akkor is, ha ezt csak te látod magadon a nap végén. Egyszerűen olyan magabiztosságot ad, ami egyszerre láthatatlan, de a kisugárzásodon azonnal érezhető. És az már réges-rég bebizonyosodott, hogy a csipkés részletek és a dögös vonalak igenis összeegyeztethetőek a kényelemmel! Ha nem mellesleg te is felfrissítenéd egy kicsit a fehérneműszettjeidet, megéri csekkolni kuponjainkat, mert bizony jönnek a Joy-napok (november 13-16.), akár 50%-os akciókkal és sokszínű kuponkínálattal! Ezeket több mint ezer üzletben és online válthatod be, szinte mindenre, és bizony fehérneműket is szuper árakon találhatsz. Nézd meg már most online a kínálatot, és szerezd be a kuponokat a legújabb Joy magazinban vagy a JOY Hungary appban!

És most kanyarodjunk vissza egy picit a pasikhoz. Bár azt gondolnánk, nekik nem tűnik fel a hálószobában, hogy mi van a pólónk alatt, valójában nekik is megvan a véleményük a témában. Ha megkérdeznéd őket, mi az a három fehérneműtípus, ami szerintük ellenállhatatlan egy nőn, rögtön az alábbiakat vágnák rá (és ha lejjebb görgetsz, azt is mutatjuk, mit nem szeretnek):

A három fehérnemű, amit a férfiak imádnak

1. Dögös csipke szett (melltartó + alsórész)

Klasszikus férfi-favorit: finom csipke, átlátszó részletek, melyek együtt mégis ízléses összképet teremtenek. Lehet ez fekete, fehér, piros, igazából a szín mindegy, mert az összhatás az, ami megfogja őket. Nem véletlen, hogy a filmekben is ilyet viselnek a nők, ha extra dögösek akarnak lenni a hálószobában.

Joy-tipp: szerezd be a Joy-napok alatt kedvenc csipkés fehérneműdet, ami biztos, hogy évekig jó szolgálatot tesz! Az Astratex csodás fehérneműi között most 25%-os akciókkal vásárolhatsz november 13-16. között, így ezek a szépségek is bekerülhetnek a fiókodba!

2. Testre simuló csipkés body

A body fogalmát talán nem vágják a férfiak, de ha meglátják egy nőn, imádják! És most arra a típusú bodyra gondolunk, ami szépen követi a test vonalát, hátul kivágott, elöl lehet akár csipkés is, esetleg mély dekoltázzsal. A pasik nagy része imádja, mert egyszerre sejtelmes és mégis vadító.

Joy-tipp: november 13-16. között az Astratexnél 25% kedvezménnyel szerezhetsz be szuperdögös bodyt magadnak, ne feledd! De érdemes csekkolni a Sloggi és a Triumph kínálatát is, mert mindkét helyen 20% kedvezmény vár a promócióban részt vevő két darab teljes árú termék vásárlása esetén.

3. Finom, nőies, pasztell vagy fehér szett (nem sportos, hanem romantikus)

A pasik az egyszerűséget is imádják! Vékony pánt, kis masni, finom anyag, nem kell semmi extra. Ez az úgynevezett "barátnős, ölelni való" vonal: nem dominásan vad, hanem édes, romantikus, mégis nagyon nőies – sok férfinak ez ugyanúgy tökéletesen dögös, mint a fekete csipke.

Joy-tipp: az Astratexnél természetesen ilyen melltartókat is beszerezhetsz 25%-os kedvezménnyel a Joy-napok alatt, de érdemes a Sloggi kínálatát is megnézni, ott ugyanis 20% kedvezmény vár a promócióban részt vevő két darab teljes árú termék vásárlása esetén.

És most következzen az a három fehérnemű, amit a férfiak a legkevésbé sem szeretnek egy nőn:

