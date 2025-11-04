Őszi rendrakás: 8 tipp, amivel harmonikussá és rendezetté varázsolhatod az otthonod

Nagyon jól teszik, akik tavasszal vágnak bele a nagytakarításba, és lelkesen varázsolják újjá az otthonukat, de valljuk be, az ősz sokkal ideálisabb időszak a rendrakásra, több szempontból is. Ekkor már sokkal kevesebb lehetőség van kint tevékenykedni, a kerti teendőket, a szabadtéri mókát, és a friss levegőn történő elfoglaltságokat felváltják a hosszú, odabent eltöltött délutánok és esték, mikor odakint esik az eső, fúj a szél és egyre hűvösebb az idő. Lehet, hogy a tavasz a természet megújulásáról szól, de az ősz is tökéletes időszak lehet a friss kezdetre, az új energiák megtalálására és a belső harmónia visszanyerésére. Ez az időszak szólhat arról, hogy felkészítjük magunkat – és az otthonunkat – a lassabb, meghittebb, bekuckózós hónapokra.

forrás: Unsplash/Tori S

Az őszi rendrakás nem kényszer, inkább egyfajta mentális lelassulás. Ahogy kipakoljuk a gardróbszekrényt, a nyári ruhákat felváltják a puha pulóverek, elrakjuk a napfényes hónapok dekorjait, és előkerülnek a meleg fényű őszi díszek, szinte észrevétlenül rendet teszünk a fejünkben is. A tiszta, letisztult tér megnyugtat, feltölt, és segít, hogy ne a mindennapi apró káosz vegye el az energiánkat, amikor legszívesebben egy bögre forró csokival vagy gyógyteával huppannánk le a kanapéra.

És valljuk be, nincs is jobb érzés, mint amikor elővesszük az őszi dekorokat, finom illatú gyertyákat és puha takarókat, és elkezdjük felkészíteni a lakást a hűvös hónapokra. Miközben odakint tombol a szél vagy kopog az eső, te egy rendezett, tiszta és meghitt otthonból figyelheted mindezt. Éppen ebben segít az őszi rendrakás.

Galériánkban mutatjuk, hogyan tudod az otthonodat felfrissíteni és újrahangolni az őszi szezonra!

Az ÉVA magazin írása.