Hallottad már, hogy most az október az új január? Ha nem, akkor először is gyorsan megnyugtatunk: NEM, nem arról van szó, hogy variálni akarunk a naptárban a lapok sorrendjén, csak arról, hogy az első helyett a tizedik hónapban kezdünk új életet és ez az életmódkihívás a „Winter Arc” challenge nevet kapta a TikTokon

Lényegében „csak” annyi a dolgod, hogy míg véget nem ér az év, egy kicsit „tűnj el” a környezeted szeme elől (például a közösségi médiában) és olyan egészséges szokásokat alakíts ki, amelyek pozitív és látványos hatással lehetnek az életedre: így amikor januárban visszatérsz a reflektorfénybe, mindenkit meg fog döbbenteni az átalakulásod.

FONTOS: A céljaid legyenek reálisak, elérhetőek! Ha túl magadra teszed magadnak a lécet, kudarccal zárhatod a kihívást! A három hónap egyszerre sok, közben mégsem túl hosszú idő, ehhez igazítsd az álmaidat! Bontsd le a céljaidat napi, illetve heti, de akár havi feladatokra! Ahelyett, hogy egy nagy lépést akarnál tenni az álmod felé, inkább haladj következetesen, apró lépésekben. Hidd el, elképesztően jó érzés lesz, hogy egyfolytában kipipálhatsz valamit a to-do listádon, mindig a folytatásra inspirál majd téged!

Igen, tudjuk, csábítóbb lenne az a gondolat, hogy téli álmod aludj, ha már úgysincs kedved kimozdulni a hideg őszi és téli napokon, de a Netflix&Chill helyett sokkal hasznosabban is eltöltheted az idődet a négy fal között. A legelső feladatod az, hogy most AZONNAL lassíts le: gondold át, min kellene változtatnod az életedben ahhoz, hogy boldogabb lehess!

Közel kilencven napod maradt arra, hogy megvalósítsd mindezt. Sőt, a „Winter Arc” kihívás elűzheti az őszi kiégést vagy a téli fásultságot, mert cselekvésre motivál a bekuckózás helyett. Az év leghidegebb, legsötétebb időszaka így pozitívabb megvilágosításba kerül: az otthonlét esélyt ad arra, hogy önmagad legjobb verziója legyél.

Meghoztuk a kedved ahhoz, hogy a következő évedet egy új, boldogabb, elégedettebb éned kezdje el? Akkor kapj elő egy füzetet és egy tollat és tűzz ki magad elé olyan célokat az év utolsó három hónapjára, amik a személyes fejlődésedet szolgálják, aztán gondold végig, milyen lépéseket kell megtenned, hogy elérd őket, és VÁGJ BELE a „Winter Arc” kihívásba!

Jöhet bármi! Rendeznéd az anyagi helyzetedet? Kezdd el vezetni a kiadásaidat, és nézd meg, min spórolhatnál? Szeretnél leadni pár kilót? Válts bérletet egy edzőterembe, hogy többé ne kereshess kifogást a sportolásra! Meg akarsz tanulni egy új nyelvet, mert az segíthetne téged a munkahelyváltásban? Három hónap alatt simán elvégezhetsz egy intenzív tanfolyamot!

Kilencven nap egyáltalán nem kevés idő, ha kitartó és következetes vagy! Ja, és ne felejtsd el megünnepelni magad menetközben! A részeredményeknek is lehet örülni! Jutalmazd meg magad valamivel félúton, ami motivál a folytatásra! És még egy jó tanács: január után se térj le a megkezdett útról folytasd tovább! Mire odaérsz, már olyan szokásokkal lesznek tele a napjaid, amelyek mind a javadra válnak!

Mutatjuk, milyen trükkökkel manifesztálhatod be az életedbe akár a legvadabb álmaidat is!

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