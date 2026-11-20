Aliia Roza, az egykori orosz titkos ügynök szerint erre külön pszichológiai módszereket dolgoztak ki, amelyeket a kiképzése során sajátított el. A nő most elárulta, hogyan építette fel a bizalmat, miként használta ki a férfiak érzelmi gyengeségeit, és milyen furcsa technikával próbálta elérni, hogy ellenállhatatlannak találják. A legtöbben azt gondolnánk, hogy a kémek élete tele van veszélyes üldözésekkel, titkos találkozókkal és elképesztő technológiai eszközökkel. A valóság azonban sokszor jóval hétköznapibb helyzetekben rejlik. Egy ártatlannak tűnő beszélgetés, néhány kedves üzenet vagy egy véletlen találkozás is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki fokozatosan a bizalmába fogadjon egy idegent. Legalábbis ezt állítja Aliia Roza, aki saját elmondása szerint éveken keresztül dolgozott az orosz hírszerzésnek, és különleges kiképzést kapott arra, hogyan manipulálja a kiszemelt férfiakat. A 41 éves nő katonai családban nőtt fel a volt Szovjetunió területén, később pedig állítása szerint titkos bevetéseken vett részt, többek között emberkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek közelébe férkőzve. Elmondása alapján egy korrupt parancsnok leplezte le a személyazonosságát, ami miatt végül el kellett menekülnie Oroszországból. Ma már divatinfluenszerként és női önbizalommal foglalkozó coachként tevékenykedik, és egyre többször beszél korábbi életéről. Történeteinek több részletét ugyanakkor nem sikerült függetlenül ellenőrizni.

A legfontosabb szabály: előbb válj ismerőssé

Roza szerint az egyik legfontosabb módszer az úgynevezett milk technique, amelynek lényege, hogy a célpont fokozatosan ismerősnek és megbízhatónak érezze az ügynököt. A nő azt állítja, hogy a kiképzés során különös figyelmet fordítottak az ismétlődő találkozásokra. Elméletük szerint legalább hétszer kell megjelenned valaki életében ahhoz, hogy könnyebben elfogadjon. Ez történhetett egy kávézóban, edzőteremben vagy akár a közösségi médiában is. A lényeg az volt, hogy mire az első valódi beszélgetésre sor kerül, a kiszemelt személy már ne teljesen idegenként tekintsen rá. A módszerhez az is hozzátartozott, hogy hamis közös ismerősöket vagy kapcsolatokat találtak ki. Ha valakiről úgy tudjuk, hogy ismeri egy barátunkat, hajlamosabbak lehetünk megbízni benne. A pszichológiában valóban ismert, hogy az ismételt találkozások növelhetik a szimpátiát, ám arra nincs bizonyíték, hogy pontosan hét alkalom után automatikusan kialakulna a bizalom.

forrás: Netflix

A következő lépés a túláradó figyelem volt

Miután sikerült felkelteni a férfi érdeklődését, Roza szerint következett az érzelmi közeledés. A nő arról beszélt, hogy az ügynökök előszeretettel alkalmazták a love bombing, vagyis a szeretetbombázás módszerét. Ennek során a kiszemelt személyt bókokkal, kedves üzenetekkel, intenzív figyelemmel és romantikus gesztusokkal halmozták el. A cél az volt, hogy a férfi minél gyorsabban érzelmileg kötődni kezdjen. Roza szerint olykor a kiszolgáltatottság látszatát is tudatosan felépítették. Előfordult, hogy egy ügynök magányosnak, szegénynek vagy segítségre szorulónak mutatta magát, hogy felébressze a férfiban a megmentő szerep iránti vágyat. Ez különösen veszélyes manipuláció lehet, mert a másik fél úgy érezheti, hogy egy fontos, különleges kapcsolat részese, miközben a közeledés mögött egészen más szándék húzódik.

Még a férfi korábbi szerelmeit is tanulmányozták

Az egykori kémnő egyik legmeglepőbb állítása szerint a kiképzés során arra is megtanították őket, hogy alaposan feltérképezzék a célpont romantikus múltját. Nemcsak azt vizsgálták, milyen nőkhöz vonzódik, hanem azt is, hogyan öltözködtek a korábbi partnerei, milyen frizurát viseltek, és milyen apró részletek lehettek számára ismerősek. Ha például egy korábbi szerelme szívesen hordott rövid szoknyát, fehér zoknit vagy fonott hajat, az ügynök tudatosan utánozhatta ezt a megjelenést. Roza szerint ezzel azt szerették volna elérni, hogy a férfi tudat alatt összekapcsolja az új ismeretséget egy korábbi, érzelmileg fontos kapcsolattal.

A legfurcsább trükköt saját magán alkalmazta

Roza egy ennél is különösebb technikáról beszélt. Azt állítja, hogy a kiszemelt férfi fényképét szexuális izgalommal kapcsolta össze, hogy később a személyes találkozások során is könnyebben előidézhesse magában ugyanezt az állapotot. Elmondása szerint a férfi fényképét nézte orgazmus közben, miközben a nevét is kimondta. Úgy vélte, hogy ezzel erős mentális kapcsolatot hozhat létre a kép és a saját testi reakciói között. A nő azt állította, hogy a módszer hatására a találkozásokkor kipirulhatott az arca, csillogóbbá válhatott a tekintete, és ez fokozhatta a vonzerejét. Fontos azonban, hogy ezek Roza személyes állításai. Nincs megbízható tudományos bizonyíték arra, hogy ez a technika különleges feromonhatást váltana ki, vagy képes lenne bárkit szerelemre késztetni.

Ami elsőre romantikusnak tűnik, könnyen manipuláció lehet

Az egykori kémnő történetében az a legnyugtalanítóbb, hogy a felsorolt módszerek közül több a hétköznapi párkapcsolatokban is előfordulhat. Az intenzív bókolás, a túl gyors érzelmi közeledés, a véletlennek beállított találkozások vagy a közös érdeklődési körök feltűnő egyezése önmagukban még nem bizonyítanak semmit. Ha azonban valaki tudatosan hamis képet alakít ki magáról, hogy megszerezze a másik bizalmát, az már komoly figyelmeztető jel. Roza beszámolója arra is rávilágít, hogy a vonzalom és az érzelmi kötődés mennyire összetett folyamat. A legfontosabb különbség a valódi szerelem és a manipuláció között nem az, hogy valaki mennyire ügyesen flörtöl. Hanem az, hogy őszintén szeretne-e megismerni, vagy a bizalmadat használja fel arra, hogy elérje a saját célját.

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