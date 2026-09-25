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Végre visszatért a Pumpkin Spice szezon: ezektől a sütőtökös dolgoktól azonnal cozy hangulatba kerülsz
Forrás: Julia Nikulchenkova/Getty Images
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Tíz éve nem volt ilyen: újra együtt a Szívek szállodája sztárjai
Nincs ősz a Gilmore-lányok nélkül, és a sorozat sztárjai az évszak beköszönte alkalmából megleptek minket egy rég várt találkozóval!
„A szomszéd kutyája megállás nélkül ugat” – de mit lehet ilyenkor tenni?
Egy-egy vakkantás természetesen senkit nem zavar, de egészen más a helyzet, ha a szomszéd kutyája órákon keresztül ugat – ilyenkor viszont nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha valaki rögtön háborút indít a gazdája ellen.
Szabálykönyvet persze nem írtak róla, de azért az ősznek vannak kötelező kellékei: ilyenkor előkerül a legpuhább pulcsink és takarónk, beszerzünk egy fantasztikus illatú gyertyát, na meg (jó)pár könyvet a TBR-listánkról az esős, borongós napokra.
Ez az az évszak, amikor nagytakarítást végzünk az otthonunkban és sokadjára is újranézzük a Szívek szállodája összes epizódját – még akkor is, ha felnőttfejjel már nem feltétlenül értünk egyet a karakterek döntéseivel.
És ezekben a hónapokban ha tehetjük, MINDENBŐL a Pumpkin Spice verzióra szavazunk: mert az ősz kedvenc íze és illata már nemcsak sütőtökös latte formájában, a kávésbögrénkből kortyolgatva hozhatja el nekünk azt a bizonyos cozy hangulatot!
Elhoztuk neked a bevásárlólistádat őszre, aminek minden tétele a Pumpkin Spice illatát és ízét idézi!
Lush Pumpkin Spice Illatgyertya
Szeretnéd, ha az egész otthonodban a már említett cozy hangulat uralkodna? Gyújtsd meg a Lush Pumpkin Spice Illatgyertyát, ami a szegfűszeg, a gyömbér és a szentjánoskenyérgyanta jegyeit ötvözve melegséget áraszt minden szobában: tökéletes választás akkor, ha bekuckóznál az aktuális könyveddel vagy amikor habfürdőt vennél.
(6.990 Ft)
Lush Sparkly Pumpkin Fürdőbomba
Apropó habfürdő! A sütőtöknek nemcsak a bögrédben, a kádadban is jó helye van! A Lush Sparkly Pumpkin Fürdőbombája selymesebbé varázsolja a fürdővizet, zabtejporral kényezteti a bőrödet. A lime-, borókabogyó-, és gerániumolaj friss, üdítő, enyhén fűszeres illata pedig segít neked kikapcsolni az agyadat pár percre, hogy a teendők és a problémák helyett a relaxáláson legyen a fókuszod!
(3.290 Ft)
Nespresso Pumpkin Spice Cake kávékapszula
Megvan az az érzés, amikor felkelsz egy őszi reggelen, szakad az eső, hideg van, szóval elkezdesz azon agyalni, hogy még a felmondás is csábítóbb alternatíva, mint elhagyni az otthonodat és dolgozni menni? Fűszerezd meg ezeket a borongós pillanatokat egy szívmelengető itallal: a Nespresso Pumpkin Spice Cake kávékapszulája például szuper választás ilyenkor!
(2.300 Ft)
activé FiberShake Pumpkin Spice Latte
Köztudott tény, hogy a napsütéses órák drasztikus (le)csökkenése miatt ősszel extrán oda kell figyelnünk a D-vitaminbevitelünkre. Na de a rostfogyasztás is legalább ennyire fontos: méghozzá minden évszakban! És az activé FiberShake fahéjjal, szegfűszeggel és valódi, fagyasztva szárított kávéval készített Pumpkin Spice Latte termékével a shakeredből is a kedvenc őszi ízedet kortyolgathatod.
(7.990 Ft)
Összeállítottuk a TBR-listádat is őszre az évszak legújabb megjelenéseiből!
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