5 ok, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon: meglepő kutatás következik

Katharine Esty, PhD szociálpszichológusnak készült és 30 évig gyakorló pszichoterapeuta volt, igazán híressé pedig a bestseller könyve tette, mely a boldog öregedésről, az idős korban való boldogság megtalálásáról szól. Esty kutatásai során egészen megdöbbentő dolgot tapasztalt: elmondása szerint a 80 év körüli idősebb idősek nagy százaléka boldogabb, mint a 70 év körüliek, a 70 év körüliek pedig boldogabbak, mint a 60 év körüliek.

Ugyan az tény, hogy ez a tendencia elsősorban azoknál az idősebb embereknél figyelhető meg, akik megfelelő anyagi biztonságban élnek, és nyilvánvalóan a kutatás nem feltétlen a magyar idősek helyzetét látja reálisan. Ugyanis a KSH tavalyi adatai szerint 2023-ban a magyar nyugdíjasok negyede a szegénységi küszöb alatt élt, és tízből három nyugdíjast fenyegetett a szegénység kockázata, ami azt jelenti, hogy az idősek 24,2%-a havi 168 ezer forintnál kevesebből élt.

forrás: Polina Tankilevitch/Pexels Az öregedés lehet egy boldog kiteljesedés is.

Azonban nemzetközileg abszolút más tendencia figyelhető meg, ugyanis Etsy 150 idős emberrel készített interjút, ezek mind a 70, 80, 90 évesek voltak, és erős többségük számolt be arról, hogy kifejezetten pozitív megéléseik vannak az öregedés kapcsán. A válaszok alapján 5 olyan témát lehet elkülöníteni, amelyre a kutatásban résztvevők igazán pozitív, szinte meglepő tapasztalattal számoltak be az öregedés kapcsán.

5 érv, amiért sokan boldogabbak az idős éveikben, mint fiatalon!

Az Éva Magazin írása.