Ha van hónap, amikor legálisan tölthetjük az estéinket sorozatgyilkosokkal, szörnyekkel, megszállott gyerekekkel és vérfagyasztó történetekkel, akkor az október az. 2026 pedig különösen erősnek ígérkezik. Az idei kínálatban szinte minden horrortípusból jut valami: tengeri szörny, természetfeletti gonosz, testhorror, slasher, pókinvázió és pszichológiai rémálom is érkezik. Ha pedig egyetlen sorozatot kellene különösen figyelni, a Crystal Lake biztosan az ősz egyik legtöbbet emlegetett horror-premierje lesz, már csak azért is, mert több évtized után nyúl hozzá újra sorozatformában a Péntek 13. mitológiájához.

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Galéria / 7 kép Ez az október brutális lesz: a horrorfanok imádni fogják, ez az 8 film és sorozat érkezik Megnézem a galériát

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