Idén 120 millió forint értékű csomagot kapnak a sztárok az Oscaron: ezt rejtik a goodie bagek

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Utoljára frissült: 2026. március 15. 12:14

Idén 120 millió forint értékű csomagot kapnak a sztárok az Oscaron: ezt rejtik a goodie bagek
Értékmentés mesterfokon: 10 éves az Alkotó Energia

Vajon mi történik a nagyi padláson porosodó kopott komódjával, a múltban pompás keretben fénylő, töredezett tükörrel, eg...

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen" kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!
Napi horoszkóp március 14.: a Szüzek jó híreket kapnak, a Skorpiókat komoly felelősség terheli

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

5 jel, ami arra utal, hogy betörők figyelik a házadat

Ha ezek közül többet is észlelsz, légy résen!

A fél világ Timothée Chalamet ellen fordult: Elbukhatja az első Oscar-díját, mert kritizálta az operát és a balettet?

A sztár eddig hatalmasat ment a Marty Supreme című filmjében nyújtott alakításával, de könnyen lehet, hogy az aranyszobrocskát a célegyenesben elbukta...

Így csökkentsd a szem alatti duzzanatot: 4 tanács bőrgyógyászoktól

Egyáltalán nem kell nagy dolgokra gondolni, mégis nagyon jól működnek ezek a tanácsok.

7 mindennapi szokás, amiről nem is gondolnánk, de gyorsítja az öregedést

Az öregedést legtöbben az idő múlásához kötjük: a ráncokhoz, az ősz hajszálakhoz vagy a fáradékonyabb napokhoz.

A jelöltek értékes ajándékokkal távoznak akkor is, ha nem nyernek szobrocskát.

Izgalmas órák állnak előttünk, magyar idő szerint ugyanis hétfő hajnalban lezajlik a 2026-os Oscar-gála, a sztárok egyik legjobban várt eseménye. Mi is izgatottan várjuk, kik vihetnek haza szobrocskát (vajon Timothée megosztó beszólása ellenére győztes lehet?), és azt is, milyen szettekben érkeznek majd a sztárok a vörös szőnyegre.

A fél világ Timothée Chalamet ellen fordult: Elbukhatja az első Oscar-díját, mert kritizálta az operát és a balettet?

És bár nem minden Oscar-jelölt viheti haza idén az aranyszobrot, de az a bizonyos 25 jelölt így sem marad ajándék nélkül: ők egy több százezer dollár értékű „Everybody Wins” ajándékcsomagot kapnak. Ezeket a luxuscsomagokat már 24 éve állítja össze egy Los Angeles-i marketingcég, a céljuk pedig az, hogy megünnepeljék a jelölteket, és közben kisebb vagy feltörekvő márkákat is bemutassanak.

A cég alapítója, Lash Fary szerint az „Everybody Wins” csomag az Oscarok legmenőbb vigaszdíja lett. Mint mondta: akár nyernek, akár nem, a jelöltek fantasztikus alakításaikkal hatással voltak az emberekre, ezért ezzel a kis gesztussal szeretnék kifejezni a megbecsülésüket.

Mennyi az értéke az idei Oscar csomagoknak?

Nem kevés! Az idei ajándékcsomag nagyjából 350 ezer dollárt (tehát több mint 120 millió forintot) ér luxustermékekben és élményekben. Fontos, hogy ezeket nem az Oscar-akadémia adja, hanem a Distinctive Assets állítja össze függetlenül.

Mi van az Oscar-csomagban?

Az idei „goodie bag” tele van extravagáns ajándékokkal. Például öt különböző utazás, wellnessélmények, szépségkezelések és luxuscikkek is vannak benne.

Néhány a legérdekesebb ajándékok közül:

  • egy luxusvillás nyaralás Costa Ricában
  • egy hatalmas ibizai villás nyaralás akár 16 vendég számára
  • egy hetes wellness és megújulási retreat
  • egy 10 napos feltöltő program Srí Lankán
  • egy luxus sarkvidéki villás kikapcsolódás, kilátással az északi fényre
  • arcfeszesítő kozmetikai kezelés
  • testformáló zsírleszívás
  • egyedi lakberendezési szolgáltatás
  • japán stílusú luxusbőröndök
  • kriptovaluta-tároló biztonsági megoldás
  • parfümök, kozmetikumok és bőrápolási termékek
  • luxus vegán kézitáska
  • különleges teaválogatás
  • ehető aranykristályok
  • dizájner töltőtollak
  • egy profi portréfotózás
  • egy prémium zuhanyfej és egy elektromos fogselyem

Emellett még rengeteg beauty-, wellness-, divat- és gasztrotermék is kerül a csomagba. Az idei ajándékozottak között van többek között:
Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Emma Stone, Elle Fanning és Jacob Elordi is. Nem semmi, igaz?

Szépség

10 szupergyors hajnövesztő tipp, ami tényleg működik

Bár a haj növekedése természetes folyamat, vannak olyan szokások és praktikák, amelyek segíthetnek abban, hogy hajunk egészségesebben és akár gyorsabban is nőjön.

Életmód

Heti horoszkóp március 16-22.: az Oroszlánoknak érdemes a sajat ügyeikre összpontosítani, a Szüzek életében pozitív változások várhatóak

Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Életmód

Napi horoszkóp március 15.: a Skorpiók a megfelelő hozzáállással sikeresek lehetnek, a Halak váratlan helyzetek sorozatába keverednek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Életmód

5 jel, ami arra utal, hogy betörők figyelik a házadat

Ha ezek közül többet is észlelsz, légy résen!

Életmód

"Bárcsak tudná a párom..." - 7 dolog, amire a nők vágynak a szexben, de a pasik nem is sejtik

Mi az, amit a nők akarnak az ágyban? Hát ezt!

Kult

A fél világ Timothée Chalamet ellen fordult: Elbukhatja az első Oscar-díját, mert kritizálta az operát és a balettet?

A sztár eddig hatalmasat ment a Marty Supreme című filmjében nyújtott alakításával, de könnyen lehet, hogy az aranyszobrocskát a célegyenesben elbukta...