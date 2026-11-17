Életmód
Hogyan lesz egy pár másodperces cipőbolti videóból országos mém? Mollywood története
Forrás: Youtube
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A fiatal rapper 2025 nyarán néhány hét alatt a magyar internet egyik legtöbbet emlegetett szereplőjévé vált. Sokan rajonganak érte, mások értetlenül figyelik a népszerűségét, ő azonban pontosan tudja, hogyan lehet a megosztó figyelmet a saját javára fordítani. Ma már nehéz úgy végiggörgetni a magyar TikTokot, hogy ne találkoznánk olyan kifejezésekkel, mint a „hell yeah” vagy a „lowkey”. Ezek a szavak korábban is részei voltak a fiatalok internetes nyelvének, Mollywood és barátja, Hazetomika azonban olyan lendülettel kezdték használni őket, hogy rövid idő alatt az egész ország megismerte a sajátos stílusukat. A történet különlegessége, hogy az ismertségüket nem egy új sláger vagy egy gondosan felépített reklámkampány indította el, hanem egy cipőboltban készült videó.
Egy cipővásárlás, amiről mindenki beszélni kezdett
2025 nyarán Mollywood és Hazetomika ellátogattak Pachert Balázs, vagyis Balázs Kicks üzletébe, ahol egy cipővásárlós videóban szerepeltek. A felvétel eredetileg egy könnyed, szórakoztató tartalomnak készült, a nézők figyelmét azonban hamar elvonta valami egészen más. A két fiatal szinte minden mondatába angol szlengszavakat kevert, furcsa hangsúlyokkal beszélt, és olyan magabiztossággal viselkedett a kamera előtt, hogy a kommentelők nem tudták eldönteni, komolyan gondolják-e az egészet. Az internet pedig tette a dolgát. A videóból rövid részletek készültek, megjelentek az első paródiák, reakcióvideók és mémek. Egyre többen kezdték utánozni a beszédstílusukat, miközben azok is megismerték a nevüket, akik korábban egyetlen dalukat sem hallották.
De ki is valójában Mollywood?
Mollywood, polgári nevén Piesko Christian, 2003-ban született, és gyermekkorának jelentős részét Bécsben töltötte. Zenei pályafutását már a nagy internetes áttörés előtt elkezdte: 2024-ben jelent meg első dala, a #nemistudokmagyarul, majd ugyanebben az évben kiadta Mollywood című albumát. 2025-ben újabb lemezekkel jelentkezett, köztük a Larissza Radio és az Europa című anyagokkal. Zenéjében a modern trap, a digitális hangzás és az internetes szubkultúrák hatásai keverednek. A cipőbolti videó azonban olyan közönséget is elért, amelyhez a zenéin keresztül addig nem jutott el. Egy fiatal underground előadóból néhány hét alatt országosan ismert internetes karakter lett.
Véletlen siker vagy tudatos provokáció?
A legérdekesebb kérdés sokáig az volt, hogy Mollywood és Hazetomika valóban így beszélnek-e a hétköznapokban, vagy az egész csupán egy jól kitalált szerep. Későbbi interjúikból kiderült, hogy a cipőbolti szereplésben bőven volt tudatosság. Szándékosan rájátszottak bizonyos gesztusokra és kifejezésekre, mert pontosan tudták, hogy ezek reakciókat váltanak ki a nézőkből. Mollywood azt sem titkolta, hogy az interneten sokkal harsányabb karaktert mutat, mint amilyen a magánéletben. A provokatív stílus pedig remekül működött: azok is újra és újra megosztották a videóit, akik egyébként kifejezetten idegesítőnek találták. Ez a mai közösségi média egyik sajátossága. A népszerűséghez nem feltétlenül szükséges, hogy mindenki kedveljen valakit. Sokszor az is elegendő, ha az emberek nem tudnak szó nélkül elmenni mellette.
Amikor már a mémek is a karrieredet építik
Mollywood történetében az igazán figyelemre méltó fordulat az volt, hogy az internetes ismertség nem maradt meg a vicces videók szintjén. A rapper dalai egyre nagyobb figyelmet kaptak, a Spotify magyar Viral 50 listájának élére is feljutott, Hazetomikával közösen pedig vidéki fellépésekre indultak. Vendégelőadóként a Budapest Park programjában is helyet kaptak. Közben a „hell yeah” és a „lowkey” kilépett a saját közösségükből. Tartalomgyártók, vállalkozások és más ismert szereplők is átvették ezeket a kifejezéseket, sőt a páros még Orbán Viktor egyik TikTok-videójában is feltűnt. Ekkorra Mollywood már jóval több volt egy népszerű internetes poén főszereplőjénél.
Miért működik ennyire a Z-generációnál?
Mollywood népszerűsége sokat elárul arról, hogyan változott meg a fiatalok viszonya a hírességekhez. A közösségi médiában felnövő generáció számára a tökéletesen megkomponált sztárimázs mellett egyre nagyobb teret kapnak a furcsa, önironikus, néha kifejezetten abszurd karakterek. Mollywood pontosan ebben a közegben mozog otthonosan. Nem akar mindenkinek megfelelni, nem próbálja megmagyarázni minden megnyilvánulását, és láthatóan nem zavarja, ha az emberek egy része kineveti. A fiatal rajongók számára a szlengjei és a sajátos humora egy közös online nyelv részévé váltak. Akik értik a poént, azok számára egyetlen „hell yeah” is elegendő ahhoz, hogy felismerjék az utalást. Az idősebb közönség egy részének mindez érthetetlennek tűnhet, a két reakció közötti különbség pedig csak tovább növeli az érdeklődést.
Lehet tartós karriert építeni egy internetes mémből?
Mollywood előtt most az a kihívás áll, amellyel rengeteg hirtelen népszerűvé váló előadó találkozik: hogyan lehet a pillanatnyi figyelemből hosszú távú zenei karriert építeni? Az internet gyorsan választ új kedvenceket, és ami ma minden második videóban felbukkan, néhány hónap múlva könnyen eltűnhet a köztudatból. Mollywood előnye, hogy a mémmé válása előtt is készített zenét, és a felkapottságát már fellépésekre, hallgatottságra és szélesebb ismertségre tudta váltani. Az ő története jól mutatja, mennyire átalakult a híressé válás receptje. Ma már egy előadónak nem feltétlenül kell rádiós sláger, televíziós tehetségkutató vagy komoly médiakampány ahhoz, hogy országosan ismert legyen. Néha elég hozzá egy cipőbolt, néhány szokatlan mondat és két fiatal, akik pontosan értik, hogyan működik az internet. Azt pedig, hogy Mollywoodra tíz év múlva is rapperként emlékezünk-e, vagy a „hell yeah” korszak egyik emblematikus arcaként, már nem a mémek, hanem a következő dalai döntik el.
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