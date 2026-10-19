Íme a 10 leghangulatosabb őszi könyv, ami tökéletes bekuckózós délutánokra

Az őszi időszakban az a legjobb, hogy tökéletes hétvégi programnak hangzik bekucorodni a kanapéra egy forró teával a kezünkben, bebújni a pléd alá, és nézni az esőt az ablakon keresztül. Ezek a hetek tényleg a lelassulásról szólnak, amikor nincs bennünk FOMO, nem érezzük azt, hogy ki kéne mozdulni; egyszerűen csak jól esik otthon maradni. Ha pedig ilyenkor benned is megnő a vágy ahhoz, hogy kiolvass jó pár könyvet, érdemes már most elővenni a TBR listádat.

Ugyanis november 12-15. között jönnek a Joy-napok, a már megszokott, sokszínű kuponkínálattal, és akár 50% kedvezménnyel! Ezeket természetesen ezúttal is több mint 1000 üzletben és online válthatod be, lényegében bármire, ami jól jönne otthonra. És ez alól természetesen a könyvek sem maradnak ki! A Joy-napok alatt a Líra például 20% kedvezménnyel vár téged, míg a Szalay Könyveknél 30% kedvezménnyel vásárolhatsz be.

Ha pedig kifejezetten őszi hangulatú, bekuckózós, vidám könyveket keresel, a legjobb helyen jársz! Mert összeszedtünk rögtön 10 olyan olvasmányt, amiben a romkomból nincs hiány (ahogy jóképű férfi főszereplőből sem), ráadásul ősszel játszódnak, és abszolút jó kedvre derítenek. Íme az ajánlónk!

Laurie Gilmore - A Pumpkin Spice kávézó

Ha könyvben keresed a Szívek szállodája hangulatát, ne is görgess tovább! A történet szerint Jeanie otthagyja az unalmas irodai életét, hogy átvegye nagynénje kisvárosi kávézóját, ahol a helyiek mellett egy meglehetősen morcos farmerrel, Logannel is megismerkedik. Kávézó, őszi kisváros, morgós pasi és vicces főhősnő, ráadásul itt a romantika mellé pikánsabb jelenetek is járnak.

Erin Sterling: Ex Hex – Csiribú, szerelem!

Vivi egy szakítás után megátkozza az exét, de nem gondolja, hogy az egésznek komoly következménye lehet. Kilenc évvel később a férfi visszatér a város őszi fesztiváljára, és kiderül, hogy az átok nagyon is működik. Újra fellángoló szerelem, mágikus káosz, beszélő macska és halloweenes hangulat – ezt választanám, ha vicces, boszis romantikára vágysz.

Lucy Jane Wood: Újra bűbájos

Belle egy londoni könyvesboltban dolgozik, teljesen kiégett, és közben még azt is titkolnia kell, hogy boszorkány. Harmincadik születésnapján ultimátumot kap: október végéig bizonyítania kell, különben elveszítheti a varázserejét. Egy bosszantóan jóképű őrző is bekerül a képbe, szóval némi fantasy szál is helyet kap a sztoriban!

Stefanie Neeb: A Cinnamon Latte illata

Jonna élete fenekestül felfordul, ezért hirtelen baristaként kezd el dolgozni a hangulatos Copenhagen Cinnamon kávézóban. Ekkor persze még nem sejti, hogy őt és a meglehetősen vonzó tulajdonost, Madset több köti össze, mint egy puszta véletlen találkozás. Miközben odakint az őszi levelek hullnak a fákról, a gőzölgő kávé és a fahéjas tekercs mellett egyre több időt töltenek együtt. De a fiú életének van egy része, amit szigorúan titokban tart, ezt a lány azonnal megérzi. Amikor Mads felajánlja neki, hogy átmenetileg a lakóhajóján lakjon, Jonna rájön, mi is ez a titok...

Joss Richard: Most minden más lesz

June-t egy rejtélyes e-mail visszacsábítja abba a New York-i házba, amelyet egykor az otthonának tartott. Mint kiderül: ha korábbi lakótársával, Adammel egy hónapig együtt élnek régi közös lakásukban, a csodálatos ház az övék lesz. Vétek lenne elszalasztani a lehetőséget, hisz egy ilyen ingatlan csillagászati összegbe kerül, az ősz pedig varázslatos a városban. Ám az, hogy June és Adam elidegenedtek egymástól, öt éve nem is beszéltek, és hogy a barátságuk nem éppen jó hangulatban ért véget, bonyolítja az ügyet. Ahogy a régi sebek felszakadnak, egyértelművé válik: még mindig nem zárták le a múltjukat.

Victoria Walters: Love and Lattes at Pumpkin Hollow – Szerelem és latte

Willow úgy próbálja megmenteni a családi farmot, hogy látogatható tökfölddé alakítja – csakhogy kezdetben egyetlen tökje sincs. Közben felbukkan Dylan, az ingatlanos, aki inkább az eladás mellett érvel, a lány viszont ráveszi, hogy maradjon, és nézze meg, mire jut.

Julie Olivia: If It Makes You Happy - Ha ettől boldog vagy

"Úgy tűnik, az új szomszédomnak sínen van az élete.A kisváros kedvence? Pipa. Tökéletes egyedülálló apa? Pipa. Szexi pékalkarok? Nem is vettem észre, esküszöm.

Az én életem viszont minden, csak nem rendezett. Egy percig sem hittem, hogy anyám álompanziójának átvétele a vermonti Copper Runban könnyű lesz. Ideális helynek tűnt, ám bebizonyosodott, hogy pogácsát sütni éppoly kevéssé tudok, mint szellemesen társalogni. Ahogy azt maga Cliff hozta a tudomásomra. Cliff elől nem lehet kitérni. Mindig pontosan tudja, mire van szükségük az embereknek. A sármja, az, ahogy a flanelinget viseli, sőt még a süteményei is... szinte lehetetlenné teszik, hogy ne akarjak összebarátkozni vele és a lányaival. Barátok lehetünk. A barátkozás biztonságos. Szóval, valaki igazán elmagyarázhatná, miért gondolkodom azon, hogy megcsókoljam a szexi szomszédomat."

August Bloom: Mágikus könyvek apró boltja

Max sosem találta igazán a helyét Lampton mágikus kisvárosában. Az édesanyja könyvesboltjában még a könyvajánlás is varázslattal működött, a lány viszont ebben a különleges világban mindig túlságosan átlagosnak érezte magát. Amikor azonban az anyukája váratlanul meghal, Max megörökli az üzletet, egy utolsó kívánsággal együtt: egy évig neki kell vezetnie, és csak utána dönthet a sorsáról. A lány egyáltalán nem lelkesedik azért, hogy hátrahagyja a pörgős városi életét, és visszaköltözzön oda, ahol mindig kevésnek érezte magát. Az édesanyja kérését mégsem tudja félretenni, ezért alkut köt saját magával: először csak két hetet ad a könyvesboltnak. Ha már ennyi idő után menekülne, hogyan bírna ki egy teljes évet?

Valeria Bowman: The Honeycrisp Orchard Inn - Almáskert Panzió

Ellie Lawson városi élete darabokra hullik, ezért hazaköltözik Long Islandre, a szülei Honeycrisp Orchard nevű panziójába. A nyugodt újratervezést azonban hamar felülírja Aiden, az almáskert tulajdonosának jóképű fia, akivel nemcsak együtt kell laknia, hanem dolgoznia is. Közösen kell megszervezniük a szüreti fesztivált, amelynek sikerén a panzió jövője múlik – így bőven akad fontosabb dolguk annál, mint hogy egymással flörtöljenek. Csakhogy az együtt töltött idő alatt egyre nehezebb figyelmen kívül hagyniuk a köztük lévő vonzalmat. Miközben Ellie próbálja kitalálni, hogyan tovább, Aidennel a panziót és az almáskertet is meg kell menteniük.

Kyra Groh: The Pumpkin Spice Latte Disaster - A Pumpkin Spice Latte katasztrófa

Jude terve egyszerű: hazautazik a húga esküvőjére, két napot tölt Lower Whilbyben, aztán visszatér a saját életéhez. A kisvárosi meghittségből és a mindent behálózó pletykákból ugyanis hamar elege lesz. Csakhogy a húgának segítségre van szüksége, így a villámlátogatás elhúzódik, és Jude megismerkedik Jamesszel, a város egyetlen kávézójának jóképű, ám meglehetősen mogorva tulajdonosával. James legendás zenészek fia, így Jude rögtön izgalmas interjúalanyt lát benne a zenei podcastjéhez – a férfi viszont a legkevésbé sem lelkesedik a kérdéseiért. Később mégis munkát ajánl neki a kávézóban, és a közös műszakok alatt egyre nehezebb tartaniuk a távolságot. Jude-nak pedig döntenie kell, hogy ezúttal is menekülőre fogja-e, amikor az érzései kezdenek komolyra fordulni.

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