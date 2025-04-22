Horoszkóp
5 ok, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon: meglepő kutatás következik

Ferenczi Deborah
Életmód, Önismeret, Egészség, Lelki egészség
Utoljára frissült: 2025. május 22. 09:55

Forrás: YuriArcursPeopleimages/Envato

5 ok, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon: meglepő kutatás következik
Úgy gondolom, kevés ember van, aki valamilyen formában ne rettegne az öregedéstől, főleg fiatalkorban. Nem véletlen ez, hiszen továbbra is rengeteg olyan sztereotípia él az idős léttel kapcsolatban, amely miatt az öregedés alternatívája nem vonzó a fiatalok számára. Azonban fontos megérteni, hogy napjainkban megöregedni abszolút más már, mint 50-60 évvel ezelőtt, amikor valóban szinte teher, fájdalom volt megöregedni. Hála a fantasztikus orvostechnológiának, illetve a fejlődő tudománynak, ez napjainkra már egészen másképpen történik, és nagyon hosszú ideig tudnak az idős emberek is aktívak és boldogok maradni.

Katharine Esty, PhD szociálpszichológusnak készült és 30 évig gyakorló pszichoterapeuta volt, igazán híressé pedig a bestseller könyve tette, mely a boldog öregedésről, az idős korban való boldogság megtalálásáról szól. Esty kutatásai során egészen megdöbbentő dolgot tapasztalt: elmondása szerint a 80 év körüli idősebb idősek nagy százaléka boldogabb, mint a 70 év körüliek, a 70 év körüliek pedig boldogabbak, mint a 60 év körüliek.

Ugyan az tény, hogy ez a tendencia elsősorban azoknál az idősebb embereknél figyelhető meg, akik megfelelő anyagi biztonságban élnek, és nyilvánvalóan a kutatás nem feltétlen a magyar idősek helyzetét látja reálisan. Ugyanis a KSH tavalyi adatai szerint 2023-ban a magyar nyugdíjasok negyede a szegénységi küszöb alatt élt, és tízből három nyugdíjast fenyegetett a szegénység kockázata, ami azt jelenti, hogy az idősek 24,2%-a havi 168 ezer forintnál kevesebből élt.

Az öregedés lehet egy boldog kiteljesedés is.
forrás: Polina Tankilevitch/Pexels
Az öregedés lehet egy boldog kiteljesedés is.

Azonban nemzetközileg abszolút más tendencia figyelhető meg, ugyanis Etsy 150 idős emberrel készített interjút, ezek mind a 70, 80, 90 évesek voltak, és erős többségük számolt be arról, hogy kifejezetten pozitív megéléseik vannak az öregedés kapcsán. A válaszok alapján 5 olyan témát lehet elkülöníteni, amelyre a kutatásban résztvevők igazán pozitív, szinte meglepő tapasztalattal számoltak be az öregedés kapcsán.

5 érv, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon!

5 ok, amiért sokan boldogabbak idős éveikben, mint fiatalon

Az Éva Magazin írása.

