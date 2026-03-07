Életmód
A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből
Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.
"Évekig alázott a főnököm, ilyen visszavágásra nem számított senki" - A 10 legdurvább felmondás magyaroktól
A legtöbben legalább egyszer eljátszottunk már a gondolattal, hogy egyszer stílusosan, drámai csavarral mondunk fel.
Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
Ez a munka illik hozzád a csillagjegyed szerint
Szerinted neked mit írtak meg a csillagok?
Orvosok elárulták: ezekre a vakcinákra van szükséged márciusban 50 felett
Ahogy hosszabbodnak a nappalok és közeledik a tavasz, sokan fellélegeznek, hogy végre vége lehet a megfázások, influenzák, RSV- és COVID-fertőzések időszakának.
Március érkezése sokakban azt az érzést kelti, hogy a járványos betegségek szezonja lassan lecseng és ilyenkor talán az oltásokra sem gondolunk annyit. Az orvosok szerint azonban ez tévedés. A vakcinák fontossága nem csökken attól, hogy enyhébb lesz az idő, különösen 50 éves kor felett, amikor az immunrendszer működése már természetesen gyengül. A szakértők szerint ugyanis az életkor előrehaladtával nő a súlyos szövődmények kockázata. A következő válogatásban azokat az oltásokat szedtük egy csokorba, amelyeket az orvosok szerint túlzás nélkül kötelező lenne beadatnunk 50 felett, méghozzá nyomós indokkal.
A galériából megtudhatod, milyen vakcinákra van szükséged márciusban 50 felett:
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Napi horoszkóp március 7.: a Rákok nehéz feladatot teljesítenek, a Skorpiók jószándéka balul sül el
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
"Évekig alázott a főnököm, ilyen visszavágásra nem számított senki" - A 10 legdurvább felmondás magyaroktól
A legtöbben legalább egyszer eljátszottunk már a gondolattal, hogy egyszer stílusosan, drámai csavarral mondunk fel.
Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban
Julia Quinn regénysorozatának harmadik kötetében és a Netflix sikerszériájának negyedik évadjában a főhősöknek nem szabadna egymásba szeretniük, de képtelenek ellenállni egymásnak. És nem ők az egyetlenek!
Önbarnító kisokos: így válassz jó önbarnítót, ha tavasszal már napcsókolta bőrt szeretnél
Így garantáltan nem lesz foltos a barnulásod.
Amikor nagy az egyetértés: ezeket a filmeket az Akadémia és a közönség is imádta
Általában az ellenkezője igaz, de néha pont úgy állnak együtt a csillagok, hogy nincs helye vitának.
Az Oscar-jelölt Jessie Buckley horrorfilmjének fontos üzenete van: megérkezett a mozikba A menyasszony!
Az Oscar-jelölt rendező, Maggie Gyllenhaal Bonnie és Clyde történetét idéző love storyja olyan sztárok főszereplésével, mint a Hamnet színésznője, Christian Bale, Annette Bening, Jake Gyllenhaal vagy Penélope Cruz. Már a mozikban!