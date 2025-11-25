Szépség
Összetörjük a gyerekkorodat: 7 sokkolóan szomorú tény az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
Bár a mozikban már azÓz, a csodák csodája eredettörténete, a Wicked hódít, a musicalből lett film második része azért az eredeti szereplőket is bevonja a sztoriba, így természetesen kedvünk támadt felidézniDorothy kalandjait Smaragdvárosbaa sárga köves úton haladvaa Madárijesztő, a Bádogember és a Gyáva Oroszlán társaságában.
Ha te is rajongtál aJudy Garland főszereplésével készült filmért, és kislányként remélted, hogy a cipőid sarkát összekoccintva eljuthatsz oda, ahová szeretnél, akkor most egy kicsit talán összetörjük a szívedet, ugyanis olyan sokkolóan szigorú kulisszatitkok derültek ki erről a klasszikusról, amiket ha megtudsz, egészen máshogy nézel majd rá te is.
Felkészültél a7 sokkolóan szomorú tényre az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni?
1. A Dorothy piros cipőjébe bújó színésznő mindössze 17 éves volt a forgatás kezdetekor, de koplalásra és dohányzásra kényszerítették, hogy vékonyabb legyen – „kövér kisdisznónak” csúfolták a stúdió dolgozói.
2. Judy Garland azért küzdött függőséggel élete során, mert gyógyszereket kapott napközben, hogy éber maradjon, estére pedig nyugtatókat, mert különben nem tudott aludni.
3. A sztárt szexuálisan zaklatták a stúdió képviselői, illetve a munchkinokat, azaz a pöttömöket alakító színészek, gyakran a ruhája alá dugták a kezüket.
4. Judy nem tudta abbahagyni a nevetést az egyik jelenet felvételekor, ezért a rendező, Victor Fleming felpofozta őt.
5. A gonosz nyugati Boszorkányt alakító Margaret Hamilton makeupja és kosztümje lángra gyúlt, és a színésznő súlyos égési sérüléseket szenvedett, elvesztette a szempilláit és a szemöldökeit. Amikor véletlenül lenyelt a festékből, napokig nem tudott enni.
6. A bádogembert eredetileg Buddy Ebsen játszotta volna, de majdnem meghalt a makeupja miatt a toxikus összetevők miatt: a bőre kékre változott. Jack Haley vette át a szerepét, de ő is szemfertőzéssel küzdött a smink miatt.
7. A Toto kutyát játszó terriernek, Terrynek eltört a mancsa, amikor ráléptek.
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?
Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.
8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson
A filmforgatások világa kívülről csillogó, izgalmas és tökéletesnek tűnik, belülről viszont sokszor inkább egy végtelen kínos pillanatgyűjtemény.