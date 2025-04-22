Önismeret
5 ok, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon: meglepő kutatás következik
Forrás: YuriArcursPeopleimages/Envato
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Katharine Esty, PhD szociálpszichológusnak készült és 30 évig gyakorló pszichoterapeuta volt, igazán híressé pedig a bestseller könyve tette, mely a boldog öregedésről, az idős korban való boldogság megtalálásáról szól. Esty kutatásai során egészen megdöbbentő dolgot tapasztalt: elmondása szerint a 80 év körüli idősebb idősek nagy százaléka boldogabb, mint a 70 év körüliek, a 70 év körüliek pedig boldogabbak, mint a 60 év körüliek.
Ugyan az tény, hogy ez a tendencia elsősorban azoknál az idősebb embereknél figyelhető meg, akik megfelelő anyagi biztonságban élnek, és nyilvánvalóan a kutatás nem feltétlen a magyar idősek helyzetét látja reálisan. Ugyanis a KSH tavalyi adatai szerint 2023-ban a magyar nyugdíjasok negyede a szegénységi küszöb alatt élt, és tízből három nyugdíjast fenyegetett a szegénység kockázata, ami azt jelenti, hogy az idősek 24,2%-a havi 168 ezer forintnál kevesebből élt.
Azonban nemzetközileg abszolút más tendencia figyelhető meg, ugyanis Etsy 150 idős emberrel készített interjút, ezek mind a 70, 80, 90 évesek voltak, és erős többségük számolt be arról, hogy kifejezetten pozitív megéléseik vannak az öregedés kapcsán. A válaszok alapján 5 olyan témát lehet elkülöníteni, amelyre a kutatásban résztvevők igazán pozitív, szinte meglepő tapasztalattal számoltak be az öregedés kapcsán.
5 érv, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon!
Az Éva Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!
A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!