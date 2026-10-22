Szépség
6 tévhit az önkielégítésről, amit ideje elfelejteni
Forrás: SATC/HBO
Napi horoszkóp október 22.: a Rákok változásra vágynak, a Szüzek számára fontos a pozitív visszajelzés
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Jön a kettős retrográd, és ez 4 csillagjegy életét végleg megváltoztatja
Október végén a Merkúr és a Vénusz retrográd időszaka összeér. És ez bizony négy csillagjegy életében nagy változásokat hoz magával.
10 helyzet, amikor soha ne fizess bankkártyával: a szakértők figyelmeztetnek
Bár a bankkártyás fizetés ma már szinte automatikus mozdulat, vannak olyan helyzetek, amikor egyetlen rossz döntés is komoly anyagi veszteséget okozhat.
Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján
Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.
6 szett, amit érdemes ellesni a francia nőktől
A francia nők pontosan tudják, hogyan lehet néhány egyszerű alapdarabból is elképesztően stílusos szettet összeállítani.
Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje
Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.
Az önkielégítésről még mindig könnyebben születnek kínos poénok, mint őszinte beszélgetések. Így aztán simán megmaradhatnak a fejünkben olyan állítások, amelyeket valamikor kamaszként hallottunk, de azóta sem kérdeztünk rá, hogy van-e bármi alapjuk. Például arra, hogy egy boldog párkapcsolatban már nincs rá szükség, vagy hogy a túl sok egyedüllét elrontja a közös szexet. Pedig ezek miatt teljesen felesleges aggódni.
1. „Aki kapcsolatban él, annak nem kéne csinálnia”
Egy jó kapcsolatban sem kell minden szexuális élményeteket közösen megélnetek. Az önkielégítés lehet a kikapcsolódás része, segíthet levezetni a feszültséget, vagy egyszerűen csak jóleshet akkor is, ha egyébként elégedettek vagytok a szexuális életetekkel. Önmagában nem jelenti azt, hogy hiányzik valami, vagy hogy már nem vonzódtok a másikhoz. Ahogy abból sem érdemes rögtön magatokra vonatkozó következtetést levonni, ha a párotok időnként egyedül is örömet szerez magának.
2. „A maszturbálás miatt nem élvezitek majd a szexet”
Az önkielégítés nem használja el az orgazmusaitokat, és nem teszi automatikusan unalmassá a közös együttléteket. Sőt, segíthet abban, hogy jobban megismerjétek, milyen érintés esik jól, mire van szükségetek az izgalomhoz, és mitől érzitek magatokat igazán komfortosan. Ezt aztán a párotokkal is könnyebb megosztani. Nem kell persze minden egyedül töltött alkalomból önismereti projektet csinálni, de hasznos lehet tudni, mi működik nálatok.
3. „Heti 2-3 alkalomnál több már túl sok”
Nincs olyan heti szám, amely mindenkinek megmondaná, mennyi önkielégítés fér bele. Van, aki gyakran kívánja, más ritkábban, és ez időszakonként is változhat. A gyakoriságnál többet számít, hogy milyen hatással van a mindennapjaitokra: háttérbe szorul-e miatta a munka, rendszeresen lemondtok-e programokat, vagy úgy érzitek-e, hogy nehéz irányítani a késztetést. Ha ezek okoznak gondot, érdemes szakemberrel beszélni róla; önmagában attól, hogy gyakran van kedvetek hozzá, még nem lesz probléma.
4. „Az önkielégítés árt a termékenységnek”
Ez egy régi tévhit, amelynek nincs tudományos alapja. Az önkielégítéstől nem csökken a későbbi teherbeesés esélye, és a menstruációs ciklust sem teszi tönkre. Nem kell tehát attól tartanotok, hogy a saját testetek felfedezésének később ilyen következménye lesz. Ha viszont fájdalmat vagy irritációt tapasztaltok, tartsatok szünetet, visszatérő panasszal pedig keressetek fel orvost: a kellemetlenséget nem kell természetes velejárónak tekinteni.
5. „Ha nem kívánod az önkielégítést, valami nincs rendben”
Ahogy az önkielégítés teljesen természetes lehet, az is rendben van, ha nem érdekel benneteket. Nincs kötelező gyakoriság, és attól sem lesztek kevésbé felszabadultak, ha ez egyszerűen nem része az életeteknek. Nem kell csak azért kipróbálnotok vagy rendszeresen csinálnotok, mert mások szerint hozzátartozik az egészséges szexualitáshoz. A saját kíváncsiságotok és jóleső érzéseitek számítanak, nem az, hogy a barátnőitek mit mesélnek róla.
6. „Ha bűntudatotok van utána, biztosan rosszat tettetek”
A bűntudat sokszor abból ered, amit korábban a szexről és a saját testünkről tanultunk. Ha valaki azt hallotta, hogy az önkielégítés szégyellnivaló, ez az érzés akkor is megmaradhat, amikor már tudja, hogy egészségügyi szempontból nincs oka rá. Ettől még az érzés valós, és nem mindig könnyű elengedni. Ha rendszeresen szorongást vagy erős szégyent éltek át miatta, pszichológus vagy szexuálterapeuta segíthet megérteni, honnan jön ez, és hogyan tudtok könnyebben viszonyulni a saját szexualitásotokhoz.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
10 helyzet, amikor soha ne fizess bankkártyával: a szakértők figyelmeztetnek
Bár a bankkártyás fizetés ma már szinte automatikus mozdulat, vannak olyan helyzetek, amikor egyetlen rossz döntés is komoly anyagi veszteséget okozhat.
6 étrend-kiegészítő, amit az orvosok is rendszeresen szednek
Bár a vitaminok és étrend-kiegészítők kínálata szinte végtelen, az orvosok szerint csak néhány olyan van, amelyet bizonyos esetekben valóban érdemes beilleszteni a mindennapjainkba.
5 jel, hogy a barátságotokat már csak a közös múlt tartja össze
A közös emlékek sokat jelentenek, de előfordulhat, hogy egy régi barátságban már csak a múlt köt össze benneteket.
Villámgyors ötletek: 5 halloweeni süti recept, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolnod
Halloweenkor nemcsak a jelmezekkel és a dekorációval érdemes kreatívnak lenned: mutatunk 5 rémisztően finom édességet, amelyek elkészítéséhez még a sütőt sem kell bekapcsolnod!
Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje
Ha eddig úgy gondoltad, hogy a virágminta kizárólag a tavaszi-nyári gardróbban kap helyet, 2026 ősze alaposan átírja a szabályokat. A romantikus motívumok ezúttal sötétebb, gazdagabb és sokkal izgalmasabb formában térnek vissza.
Felismeri magán valaki a pszichopata jeleket? A válasz összetettebb, mint hinnéd
A megnyerő fellépés mögött is meghúzódhatnak pszichopátiás vonások, de ezek felismeréséhez jóval több kell néhány furcsa reakciónál vagy egy online tesztnél.