Jöhet az őszi olvasás: ezek vannak az aktuális könyves listámon

Van valami az őszben, amitől minden évben sokkal jobban megjön a kedvem az olvasáshoz. Talán a korai sötétedés, az esős esték vagy egyszerűen az, hogy ilyenkor különösen jól esik bekuckózni egy könyvvel.

Aki ismer, valószínűleg nem lepődik meg azon, hogy az aktuális listámon szinte kizárólag krimik, pszichológiai thrillerek és nyomozós könyvek vannak. Imádom ezeket a fajta filmeket és könyveket is.

Idén ősszel pedig különösen erős a listám.

Iris Starling: A gyilkos nem Alice - Gyilkossági rejtély 46 600 gyanúsítottal

Ezt nekem találták ki, ez a könyv ugyanis nem egy klasszikus krimi, amit csak végigolvasol: itt konkrétan neked kell nyomoznod.

Alice Starling eltűnik, a lakásában pedig egy holttest, egy rejtélyes üzenet és egy nevekkel teli mappa marad hátra. Összesen 18 nyom alapján kell leszűkíteni a 46 600 lehetséges gyanúsított körét, és végül megtalálni az igazi gyilkost.

Nagy Cluedo-rajongóként valószínűleg nem kell különösebben magyaráznom, miért került azonnal a listámra. Nekem már önmagában az is szórakozás, ha jegyzetelhetek és nyomozhatok, és persze általában nem tudom, ki volt a gyilkos.

forrás: Libri

Manuel Garand: Murdoku - 80 gyilkosan jó logikai rejtvény

Ha már Cluedo, akkor jöhet ennek a műfajnak egy másik verziója is. A Murdoku lényegében a sudoku, a logikai rejtvények és a klasszikus „ki a gyilkos?” játékok kombója. A könyvben 80 különböző ügy vár, és a gyanúsítottakat és a nyomokat egy 9×9-es rácson kell elhelyezni, pont, mint a sodukuban, hogy végül kiderüljön, pontosan mi történt.

forrás: Bookline

Freida McFadden: A barát

És akkor el is érkeztünk Freida McFaddenhez, akitől rögtön két könyv is felkerült az őszi listámra.

A barát már az alaphelyzetével megvett: New York és pasizás? Nyilván érdekel, főleg, ha egy kis gyilkosság is van benne.

Sydneynek finoman szólva sincs szerencséje a randizással, aztán végre megismerkedik egy jóképű, elbűvölő orvossal, aki első pillantásra maga a főnyeremény. Közben azonban fiatal nőket gyilkolnak meg, a rendőrség pedig egy olyan titokzatos férfit keres, aki az áldozataival randizott a haláluk előtt. Ugye, hogy már ebből sejteni lehet, milyen kellemesen gyilkos olvasmány lesz?

forrás: Libri

Freida McFadden: A bérlő

Természetesen egy Freida McFadden-könyv nem volt elég.

A bérlő főszereplője, Blake elveszíti az állását, és mivel egyre nehezebben tudja fizetni a házával járó költségeket, úgy dönt, kiad egy szobát. Ekkor érkezik Whitney, aki elsőre tökéletes bérlőnek tűnik. Csakhogy hamarosan furcsa dolgok kezdenek történni a házban, a szomszédok viselkedése is megváltozik, és még egy megmagyarázhatatlan, rothadó szag is megjelenik.

Nekem nagyon ígéretesnek hangzik, és nagyon sok jó véleményt is hallottam róla.

forrás: Libri

Lisa Jewell: Ne engedd be

Freida McFadden mellett a másik kedvenc szerzős, Lisa Jewell. A történet középpontjában Nina áll, aki férje elvesztése után megismerkedik Nickkel. A férfi figyelmes, sármos, kifinomult, vagyis első pillantásra nehéz lenne belekötni. Nina lánya, Ash azonban már jóval kevésbé van elragadtatva tőle, és amikor elkezd utánanézni Nick múltjának, egyre több nyugtalanító részletre bukkan.

Mit mondhatnék? Oda vagyok a krimikért.

forrás: Libri