6 európai úti cél, ahol kevesebb pénzből is jót nyaralhatsz

Ha külföldi nyaralás, elsőként nem véletlenül Horvátország jut eszünkbe. Imádjuk ezt a vidéket, az Adriát és azt az egyedi hangulatot, amit érzünk az óvárosokban sétálva. Ha viszont idén máshova mennél, és mindenképp pénztárcabarát úti célt keresel, a legjobb helyen jársz. Most ugyanis olyan európai országokat kerestünk, amelyek nyáron kevésbé felkapottak, pedig gyönyörűek, izgalmasak, és sok esetben pénztárcabarátabbak is lehetnek. Tengerpart, hegyek, városnézés, olcsóbb éttermek és kevésbé zsúfolt helyek: ezek az országok jó alternatívát jelenthetnek!

Mielőtt azonban úti célt választasz, érdemes néhány egyszerű szabályt észben tartani, mert ezekkel sokat lehet spórolni az európai nyaralásokon.

1. Utazz szezonon kívül

Ha megteheted, próbáld elkerülni az iskolai szüneteket és a főszezont. Európában a tavaszi hónapokban, illetve kora ősszel gyakran még mindig kellemes, napos az idő, miközben a szállások és repjegyek ára jóval barátságosabb lehet. Március és május, valamint szeptember és október különösen jó választás lehet, ha nem ragaszkodsz a legforróbb nyári hetekhez. Aki pedig szereti a hűvösebb, nyugodtabb hangulatot, akár novemberben vagy januárban is találhat jó árú városlátogatós úti célokat.

2. Nézz körül az eurózónán kívül is

Általánosságban sokszor olcsóbban jöhet ki az utazás azokban az országokban, amelyek nem eurót használnak. Ez persze nem minden esetben igaz, de érdemes számolni vele, főleg ha éttermekre, helyi közlekedésre, belépőkre és szállásokra is költenél. Ilyen szempontból például több balkáni és kelet-európai ország is jó ár-érték arányú választás lehet.

A pénzváltásnál is érdemes figyelni: sokszor kedvezőbb lehet külföldön ATM-ből felvenni a helyi pénznemet, mint pénzváltóban váltani, de mindig nézd meg a bankod díjait, és lehetőleg kerüld a nagyon turistás helyeken lévő automatákat.

3. Kerüld a fővárosok legdrágább részeit

A fővárosok általában drágábbak, főleg a belvárosi, turistákra építő negyedekben. Ha igazán olcsó európai hétvégét szeretnél, sokszor jobban jársz egy kisebb, kevésbé felkapott várossal, ahol helyibb a hangulat, olcsóbbak az éttermek, és a szállásárak sem szállnak el annyira.

Ha mégis ragaszkodsz a fővároshoz, akkor is lehet spórolni: válassz szállást kicsit kijjebb, a központtól távolabb, vagy aludj egy közeli városban, és csak egynapos kirándulásként látogass el a fővárosba.

Fontos még hozzátenni! Ezeknél az úti céloknál főleg azt néztük, hogy mennyire kedvezőek az árak akkor, amikor már megérkeztél: vagyis a szállás, az étkezés, a programok és a helyi közlekedés szempontjából. A repülőjegy ára természetesen attól függ, honnan, mikor és mennyire előre foglalsz, ezért érdemes rugalmas dátumokkal keresni. Utazás előtt pedig mindig ellenőrizd az aktuális beutazási szabályokat és az esetleges vízumkötelezettséget is.

Íme az a hat európai úti cél, ahol olcsóbban nyaralhatsz, mégsem kell lemondanod semmiről:

