Végre visszatért a Pumpkin Spice szezon: ezektől a sütőtökös dolgoktól azonnal cozy hangulatba kerülsz

Szabálykönyvet persze nem írtak róla, de azért az ősznek vannak kötelező kellékei: ilyenkor előkerül a legpuhább pulcsink és takarónk, beszerzünk egy fantasztikus illatú gyertyát, na meg (jó)pár könyvet a TBR-listánkról az esős, borongós napokra.

Ez az az évszak, amikor nagytakarítást végzünk az otthonunkban és sokadjára is újranézzük a Szívek szállodája összes epizódját – még akkor is, ha felnőttfejjel már nem feltétlenül értünk egyet a karakterek döntéseivel.

És ezekben a hónapokban ha tehetjük, MINDENBŐL a Pumpkin Spice verzióra szavazunk: mert az ősz kedvenc íze és illata már nemcsak sütőtökös latte formájában, a kávésbögrénkből kortyolgatva hozhatja el nekünk azt a bizonyos cozy hangulatot!

Elhoztuk neked a bevásárlólistádat őszre, aminek minden tétele a Pumpkin Spice illatát és ízét idézi!

Lush Pumpkin Spice Illatgyertya

Szeretnéd, ha az egész otthonodban a már említett cozy hangulat uralkodna? Gyújtsd meg a Lush Pumpkin Spice Illatgyertyát, ami a szegfűszeg, a gyömbér és a szentjánoskenyérgyanta jegyeit ötvözve melegséget áraszt minden szobában: tökéletes választás akkor, ha bekuckóznál az aktuális könyveddel vagy amikor habfürdőt vennél.

(6.990 Ft)

forrás: Lush Pumpkin Spice Illatgyertya

Lush Sparkly Pumpkin Fürdőbomba

Apropó habfürdő! A sütőtöknek nemcsak a bögrédben, a kádadban is jó helye van! A Lush Sparkly Pumpkin Fürdőbombája selymesebbé varázsolja a fürdővizet, zabtejporral kényezteti a bőrödet. A lime-, borókabogyó-, és gerániumolaj friss, üdítő, enyhén fűszeres illata pedig segít neked kikapcsolni az agyadat pár percre, hogy a teendők és a problémák helyett a relaxáláson legyen a fókuszod!

(3.290 Ft)

forrás: Lush

Nespresso Pumpkin Spice Cake kávékapszula

Megvan az az érzés, amikor felkelsz egy őszi reggelen, szakad az eső, hideg van, szóval elkezdesz azon agyalni, hogy még a felmondás is csábítóbb alternatíva, mint elhagyni az otthonodat és dolgozni menni? Fűszerezd meg ezeket a borongós pillanatokat egy szívmelengető itallal: a Nespresso Pumpkin Spice Cake kávékapszulája például szuper választás ilyenkor!

(2.300 Ft)

forrás: Nespresso Pumpkin Spice Cake Vertuo kávékapszula

activé FiberShake Pumpkin Spice Latte

Köztudott tény, hogy a napsütéses órák drasztikus (le)csökkenése miatt ősszel extrán oda kell figyelnünk a D-vitaminbevitelünkre. Na de a rostfogyasztás is legalább ennyire fontos: méghozzá minden évszakban! És az activé FiberShake fahéjjal, szegfűszeggel és valódi, fagyasztva szárított kávéval készített Pumpkin Spice Latte termékével a shakeredből is a kedvenc őszi ízedet kortyolgathatod.

(7.990 Ft)

forrás: activé FiberShake Pumpkin Spice Latte

Összeállítottuk a TBR-listádat is őszre az évszak legújabb megjelenéseiből!

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