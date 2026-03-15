Idén 120 millió forint értékű csomagot kapnak a sztárok az Oscaron: ezt rejtik a goodie bagek

Izgalmas órák állnak előttünk, magyar idő szerint ugyanis hétfő hajnalban lezajlik a 2026-os Oscar-gála, a sztárok egyik legjobban várt eseménye. Mi is izgatottan várjuk, kik vihetnek haza szobrocskát (vajon Timothée megosztó beszólása ellenére győztes lehet?), és azt is, milyen szettekben érkeznek majd a sztárok a vörös szőnyegre.

És bár nem minden Oscar-jelölt viheti haza idén az aranyszobrot, de az a bizonyos 25 jelölt így sem marad ajándék nélkül: ők egy több százezer dollár értékű „Everybody Wins” ajándékcsomagot kapnak. Ezeket a luxuscsomagokat már 24 éve állítja össze egy Los Angeles-i marketingcég, a céljuk pedig az, hogy megünnepeljék a jelölteket, és közben kisebb vagy feltörekvő márkákat is bemutassanak.

A cég alapítója, Lash Fary szerint az „Everybody Wins” csomag az Oscarok legmenőbb vigaszdíja lett. Mint mondta: akár nyernek, akár nem, a jelöltek fantasztikus alakításaikkal hatással voltak az emberekre, ezért ezzel a kis gesztussal szeretnék kifejezni a megbecsülésüket.

Mennyi az értéke az idei Oscar csomagoknak?

Nem kevés! Az idei ajándékcsomag nagyjából 350 ezer dollárt (tehát több mint 120 millió forintot) ér luxustermékekben és élményekben. Fontos, hogy ezeket nem az Oscar-akadémia adja, hanem a Distinctive Assets állítja össze függetlenül.

Mi van az Oscar-csomagban?

Az idei „goodie bag” tele van extravagáns ajándékokkal. Például öt különböző utazás, wellnessélmények, szépségkezelések és luxuscikkek is vannak benne.

Néhány a legérdekesebb ajándékok közül:

egy luxusvillás nyaralás Costa Ricában

egy hatalmas ibizai villás nyaralás akár 16 vendég számára

egy hetes wellness és megújulási retreat

egy 10 napos feltöltő program Srí Lankán

egy luxus sarkvidéki villás kikapcsolódás, kilátással az északi fényre

arcfeszesítő kozmetikai kezelés

testformáló zsírleszívás

egyedi lakberendezési szolgáltatás

japán stílusú luxusbőröndök

kriptovaluta-tároló biztonsági megoldás

parfümök, kozmetikumok és bőrápolási termékek

luxus vegán kézitáska

különleges teaválogatás

ehető aranykristályok

dizájner töltőtollak

egy profi portréfotózás

egy prémium zuhanyfej és egy elektromos fogselyem

Emellett még rengeteg beauty-, wellness-, divat- és gasztrotermék is kerül a csomagba. Az idei ajándékozottak között van többek között:

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Emma Stone, Elle Fanning és Jacob Elordi is. Nem semmi, igaz?

