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6 őszi program, amit idén sem hagyunk ki - ezek a JOY szerkesztőségének kedvencei
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Van valami egészen különleges az őszben, amit egyetlen másik évszak sem tud visszaadni. Talán a színes falevelek, a hűvös, mégis napsütéses délutánok vagy a frissen sült sütemények illata teszi ennyire szerethetővé. Ilyenkor végre előkerülnek a puha pulóverek, a kedvenc bokacsizmáink és persze a forró italok is. Bár sokan a bekuckózás időszakaként gondolnak az őszre, szerintünk legalább ennyi érv szól amellett, hogy kimozduljunk otthonról. Hiszen ilyenkor lehet a színek falevelek között sétálni az erdőben, ami olyan varázslatos, mintha egy filmbe csöppentünk volna. Ráadásul az őszi hónapok tele vannak olyan különleges programokkal, amelyekből könnyen új hagyományok születhetnek. Vannak, akik ilyenkor a természet közelségét keresik, mások a gasztronómiai élményekért vagy a hangulatos városi programokért rajonganak. Egy dolog azonban biztos: a JOY szerkesztőségében mindannyiunknak megvannak a saját kedvencei, amelyeket évről évre izgatottan várunk. Ezúttal úgy döntöttünk, megosztjuk veletek, hogyan szeretjük a legjobban kiélvezni ezt a varázslatos évszakot. Ki tudja, talán a mi kedvenceink között te is megtalálod a következő hétvégi programodat!
Irány a galéria!
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