3 ok, ami miatt egy férfi bent marad egy rossz kapcsolatban – még akkor is, ha már rég nem boldog

Eltűnik a közelség, ugyanazok a konfliktusok ismétlődnek, a felek egyre kevésbé érzik jól magukat egymás mellett, mégsem történik semmi. Bár gyakran a nőkről beszélünk úgy, mint akik nehezen lépnek ki egy rossz kapcsolatból, a férfiak is képesek hosszú hónapokig vagy akár évekig benne maradni valamiben, amiről mélyen belül már tudják, hogy nem működik. Ennek pedig sokszor nem az az oka, hogy még mindig boldogok vagy reménytelenül szerelmesek. Sokkal inkább olyan lelki mechanizmusok állnak mögötte, amelyek miatt a szakítás veszteségesebbnek, félelmetesebbnek vagy fájdalmasabbnak tűnik, mint a maradás.

Úgy érzik, túl sok időt fektettek már bele

Minél hosszabb egy kapcsolat, annál nehezebb elfogadni, hogy egyszer véget érhet. Ha valaki éveket töltött egy másik ember mellett, közös terveket készített, kompromisszumokat kötött, esetleg együtt épített fel egy otthont vagy egy teljes életformát, könnyen megjelenhet benne az érzés: ennyi idő után már nem lehet egyszerűen kiszállni. Ilyenkor azonban az ember hajlamos összekeverni a múltba fektetett időt azzal, hogy érdemes-e a kapcsolatot a jövőben is folytatni. Attól, hogy valami öt vagy tíz évig tartott, még nem feltétlenül kell további éveket adni neki. Egy lezárult kapcsolat sem feltétlenül elvesztegetett idő: tapasztalatokat, önismeretet és fontos felismeréseket hagyhat maga után arról, mire van szükségünk egy párkapcsolatban, és mit nem szeretnénk többé elfogadni.

Azt gondolják, hogy még meg lehet javítani

Minden kapcsolatban vannak nehéz időszakok, és önmagában egy konfliktusosabb néhány hónap még nem jelenti azt, hogy nincs közös jövő. Más a helyzet azonban akkor, amikor ugyanazok a problémák újra és újra visszatérnek, a bizalom megrendült, az alapvető igények nem találkoznak, és egyik fél sem érzi igazán jól magát. Sokan még ilyenkor is abba kapaszkodnak, hogy majd megváltozik valami. Ha még egy kicsit türelmesebbek, ha a másik változtat, ha elmúlik egy stresszes időszak, akkor minden újra olyan lehet, mint régen. Csakhogy a remény könnyen meghosszabbíthat egy olyan helyzetet is, amely már régóta több fájdalmat okoz, mint örömöt. A szakítás gondolata ráadásul önmagában is intenzív érzelmi reakciót válthat ki, ezért sokszor egyszerűbbnek tűnik maradni az ismerős rosszban, mint vállalni az ismeretlen bizonytalanságát.

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Félnek attól, mi marad a kapcsolat után

Egy férfi számára a párja nemcsak romantikus társ lehet, hanem az az ember is, akivel a legmélyebb félelmeit, bizonytalanságait és problémáit megosztja. Ha a baráti kapcsolataiban kevésbé szokott érzelmekről beszélni, egy szakítással egyszerre veszítheti el a párját és azt a személyt, akihez addig a leginkább fordulni tudott. Így a kapcsolat lezárása nem pusztán szerelmi veszteségnek tűnik, hanem az érzelmi biztonság elvesztésének is. Pontosan ezért lehet ennyire nehéz kilépni még abból a kapcsolatból is, amely már régóta nem ad valódi boldogságot. A szakítás után azonban sokat számíthatnak a barátokkal és családtagokkal kialakított mélyebb kapcsolatok. Az érzések kimondása és a történtek átgondolása ugyanis segíthet abban, hogy a veszteség ne csak fájdalmas lezárás legyen, hanem egy új életszakasz kezdete is. Egy rosszul működő kapcsolatból kilépni ritkán könnyű. A maradás azonban önmagában nem teszi értékesebbé mindazt, ami korábban történt. Néha éppen annak felismerése jelenti a legnagyobb változást, hogy egy kapcsolat attól még fontos része lehetett az életünknek, hogy nem tart örökké.