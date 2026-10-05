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Pénzügyi fordulat jön október 5-től: 3 csillagjegynek jön a gazdagság
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Október 3-án a Vénusz retrográdba fordul a Skorpióban, amit az asztrológusok a pénzzel, az értékekkel és az önértékeléssel kapcsolatos döntések felülvizsgálatához kötnek. Október 5-én pedig a Hold belép az Oroszlánba, és együttállásba kerül a Marssal: ezt kezdeményezőbb, bátrabb hangulatként értelmezik. Vagyis a hétfő jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy végre foglalkozz valamivel, amit eddig a „majd egyszer” feliratú képzeletbeli fiókban tartottál.
Rák
Október elején végre bátrabban kérheted el azt az összeget, amit a munkád ér. A Jupiter a pénzügyeidet támogatja, az október 5-i Hold–Mars-együttállás pedig adhat egy kis bátorságot ahhoz, hogy ezt ki is mondd. Ha eddig minden pluszfeladatra rábólintottál, miközben a fizetésed maradt a régi, most könnyebben mondhatod azt: rendben, de beszéljünk a pénzről is.
Egy régóta dédelgetett mellékes ötletet is elővehetsz, főleg, ha mások már most rendszeresen kérik a segítségedet valamiben. Attól, hogy neked könnyen megy, még nem kell ingyen csinálnod. A „jaj, ez semmiség” helyett most egy árajánlat is megteszi – és annak a bankszámlád is jobban örülne. Az elkövetkező hetekben így a tudásodból és a munkádból több bevételed is lehet.
Szűz
Most egy régi ötletedből még pénz is jöhet a házhoz. Talán korábban nem volt rá időd, nem találtál hozzá partnert, vagy az első nehézségnél félretetted. Most érdemes újra elővenned, mert több tapasztalattal már könnyebben rájöhetsz, hogyan működhetne. Az a bizonyos „ebből egyszer csinálok valamit” ötlet végre kikerülhet a telefonod jegyzetei közül.
Közben azt is kiszúrhatod, hol folyik el teljesen feleslegesen a pénzed. Egy elfelejtett előfizetés itt, egy alig használt szolgáltatás ott – külön-külön apróságok, együtt már egy egészen kellemes összeget hoznak össze. Az elkövetkező hetekben a jó ötleteid és egy kis pénzügyi rendrakás is segíthet abban, hogy több maradjon a számládon.
Mérleg
Mérlegként október elején rájöhetsz, hogy néhány dologért többet fizetsz, mint amennyit valójában ér neked. A Vénusz retrográdja arra ösztönözhet, hogy átnézd a pénzügyeidet, és újragondolj egy korábbi döntést. Lehet, hogy egy drága szolgáltatást alig használsz, vagy egy közös kiadásból rendszeresen nagyobb részt vállalsz. Most könnyebben mondhatod ki, hogy ezen ideje változtatni.
Október 5-től egy ilyen beszélgetés vagy néhány felesleges kiadás leállítása is elindíthatja nálad a fordulatot. Közben a vásárlásoknál is érdemes adnod magadnak egy kis gondolkodási időt. Attól, hogy valami gyönyörű és akciós, még nem biztos, hogy haza kell jönnie veled – akkor sem, ha szinte megszólít a kirakatból. Az elkövetkező hetekben kellemes meglepetés lehet, mennyivel több marad a számládon, ha csak arra költesz, aminek tényleg örülsz.
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