Összetörjük a gyerekkorodat: 7 sokkolóan szomorú tény az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni

Dóri
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 25. 09:35

Forrás: Silver Screen Collection/Getty Images

Óz, a csodák csodája
Az 1939-ben bemutatott film mára klasszikussá vált, de a színészek súlyos árat fizettek érte, különösen Judy Garland, aki Dorothy piros cipőjébe bújt.

Bár a mozikban már azÓz, a csodák csodája eredettörténete, a Wicked hódít, a musicalből lett film második része azért az eredeti szereplőket is bevonja a sztoriba, így természetesen kedvünk támadt felidézniDorothy kalandjait Smaragdvárosbaa sárga köves úton haladvaa Madárijesztő, a Bádogember és a Gyáva Oroszlán társaságában.

Ha te is rajongtál aJudy Garland főszereplésével készült filmért, és kislányként remélted, hogy a cipőid sarkát összekoccintva eljuthatsz oda, ahová szeretnél, akkor most egy kicsit talán összetörjük a szívedet, ugyanis olyan sokkolóan szigorú kulisszatitkok derültek ki erről a klasszikusról, amiket ha megtudsz, egészen máshogy nézel majd rá te is.

Az évek során sajnos számtalan sokkoló kulisszatitok kiderült azÓz, a csodák csodája film forgatásáról, ami összetörte a szívünket.
forrás: Silver Screen Collection/Getty Images
Az évek során sajnos számtalan sokkoló kulisszatitok kiderült azÓz, a csodák csodája film forgatásáról, ami összetörte a szívünket.

Felkészültél a7 sokkolóan szomorú tényre az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni?

1. A Dorothy piros cipőjébe bújó színésznő mindössze 17 éves volt a forgatás kezdetekor, de koplalásra és dohányzásra kényszerítették, hogy vékonyabb legyen – „kövér kisdisznónak” csúfolták a stúdió dolgozói.

2. Judy Garland azért küzdött függőséggel élete során, mert gyógyszereket kapott napközben, hogy éber maradjon, estére pedig nyugtatókat, mert különben nem tudott aludni.

3. A sztárt szexuálisan zaklatták a stúdió képviselői, illetve a munchkinokat, azaz a pöttömöket alakító színészek, gyakran a ruhája alá dugták a kezüket.

4. Judy nem tudta abbahagyni a nevetést az egyik jelenet felvételekor, ezért a rendező, Victor Fleming felpofozta őt.

5. A gonosz nyugati Boszorkányt alakító Margaret Hamilton makeupja és kosztümje lángra gyúlt, és a színésznő súlyos égési sérüléseket szenvedett, elvesztette a szempilláit és a szemöldökeit. Amikor véletlenül lenyelt a festékből, napokig nem tudott enni.

6. A bádogembert eredetileg Buddy Ebsen játszotta volna, de majdnem meghalt a makeupja miatt a toxikus összetevők miatt: a bőre kékre változott. Jack Haley vette át a szerepét, de ő is szemfertőzéssel küzdött a smink miatt.

7. A Toto kutyát játszó terriernek, Terrynek eltört a mancsa, amikor ráléptek.

