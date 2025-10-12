Divat
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Van valami egészen különleges abban, ahogy az ősz megérkezik. A levegő megtelik a nedves avar és az eső illatával, a fák lassan elengedik leveleiket és a napfény aranyabban süt, mint bármikor máskor. Az ősz a legjobb évszak arra, hogy kicsit kiszakadjunk a megszokottból. Nem kell messzire menni, nem kell drága úticél. Ilyenkor minden útvonal más arcát mutatja: a kastélyparkok, a hegyoldalak és a tavak is mind-mind sokkal izgalmasabbak, mint amúgy.
Szóval vedd elő a bakancsot, töltsd meg a termoszt és indulj el felfedezni az őszi természetet Magyarországon belül.
Katt a galériára a helyekérT!
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Milyen virág illik hozzád a születési hónapod szerint?
Gondoltál már arra, hogy talán nemcsak a személyes ízlés miatt tetszenek jobban bizonyos virágok, hanem a csillagok irányítanak ezen a téren is? Születési időnkhöz ugyanis nemcsak egy csillagjegy vagy ásvány kapcsolódik, hanem egy vagy két virág is, amelyek különleges üzenetet közvetítenek.
Visszatérni vagány: exkluzív interjú a Big Time Rush zenekarral
Mi azt mondjuk, a fiúbandákért való rajongást igazából sosem lehet (és kell) kinőni, szóval egyáltalán ne szégyelld, ha várod a Big Time Rush budapesti koncertjét! Mert bizony visszatértek, mi pedig kifaggattuk őket arról, mit tanultak a külön töltött évek alatt, miért érezték úgy, hogy újra egyesíteni akarják az erőiket!
10 dolog, amit a milleniálok imádnak, de a Z-generációsok szerint már kínos
Milleniálok vs. Z generáció, te melyik tábort erősíted?