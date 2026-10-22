6 tévhit az önkielégítésről, amit ideje elfelejteni

Az önkielégítésről még mindig könnyebben születnek kínos poénok, mint őszinte beszélgetések. Így aztán simán megmaradhatnak a fejünkben olyan állítások, amelyeket valamikor kamaszként hallottunk, de azóta sem kérdeztünk rá, hogy van-e bármi alapjuk. Például arra, hogy egy boldog párkapcsolatban már nincs rá szükség, vagy hogy a túl sok egyedüllét elrontja a közös szexet. Pedig ezek miatt teljesen felesleges aggódni.

1. „Aki kapcsolatban él, annak nem kéne csinálnia”

Egy jó kapcsolatban sem kell minden szexuális élményeteket közösen megélnetek. Az önkielégítés lehet a kikapcsolódás része, segíthet levezetni a feszültséget, vagy egyszerűen csak jóleshet akkor is, ha egyébként elégedettek vagytok a szexuális életetekkel. Önmagában nem jelenti azt, hogy hiányzik valami, vagy hogy már nem vonzódtok a másikhoz. Ahogy abból sem érdemes rögtön magatokra vonatkozó következtetést levonni, ha a párotok időnként egyedül is örömet szerez magának.

2. „A maszturbálás miatt nem élvezitek majd a szexet”

Az önkielégítés nem használja el az orgazmusaitokat, és nem teszi automatikusan unalmassá a közös együttléteket. Sőt, segíthet abban, hogy jobban megismerjétek, milyen érintés esik jól, mire van szükségetek az izgalomhoz, és mitől érzitek magatokat igazán komfortosan. Ezt aztán a párotokkal is könnyebb megosztani. Nem kell persze minden egyedül töltött alkalomból önismereti projektet csinálni, de hasznos lehet tudni, mi működik nálatok.

3. „Heti 2-3 alkalomnál több már túl sok”

Nincs olyan heti szám, amely mindenkinek megmondaná, mennyi önkielégítés fér bele. Van, aki gyakran kívánja, más ritkábban, és ez időszakonként is változhat. A gyakoriságnál többet számít, hogy milyen hatással van a mindennapjaitokra: háttérbe szorul-e miatta a munka, rendszeresen lemondtok-e programokat, vagy úgy érzitek-e, hogy nehéz irányítani a késztetést. Ha ezek okoznak gondot, érdemes szakemberrel beszélni róla; önmagában attól, hogy gyakran van kedvetek hozzá, még nem lesz probléma.

4. „Az önkielégítés árt a termékenységnek”

Ez egy régi tévhit, amelynek nincs tudományos alapja. Az önkielégítéstől nem csökken a későbbi teherbeesés esélye, és a menstruációs ciklust sem teszi tönkre. Nem kell tehát attól tartanotok, hogy a saját testetek felfedezésének később ilyen következménye lesz. Ha viszont fájdalmat vagy irritációt tapasztaltok, tartsatok szünetet, visszatérő panasszal pedig keressetek fel orvost: a kellemetlenséget nem kell természetes velejárónak tekinteni.

5. „Ha nem kívánod az önkielégítést, valami nincs rendben”

Ahogy az önkielégítés teljesen természetes lehet, az is rendben van, ha nem érdekel benneteket. Nincs kötelező gyakoriság, és attól sem lesztek kevésbé felszabadultak, ha ez egyszerűen nem része az életeteknek. Nem kell csak azért kipróbálnotok vagy rendszeresen csinálnotok, mert mások szerint hozzátartozik az egészséges szexualitáshoz. A saját kíváncsiságotok és jóleső érzéseitek számítanak, nem az, hogy a barátnőitek mit mesélnek róla.

6. „Ha bűntudatotok van utána, biztosan rosszat tettetek”

A bűntudat sokszor abból ered, amit korábban a szexről és a saját testünkről tanultunk. Ha valaki azt hallotta, hogy az önkielégítés szégyellnivaló, ez az érzés akkor is megmaradhat, amikor már tudja, hogy egészségügyi szempontból nincs oka rá. Ettől még az érzés valós, és nem mindig könnyű elengedni. Ha rendszeresen szorongást vagy erős szégyent éltek át miatta, pszichológus vagy szexuálterapeuta segíthet megérteni, honnan jön ez, és hogyan tudtok könnyebben viszonyulni a saját szexualitásotokhoz.

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