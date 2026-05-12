Ötperces kávérituálé a mentális egészségedért: óriási hatással lehet az életedre
Forrás: Xsandra/Getty Images
Milleniálként olyan sorozatokon nőttem fel, mint a Jóbarátok vagy a Szívek szállodája, szóval azt hiszem, tulajdonképpen várható volt, hogy idővel én is olyan kávéfüggő (na jó, rajongó) legyek, mint az említett szériák szereplői, akik előszeretettel töltötték a szabadidejüket a kedvenc kávézójukban - de ők még okostelefon nélkül, úgyhogy nekik nem volt szükségük digitális detoxra ahhoz, hogy megéljék ezeket a pillanatokat, ma már viszont sajnos már nem olyan egyszerű kikapcsolnunk kávézás közben.
És az a rész megvan még az Ally McBeal sorozatból, amikor Ally McBeal (Calista Flockhart) figyelmezteti a munkatársát és barátnőjét, Georgiát (Courtney Thorne-Smith), hogy nem szabad elsietni a reggel első kávéját, hanem meg kell adni a módját, kiélvezni ezt a pár percet, mert van az az érzés, amit csak az első csészénél tapasztalhatunk meg nap mint nap? Nos, neked is érdemes megfogadnod a tanácsát! Teremtsd meg a kávérituálédat a korai órákra, mert ez fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre! Mi pedig adunk neked most ehhez pár hasznos tippet!
De először is, hoztunk neked egy szuper hírt!
Már csak párat kell aludni és május 14-17. között ismét JOY-NAPOK! Végre itt az évnek azon szakasza, amikor kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt kedvenceidet, igen, például az új kávéfőződet is! A Tchibo üzleteiben és webáruházában 20% kedvezménnyel vásárolhatsz, legalább két használati cikk esetében.
A skála egyébként rendkívül széles: a sokszínű kuponkínálat által akár 50% kedvezménnyel is tudsz vásárolni, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat IDE kattintva!
Most pedig, jöhet pár tipp a tökéletes kávérituáléhoz?
A reggeli kávédnak nemcsak az elfogyasztása, hanem az elkészítése is a rituáléd része lehet, és ha jól csinálod, olyan, elképesztően hatásos mindfulness gyakorlattá változtathatod, ami segít nyugodtan, fókuszáltan indítanod a napodat, csökkenti a stressz-szintedet továbbá a hangulatodra is pozitív hatással lehet - de csak akkor, ha ébredés után legalább hatvan percet vársz vele, mert akkora kiegyenlítődik a természetes kortizolszint, így elkerülheted a koffein okozta szorongást a délelőttödben.
- Szerezz be különleges kávét (vagy kapszulákat) ezekre az alkalmakra, és ha latte-párti vagy, akkor egy tejhabosítót is! Megvan minden? Akkor már tényleg csak a rituálédat kell kialakítanod.
- Válassz egy csendes helyet a kávérituálédhoz: ez lehet egy kényelmes fotel az otthonodban, de jó időben akár az erkélyed is. Tedd félre a telefonod, most nem lesz rá szükséged!
- Fontos, hogy ezekben a percekben a kávé elkészítésének MINDEN lépésére tudatosan figyelned kell, méghozzá az összes érzékszerved bevetésével - vegyél mély lélegzeteket, miközben a kávédat főzöd, szippants bele alaposan a friss feketéd illatába, nézd, ahogy elkészül, hallgasd, amint belefolyik a bögrédbe, aztán érezd a bögrédből áradó meleget, és egy kicsit várj! Mielőtt először belekortyolnál, számolj el tízig, és csak légy jelen a pillanatban, aztán élvezz ki minden kortyot! Közben NE a teendőidet pörgesd a fejedben, hanem inkább sorolj fel magadban három dolgot, amiért hálás vagy!
- Ja, és amit még ne felejts el: próbáld meg mindig ugyanabban az időpontban elvégezni a rituálédat, hogy szokássá válhasson!
Összegyűjtöttük a szerkesztőség kedvenc kávézóit, amiket érdemes kipróbálnod, mi imádjuk őket!
