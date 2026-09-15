Promóciók
Jöhet az őszi olvasás: ezek vannak az aktuális könyves listámon
Forrás: Unsplash
Ezek voltak az Emmy-gála legmeghökkentőbb szettjei, amiket a netezők 1 perc alatt szétszedtek
Shailene Woodley szettje egyértelműen minden worst dressed listán első helyen szerepelt. Te egyetértesz?
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Meghan Markle és Harry herceg éveken át hazudhattak a világnak: saját magukat buktatták le
A sussexi hercegné legújabb Instagram posztja a tökéletes példája annak, hogy milyen az, ha valaki öngólt rúg...
8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt
A Disney tökéletesre csiszolt gyereksztárjai közül meglepően sokan csak évekkel később merték igazán felvállalni, kik is ők valójában.
Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Ők voltak a 2026-os Emmy-gála legmenőbb sztárpárjai: okkal beszél mindenki Tom Holland és Zendaya párosáról
Nézd csak, mennyi híres kismama érkezett az Emmy-gálára idén!
Van valami az őszben, amitől minden évben sokkal jobban megjön a kedvem az olvasáshoz. Talán a korai sötétedés, az esős esték vagy egyszerűen az, hogy ilyenkor különösen jól esik bekuckózni egy könyvvel.
Aki ismer, valószínűleg nem lepődik meg azon, hogy az aktuális listámon szinte kizárólag krimik, pszichológiai thrillerek és nyomozós könyvek vannak. Imádom ezeket a fajta filmeket és könyveket is.
Idén ősszel pedig különösen erős a listám.
Iris Starling: A gyilkos nem Alice - Gyilkossági rejtély 46 600 gyanúsítottal
Ezt nekem találták ki, ez a könyv ugyanis nem egy klasszikus krimi, amit csak végigolvasol: itt konkrétan neked kell nyomoznod.
Alice Starling eltűnik, a lakásában pedig egy holttest, egy rejtélyes üzenet és egy nevekkel teli mappa marad hátra. Összesen 18 nyom alapján kell leszűkíteni a 46 600 lehetséges gyanúsított körét, és végül megtalálni az igazi gyilkost.
Nagy Cluedo-rajongóként valószínűleg nem kell különösebben magyaráznom, miért került azonnal a listámra. Nekem már önmagában az is szórakozás, ha jegyzetelhetek és nyomozhatok, és persze általában nem tudom, ki volt a gyilkos.
Manuel Garand: Murdoku - 80 gyilkosan jó logikai rejtvény
Ha már Cluedo, akkor jöhet ennek a műfajnak egy másik verziója is. A Murdoku lényegében a sudoku, a logikai rejtvények és a klasszikus „ki a gyilkos?” játékok kombója. A könyvben 80 különböző ügy vár, és a gyanúsítottakat és a nyomokat egy 9×9-es rácson kell elhelyezni, pont, mint a sodukuban, hogy végül kiderüljön, pontosan mi történt.
Freida McFadden: A barát
És akkor el is érkeztünk Freida McFaddenhez, akitől rögtön két könyv is felkerült az őszi listámra.
A barát már az alaphelyzetével megvett: New York és pasizás? Nyilván érdekel, főleg, ha egy kis gyilkosság is van benne.
Sydneynek finoman szólva sincs szerencséje a randizással, aztán végre megismerkedik egy jóképű, elbűvölő orvossal, aki első pillantásra maga a főnyeremény. Közben azonban fiatal nőket gyilkolnak meg, a rendőrség pedig egy olyan titokzatos férfit keres, aki az áldozataival randizott a haláluk előtt. Ugye, hogy már ebből sejteni lehet, milyen kellemesen gyilkos olvasmány lesz?
Freida McFadden: A bérlő
Természetesen egy Freida McFadden-könyv nem volt elég.
A bérlő főszereplője, Blake elveszíti az állását, és mivel egyre nehezebben tudja fizetni a házával járó költségeket, úgy dönt, kiad egy szobát. Ekkor érkezik Whitney, aki elsőre tökéletes bérlőnek tűnik. Csakhogy hamarosan furcsa dolgok kezdenek történni a házban, a szomszédok viselkedése is megváltozik, és még egy megmagyarázhatatlan, rothadó szag is megjelenik.
Nekem nagyon ígéretesnek hangzik, és nagyon sok jó véleményt is hallottam róla.
Lisa Jewell: Ne engedd be
Freida McFadden mellett a másik kedvenc szerzős, Lisa Jewell. A történet középpontjában Nina áll, aki férje elvesztése után megismerkedik Nickkel. A férfi figyelmes, sármos, kifinomult, vagyis első pillantásra nehéz lenne belekötni. Nina lánya, Ash azonban már jóval kevésbé van elragadtatva tőle, és amikor elkezd utánanézni Nick múltjának, egyre több nyugtalanító részletre bukkan.
Mit mondhatnék? Oda vagyok a krimikért.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
3 csillagjegy, akinek szeptember 16. sorsfordító lehet a szerelemben
Szeptember 16. három csillagjegy számára olyan érzelmi helyzetet hozhat, amely után már nehéz ugyanúgy folytatni mindent, mint előtte.
Selena Gomez arca teljesen megváltozott – az Emmy-gálán már alig lehetett ráismerni
Selena Gomez az idei Emmy-gálán aranyba öltözve lépett a vörös szőnyegre, mégsem a ruhája volt az, amin először megakadt a szemünk. Sokkal inkább az arca.
A sorozat, amelyben azon kapod magad, hogy egy sorozatgyilkosnak drukkolsz
Mitől lesz valaki áldozatból elkövető? Hol húzódik a határ igazságszolgáltatás és bosszú között?
8 hajápolási hiba, amit lehet, hogy te is elkövetsz
Néha nem egy újabb csodasampon hiányzik a rutinodból, hanem egyszerűen abba kellene hagynod néhány olyan dolgot, amit eddig jónak hittél.
Újranéztük a Szívek szállodáját: felnőttként rájöttünk, hogy Dean egyáltalán nem volt álompasi
Kamaszként még romantikusnak láttuk Dean rajongását Rory iránt, most azonban már sokkal inkább birtoklási vágynak és érzelmi nyomásgyakorlásnak tűnik.
15 nagyon para horrorfilm a 2000-es évekből, ami még mindig lekörözhetetlen
Nem véletlen, hogy ezeket a filmeket még most is bármikor újranéznénk!