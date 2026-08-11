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Összeszedtük a legjobb strandokat: Budapesttől mindössze 30 percre vannak
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Összeszedtük a legjobb strandokat: Budapesttől mindössze 30 percre vannak
Nem kell órákig autózni ahhoz, hogy vízparton pihenjünk egy forró nyári napon. Budapesttől alig félórányira több hangulatos strand, tópart és szabadstrand is várja a fürdőzőket.
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Nem kell órákig autózni vagy a Balatonig menekülni ahhoz, hogy vízparton töltsük a legforróbb nyári napokat. Budapest környékén homokos strand, vadregényes Duna-part, családbarát tófürdő és csúszdákkal felszerelt vízi élménypark is vár bennünket. Budapest határától kedvező forgalomban nagyjából félórás körben több olyan strandot is találunk, ami simán felveszi a versenyt a távolabbi nyaralóhelyekkel.
Mutatjuk a kedvenceinket.
Lupa Beach
A budakalászi Lupa-tó partján nehéz nem nyaralós hangulatba kerülni. A világos homokos part, a napágyak és a vízparti vendéglátóhelyek miatt az ember néhány órára könnyen elfelejtheti, hogy valójában Budapest közvetlen közelében jár. A természetes vizű fürdőhelyen számos sportolási lehetőség és nyári program várja a látogatókat, így baráti társaságoknak, pároknak és aktív kikapcsolódást keresőknek is jó választás lehet. A belépőért cserébe rendezett környezetet és igazi beach club hangulatot kapunk.
Rukkel-tó Waterpark
A Dunavarsány mellett található Rukkel-tó szintén jóval több egy nyugodt fürdőhelynél. Itt a strandolás mellé komoly adag adrenalin is jár: vízi csúszdák, felfújható vízi akadálypálya, wakeboard, SUP, kajak és vízibicikli közül is válogathatunk. Családoknak, nagyobb gyerekekkel érkezőknek és mindenkinek, aki húsz perc napozás után már valamilyen vízi kalandra vágyik.
Dunakeszi Duna Szabadstrand
A Dunakeszi Szabadstrand remek példa arra, hogy egy kellemes vízparti naphoz nem feltétlenül kell belépőjegyet váltani. Az ingyenesen látogatható, árnyas fákkal szegélyezett Duna-parton nemcsak fürödhetünk, hanem leteríthetünk egy pokrócot, olvashatunk, vagy egyszerűen eltölthetünk néhány nyugodt órát a barátainkkal. A gondtalan kikapcsolódást biztonsági kamerák, strandszéfek és különféle vízi eszközök is segítik. A folyó sodrása miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy kizárólag a kijelölt fürdőterületen mártózzunk meg, és mindig tartsuk be a helyszíni szabályokat.
Alsógödi szabadstrand
Kicsit tovább haladva egy újabb ingyenes dunai fürdőhelyet találunk. Az Alsógödi szabadstrand bójákkal elkerített fürdőterülettel, büfével, vizesblokkal és játszótérrel várja a látogatókat. Kajak és kenu kölcsönzésére is van lehetőség, így a napozást könnyen összeköthetjük egy kisebb vízi kirándulással. A strand vonattal és busszal is megközelíthető, ezért akkor is jó opció, ha nem szeretnénk autóval elindulni. A hangulat sokkal természetesebb és visszafogottabb, mint egy nagyobb fizetős strandon: kavicsos-homokos part, Duna, fák és klasszikus nyári büfézés. Néha pontosan ennyi kell.
Gyömrői Tófürdő
Nem csak észak vagy dél felé érdemes elindulni. A Budapesttől keletre fekvő Gyömrő Tófürdője kellemes alternatíva azoknak, akik rendezett, zöld környezetben szeretnének pihenni. A tó vizét egy mély rétegvizes kút táplálja, és a sekélyebb részeken nyáron akár 26-30 Celsius-fokosra is felmelegedhet. A fürdő 2021-ben új arculatot kapott, és ökofürdőként működik tovább. Füves területei miatt akár egész napra is kényelmesen berendezkedhetünk, a hangulata pedig inkább családias, mint felkapott.
A természetes fürdőhelyeknél indulás előtt mindig nézzük meg az aktuális vízminőségi és üzemeltetési tájékoztatást is. A Duna vízállása, egy nagyobb esőzés vagy más rendkívüli körülmény időszakosan befolyásolhatja, hogy egy partszakaszon engedélyezett-e a fürdés.
Egy dolog azonban biztos: Budapest körül bőven akad olyan vízpart, ahol akár egy szabad délutánból is mini nyaralást varázsolhatunk.
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