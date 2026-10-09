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Ismered az orzót? A kedvenc köreted lehet, ha így készíted el

#tészta
#Receptek
#köret
#köretek
#orzó
#orzó receptek
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 8. 20:26

Forrás: Pexels/Antigoni Pavlaki

Ismered az orzót? A kedvenc köreted lehet, ha így készíted el
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Első pillantásra rizsnek tűnik, valójában azonban tészta – az orzó pedig annyira sokoldalú, hogy könnyen az új kedvenc alapanyagoddá válhat.

Ha unod már a rizs–krumpli–tészta szentháromságát, ideje megismerkedned az orzóval. Az apró, rizsszemre emlékeztető tészta az olasz konyhából származik, és éppen a formájának köszönheti, hogy egészen másképp használható, mint egy hagyományos spagetti vagy penne. Kerülhet levesbe és salátába, lehet belőle krémes, rizottóra emlékeztető egytálétel, de egyszerű köretként is működik húsok vagy halak mellett.

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De mi is pontosan az orzo?

Bár könnyű összetéveszteni a rizzsel, az orzo valójában apró szemű tészta. A formája miatt azonban remekül magába szívja a különböző alaplevek és szószok ízét, ezért különösen jól működik az egyedényes fogásokban. Ha például alaplében főzöd, majd sajttal és egy kevés tejszínnel teszed krémessé, az állaga meglepően hasonlíthat a rizottóéhoz – csak éppen jóval egyszerűbben elkészíthető. Attól függően, hogyan készíted el, lehet könnyű saláta, tartalmas vacsora vagy izgalmas köret. Az EatingWell legnépszerűbb orzós receptjei között is találunk a sült zöldséges változattól kezdve a csirkés és lazacos fogásokon át egészen a brokkolis-sajtos verzióig mindent. Ha most próbálnád ki először, mutatunk máris 5 ötletet.

Krémes-citromos orzo spenóttal

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 250 g orzo
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 kisebb salotta vagy vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 500 ml zöldségalaplé
  • 1 citrom leve és reszelt héja
  • 2 nagy marék bébispenót
  • 100 g cukorborsó – vagy helyette zöldborsó
  • 50 g reszelt parmezán
  • 2 evőkanál tejföl
  • só, frissen őrölt bors

Elkészítés: Az olívaolajon párold üvegesre az apróra vágott hagymát, majd add hozzá a fokhagymát. Öntsd fel az alaplével, add hozzá az orzót és a citromlevet, majd alacsonyabb lángon, gyakori kevergetés mellett főzd nagyjából 8–10 percig. Amikor a tészta már majdnem puha, keverd hozzá a cukorborsót és a spenótot. Végül húzd le a tűzről, add hozzá a parmezánt és a tejfölt, majd citromhéjjal és frissen őrölt borssal tálald.

Mediterrán orzosaláta csicseriborsóval

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 250 g orzo
  • 1 kisebb fej brokkoli
  • 1 konzerv csicseriborsó
  • 200 g koktélparadicsom
  • ½ kígyóuborka
  • 100 g feta
  • 2 evőkanál kapribogyó
  • 1 nagy marék petrezselyem
  • 3 evőkanál olívaolaj
  • 1 citrom leve
  • só, bors

Elkészítés: Főzd meg az orzót sós vízben, majd szűrd le és hagyd kissé kihűlni. A brokkolit szedd apró rózsákra és párold vagy főzd néhány perc alatt roppanósra. Egy nagy tálban keverd össze az orzót, a brokkolit, a lecsepegtetett csicseriborsót, a félbevágott paradicsomot, az uborkát, a kapribogyót és az aprított petrezselymet. Locsold meg olívaolajjal és citromlével, sózd, borsozd, végül morzsold rá a fetát. Hidegen és langyosan is isteni.

Brokkolis-cheddaros orzo

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 250 g orzo
  • 1 kisebb vöröshagyma
  • 2–3 gerezd fokhagyma
  • 300 g brokkoli
  • 700 ml zöldségalaplé
  • 120 g cheddar
  • 60 ml főzőtejszín
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • ½ teáskanál füstölt vagy édes paprika
  • csipet cayenne-bors
  • só, bors
  • újhagyma a tálaláshoz

Elkészítés: Egy nagyobb serpenyőben párold puhára a hagymát, majd add hozzá az orzót, a fokhagymát és a fűszereket. Pirítsd körülbelül egy percig, majd keverd hozzá az apróra vágott brokkolit, és öntsd fel az alaplével. Gyöngyözve főzd 12–15 percig, közben rendszeresen keverd meg. Amikor az orzo megpuhult és a folyadék nagy részét magába szívta, vedd le a tűzről, majd keverd bele a frissen reszelt cheddart és a tejszínt. Aprított újhagymával tálald.

Aszalt paradicsomos-csirkés orzo spenóttal

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 500 g csirkemell
  • 250 g orzo
  • 80 g olajban eltett aszalt paradicsom
  • 2 nagy marék bébispenót
  • 1 salotta vagy kisebb vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 700 ml csirkealaplé
  • 100 g feta
  • 1 citrom
  • 1 teáskanál szárított oregánó
  • kevés chilipelyhes fűszer
  • olívaolaj
  • só, bors

Elkészítés: A csirkemellet sózd, borsozd, majd kevés olívaolajon süsd mindkét oldalán aranybarnára, és tedd félre. Ugyanabban a serpenyőben dinszteld meg a hagymát és a fokhagymát, majd add hozzá a felaprított aszalt paradicsomot és az orzót. Öntsd fel az alaplével, fűszerezd oregánóval és chilivel, majd főzd puhára. Az utolsó percekben keverd bele a spenótot, tedd vissza a csirkét, végül morzsold rá a fetát, és egy kevés friss citromlével fejezd be.

Citromos-fűszeres orzo lazaccal és brokkolival

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 4 szelet lazacfilé
  • 250 g orzo
  • 300 g brokkoli
  • 1 citrom
  • 2 evőkanál olívaolaj
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 nagy marék friss petrezselyem
  • kevés friss kapor
  • 30–40 g parmezán
  • só, bors

Elkészítés: A lazacot sózd és borsozd, majd kevés olívaolajon süsd készre serpenyőben vagy sütőben. Közben főzd meg az orzót sós vízben, és a főzés utolsó 1–2 percében add hozzá az apró rózsákra szedett brokkolit is. Szűrd le, majd még melegen keverd össze olívaolajjal, citromlével és -héjjal, fokhagymával, petrezselyemmel, kaporral és kevés parmezánnal. Halmozd tányérra a citromos orzót, és fektesd rá a sült lazacot.

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