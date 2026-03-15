Idén 120 millió forint értékű csomagot kapnak a sztárok az Oscaron: ezt rejtik a goodie bagek
Izgalmas órák állnak előttünk, magyar idő szerint ugyanis hétfő hajnalban lezajlik a 2026-os Oscar-gála, a sztárok egyik legjobban várt eseménye. Mi is izgatottan várjuk, kik vihetnek haza szobrocskát (vajon Timothée megosztó beszólása ellenére győztes lehet?), és azt is, milyen szettekben érkeznek majd a sztárok a vörös szőnyegre.
És bár nem minden Oscar-jelölt viheti haza idén az aranyszobrot, de az a bizonyos 25 jelölt így sem marad ajándék nélkül: ők egy több százezer dollár értékű „Everybody Wins” ajándékcsomagot kapnak. Ezeket a luxuscsomagokat már 24 éve állítja össze egy Los Angeles-i marketingcég, a céljuk pedig az, hogy megünnepeljék a jelölteket, és közben kisebb vagy feltörekvő márkákat is bemutassanak.
A cég alapítója, Lash Fary szerint az „Everybody Wins” csomag az Oscarok legmenőbb vigaszdíja lett. Mint mondta: akár nyernek, akár nem, a jelöltek fantasztikus alakításaikkal hatással voltak az emberekre, ezért ezzel a kis gesztussal szeretnék kifejezni a megbecsülésüket.
Nem kevés! Az idei ajándékcsomag nagyjából 350 ezer dollárt (tehát több mint 120 millió forintot) ér luxustermékekben és élményekben. Fontos, hogy ezeket nem az Oscar-akadémia adja, hanem a Distinctive Assets állítja össze függetlenül.
Az idei „goodie bag” tele van extravagáns ajándékokkal. Például öt különböző utazás, wellnessélmények, szépségkezelések és luxuscikkek is vannak benne.
- egy luxusvillás nyaralás Costa Ricában
- egy hatalmas ibizai villás nyaralás akár 16 vendég számára
- egy hetes wellness és megújulási retreat
- egy 10 napos feltöltő program Srí Lankán
- egy luxus sarkvidéki villás kikapcsolódás, kilátással az északi fényre
- arcfeszesítő kozmetikai kezelés
- testformáló zsírleszívás
- egyedi lakberendezési szolgáltatás
- japán stílusú luxusbőröndök
- kriptovaluta-tároló biztonsági megoldás
- parfümök, kozmetikumok és bőrápolási termékek
- luxus vegán kézitáska
- különleges teaválogatás
- ehető aranykristályok
- dizájner töltőtollak
- egy profi portréfotózás
- egy prémium zuhanyfej és egy elektromos fogselyem
Emellett még rengeteg beauty-, wellness-, divat- és gasztrotermék is kerül a csomagba. Az idei ajándékozottak között van többek között:
Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Emma Stone, Elle Fanning és Jacob Elordi is. Nem semmi, igaz?
