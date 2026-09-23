Promóciók
Ma van az őszi napéjegyenlőség: új energetikai ciklus nyílik, ami 4 csillagjegy életébe nagy fordulatot hoz
Forrás: Dmitry Berdnyk on Unsplash
Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak
Hónapokig tartó kórházi kezelés után Christina Applegate végre újra videóban jelentkezett, és egy rövid, mégis nagyon személyes üzenetet küldött azoknak, akik végig mellette álltak.
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet
Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Channing Tatum egy kamuprofilos Insta-botrány közepén találja magát. De minden jel arra mutat, hogy tényleg ő rejtőzött a fake account mögött.
Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Katalin hercegné kedvenc őszi cipőtrendjét mi is azonnal lemásolnánk
Katalin hercegné legújabb szettje újabb bizonyíték arra, hogy a barna velúrcsizma 2026 őszének egyik legsokoldalúbb darabja lehet.
Ez a TOP10 legnépszerűbb kutyafajta 2026-ban – az első helyezett évek óta verhetetlen
Az egyik fajta 31 évig tudta magáénak az első helyett, erre néhány éve sorra megelőzi egy egy másik kutyus. Na, de rá tippeltetek volna?
Az év legváratlanabb sztárpárja: ennyi ideje van együtt Dakota Johnson és Machine Gun Kelly
Néhány hete még valószínűleg senki nem tette volna egy mondatba Dakota Johnson és Machine Gun Kelly nevét, most viszont egyre több jel utal arra, hogy Hollywood egyik legmeglepőbb románca alakul közöttük.
Van az ősznek egy pontja, amikor tényleg úgy érezhetjük, hogy valami megváltozott. Nemcsak azért, mert egyre korábban sötétedik, előkerülnek a kabátok és hivatalosan is búcsút intünk a nyárnak: az őszi napéjegyenlőség az év egyik legfontosabb csillagászati fordulópontja is.
2026-ban ez a pillanat szeptember 23-án, magyar idő szerint hajnali 2:05-kor érkezik el. Ekkor a Nap áthalad az égi egyenlítőn, az északi féltekén pedig kezdetét veszi a csillagászati ősz. Innentől egészen a téli napfordulóig egyre hosszabb éjszakák várnak ránk.
Az asztrológiában azonban a napéjegyenlőség ennél jóval többet jelent. Egyfajta energetikai választóvonalnak tekintik: lezárul egy fejezet, és elindul a Mérleg időszaka, amelynek központi témájává válik a kapcsolatok, a kompromisszumok és az egyensúly is. És bár minden csillagjegy megérezheti ezt a váltást, négy jegy számára különösen fontos időszak kezdődhet. Nem véletlenül: ők mind úgynevezett kardinális jegyek, amelyek az asztrológiában az évszakok kezdetéhez, a változáshoz és az új ciklusok elindításához kapcsolódnak.
Kos – a kapcsolataidban jöhet el a nagy fordulat
Kosként általában pontosan tudod, merre szeretnél menni – és nem különösebben szeretsz arra várni, hogy mások is utolérjenek. A Mérleg-szezon azonban most éppen az ellenkező oldalra tereli a figyelmedet: nemcsak rólad lesz szó, hanem arról is, kikkel haladsz tovább. A Nap Mérlegbe lépése a Kos számára a partnerségek témáját aktiválja az asztrológiai értelmezések szerint. Ez jelenthet romantikus kapcsolatot, barátságot, de akár egy fontos szakmai együttműködést is.
Most sokkal nehezebb lehet félresöpörni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig sikerült elodázni. Egy kapcsolat következő szintre léphet, míg egy másiknál éppen az válhat nyilvánvalóvá, hogy már nem ugyanabba az irányba tartotok. A napéjegyenlőség üzenete számodra most egyszerű: nem minden kompromisszum megalkuvás. Az igazi változást az hozhatja el, ha megtalálod azt a pontot, ahol a saját igényeid mellett a másik emberét is képes vagy valóban meghallani.
Rák – az otthon és a magánélet kerül új alapokra
A következő hetekben könnyen lehet, hogy egyre erősebben foglalkoztat majd a kérdés: hol és kikkel érzed igazán otthon magad? Asztrológiai értelmezésben a Mérleg időszaka a Rák számára az otthon és a család területét érinti. A szeptemberi előrejelzések is arra helyezik a hangsúlyt, hogy ilyenkor felerősödhet az igény a visszavonulásra, az otthoni változtatásokra vagy egy régóta húzódó családi helyzet rendezésére.
Lehet, hogy szó szerint változik meg körülötted valami – költözés, összeköltözés –, de az is lehet, hogy sokkal inkább érzelmi értelemben rendeződnek át a dolgok. A legnagyobb felismerés most az lehet, hogy a biztonság nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden marad úgy, ahogy eddig volt. Néha éppen egy változásra van szükség ahhoz, hogy végre ismét jól érezd magad a saját életedben.
Mérleg – most tényleg rólad szól minden
Ha van jegy, amelynek új időszámítás kezdődik a napéjegyenlőséggel, akkor az te vagy. A Nap belép a Mérlegbe, vagyis hivatalosan is elkezdődik a te szezonod. Az asztrológia ezt egyfajta éves személyes resetként értelmezi: ideje lehet újragondolni, ki vagy most, mit szeretnél, és mennyire egyezik azzal az élet, amit jelenleg élsz.
Az elmúlt hónapokban könnyen lehet, hogy túlságosan sok energiát fordítottál arra, hogy mindenki más elégedett legyen körülötted. Most viszont egyre hangosabbá válhat benned a kérdés: és én mit szeretnék? Nem kell egyik napról a másikra mindent felforgatnod. A változás akár egészen apró döntéssel is elindulhat: új cél, új kapcsolat, új munka vagy egyszerűen egy olyan határ meghúzása, amelyre már régóta szükséged lett volna. A következő hetekben sokkal könnyebb lehet önmagadat választani.
Bak – a karrieredben nyílhat új fejezet
Bak, érdemes most egy kicsit jobban figyelned arra, mi történik a munkádban, mert az ősz első heteiben olyan lehetőség kerülhet eléd, amely hosszabb távon is fontosnak bizonyul. A Mérleg időszaka az asztrológia szerint a Bak karrierjét, céljait és társadalmi szerepét helyezi előtérbe. Szeptember végén ezért nagyobb figyelem irányulhat arra, amit eddig felépítettél – legyen szó előléptetésről, új projektről, munkahelyváltásról vagy egyszerűen arról, hogy végre mások is észreveszik a teljesítményedet.
És itt jön a csavar: nem feltétlenül arról van szó, hogy még többet kell dolgoznod. Sokkal inkább arról, hogy fel mered-e vállalni, hogy többet szeretnél annál, mint amivel eddig beérted. Most egy olyan döntés is megszülethet benned, amelynek eredményét nem holnap, hanem hónapokkal később látod majd igazán. Ha egy ideje úgy érzed, hogy szakmailag kinőtted a jelenlegi helyedet, ezt az érzést az őszi fordulópont még nehezebbé teheti figyelmen kívül hagyni.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán
Promóciók
Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
Napi horoszkóp szeptember 23.: a Kosok új kihíváson gondolkodnak, a Skorpiók elégedettek az életükkel
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Lesz 5. évada a Szörnyeteg sorozatnak? Sokkoló történetek következhetnek Lizzie Bordené után!
A Netflix sikerszériájának alkotói már újabb történeteken gondolkodnak, és bár az ötödik évadot hivatalosan még nem rendelték be, már felmerült, kivel folytatnák a show-t a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori után.
8 mondat, ami sokat elárul arról, mennyire boldog egy férfi a házasságában
Néha nem a nagy romantikus gesztusok, hanem azok az egészen hétköznapi mondatok árulják el a legtöbbet arról, hogyan érez valaki a párja iránt.
10 true crime dokusorozat, ami sokkal durvább, mint bármelyik fikció
Ha te is imádod a hátborzongató, valós bűnügyeket, ezek a true crime dokusorozatok garantáltan beszippantanak.
Ezek az ártatlan mondatok lebuktatják a férfiakat: rögtön kiderül, mit akarnak igazából tőled
Az ismerkedés elején szinte mindenki a legjobb oldalát próbálja mutatni, mégis vannak mondatok, amelyek többet árulnak el valakiről, mint elsőre gondolnánk.
Te sem tudod, mit kezdj a cottage cheese-zel? Segítünk: ezek a legjobb receptek a TikTok szerint
Pedig ez az alapanyag nagyon hasznos az egészséged szempontjából is.