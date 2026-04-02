A situationship nem móka, hanem szenvedés: elmesélem, hogyan rombolta le az önbizalmamat egy pasi, aki évekig játszott velem
Mi is az a situationship?
A situationship egy olyan „kapcsolat”, ami több, mint barátság, de nem igazán párkapcsolat. Van köztetek valami – randiztok, beszéltek, akár együtt is vagytok –, de nincs kimondva, hogy mik vagytok egymásnak, és általában nincs igazi elköteleződés sem.
Amikor belecsúsztam ebbe az egészbe, nem úgy éltem meg, hogy valaki játszik velem. Inkább azt gondoltam, hogy ez csak egy lassabban alakuló, bonyolultabb történet, aminek majd idővel helye lesz az életemben. Nem volt kimondva, hogy kapcsolat, de nem is volt teljesen semmi, és ez a köztes állapot eleinte nem zavart. Volt köztünk vonzalom, beszélgettünk, találkoztunk, néha közelebb kerültünk egymáshoz, aztán ő eltűnt egy időre, majd újra felbukkant. Én pedig minden alkalommal úgy fogadtam, mintha ez teljesen természetes lenne. Akkor még nem éreztem azt, hogy ez fájni fog, inkább csak sodródtam vele, mert azt hittem, egyszer majd kialakul belőle valami.
Lassan kezdtem észrevenni, hogy mindig én alkalmazkodom
Egy idő után feltűnt, hogy mindig én igazodom ehhez a helyzethez. Ha nem írt, vártam. Ha eltűnt, nem kérdeztem. Ha visszatért, nem hoztam fel a hiányát. Úgy viselkedtem, mintha ez rendben lenne, mert féltem attól, hogy ha szóvá teszem, akkor végleg eltűnik. Nem mondtam ki, ha hiányzott, nem mondtam ki, ha rosszul esett valami. Inkább magamban rendeztem el ezeket, és próbáltam úgy viselkedni, hogy ne legyek túl sok. Azt hittem, ha könnyű vagyok, ha nem várok többet, akkor ő majd marad. De közben észre sem vettem, hogy egyre kevesebb lettem ebben az egészben.
A bizonytalanság lett a mindennapok része
Nem volt egy pont, ahol meg lehetett volna fogni, hogy most mi van köztünk. Volt, amikor közelebb éreztem magam hozzá, volt, amikor teljesen eltűnt. És én folyamatosan próbáltam kitalálni, hogy éppen mit jelentek neki. Figyeltem minden apró dolgot és közben egyre inkább attól függött a hangulatom, hogy ő éppen jelen van-e vagy sem. Ez az állandó bizonytalanság nem egyik napról a másikra lett nehéz, hanem lassan. Először csak kellemetlen volt, aztán fárasztó, végül pedig teljesen kimerítő.
Az önbizalmam lassan eltűnt
A legrosszabb az volt, hogy egy idő után már nem őt kérdőjeleztem meg, hanem magamat. Azt gondoltam, velem van a baj. Hogy talán túl sokat várok, túl érzékeny vagyok, vagy egyszerűen nem vagyok elég neki. Elkezdtem visszavenni magamból, nem mondtam ki dolgokat, nem kérdeztem, nem jeleztem, mert azt hittem, így majd jobb lesz. De nem lett jobb. És közben egyre inkább elvesztettem azt az érzést, hogy rendben vagyok úgy, ahogy vagyok.
Mindig visszahúzott valamivel
Amikor már kezdtem volna elengedni, mindig történt valami. Írt, keresett, kedves volt, és ezek a pillanatok újra visszahúztak. Nem adott sokat, de mindig pont annyit, hogy maradjak. És én minden alkalommal újra elhittem, hogy talán most más lesz, talán most komolyabb, talán most tényleg alakul valami. De valójában ugyanott maradtunk.
Évekig tartott, mire ezt kimondtam magamnak
Ez nem egy rövid történet volt. Évek teltek el így. Mindig volt egy kis remény, ami miatt nem léptem ki, és közben egyre inkább hozzászoktam ahhoz, hogy kevesebbet kapok, mint amire szükségem lenne. A legnehezebb az volt, hogy nem volt mit lezárni. Nem volt kapcsolat, amit ki lehetett volna mondani, hogy vége. Csak egy helyzet volt, amiből lassan kellett kisétálnom. Amikor rájöttem, hogy ez nem kapcsolat, hanem szenvedés. Ez volt az, amikor már nem tudtam tovább magyarázni magamnak. Rájöttem, hogy nem vagyok boldog ebben. Hogy folyamatosan bizonytalan vagyok, és hogy ez nem egy átmeneti állapot, hanem maga a működés. És akkor értettem meg igazán, hogy ez nem egy különleges történet volt, hanem egy helyzet, amiben túl sokáig maradtam benne.
Amit elvett, és amit megtanított
Ez az egész elvett tőlem időt, energiát és önbizalmat. De közben megtanított arra is, hogy ha valaki igazán akar, az nem hagy kétségek között. Hogy nem kell kitalálni, mit érez a másik, mert az látszik. És hogy nem kell kevesebbnek lennem ahhoz, hogy valaki maradjon. Ma már tisztán látom, hogy nem az volt a baj, hogy nem működött. Hanem az, hogy túl sokáig hittem, hogy majd fog.
