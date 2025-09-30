Az ok, amiért soha nem szabadna éhgyomorra kávét innod

Sokunk reggele elképzelhetetlen egy csésze gőzölgő kávé nélkül. Van, aki már az ágyból is alig tud kikelni anélkül, hogy ne nyúlna rögtön a koffeines ébresztőért. De tudtad, hogy az éhgyomorra elfogyasztott kávé több kellemetlenséget is okozhat, mint amennyit segít? Bár elsőre ártatlannak tűnik, valójában komoly hatással lehet a gyomrodra, a vércukorszintedre és még a hormonháztartásodra is.

Miért nem jó üres gyomorra a kávé?

Először is: a kávé természetes savtermelést serkentő hatással bír. Amikor étel nélkül érkezik a gyomrodba, extra mennyiségű gyomorsav szabadul fel, ami könnyen vezethet égő érzéshez, puffadáshoz vagy refluxos panaszokhoz. Nem véletlen, hogy sokaknál éppen reggel, az első fekete ital után jelentkeznek ezek a tünetek. A kutatások szerint a kávé ugyan nem okoz közvetlenül gyomorfekélyt vagy tartós betegséget, de fokozhatja a hajlamot a refluxra és a gyomorirritációra.

Másrészt a kávé hatással van a vércukorszintre is. Egy friss vizsgálat kimutatta, hogy ha rosszul aludtál és ébredés után, étkezés nélkül iszol kávét, a szervezeted sokkal rosszabbul dolgozza fel a reggelit, mint normál esetben. A vércukorszint akár 50 százalékkal magasabbra ugorhat, ami hosszú távon nem éppen egészséges forgatókönyv.

És van még egy fontos tényező: a kortizol, vagyis a stresszhormon. A koffein megemeli ennek a hormonnak a szintjét, főleg akkor, ha üres gyomorra fogyasztod. Ez a hirtelen lökés szívdobogásérzést, remegést vagy idegességet válthat ki, nem a legjobb kezdés egy nyugodt naphoz.

Kiknek különösen nem ajánlott?

Ha refluxszal, gyomorhuruttal vagy fekéllyel küzdesz, jobb, ha kerülsz minden éhgyomorra elfogyasztott kávét. Szintén problémás lehet azoknak, akik rendszertelenül alszanak, vagy akik hajlamosak a vércukoringadozásra. Terhesség és szoptatás alatt pedig különösen fontos odafigyelni a mennyiségre: a napi ajánlott maximum ilyenkor fele a szokásosnak.

Mit tegyél helyette?

Nem kell lemondanod a kávéról, csak érdemes okosabban időzíteni. A legegyszerűbb szabály: előbb reggeli, aztán kávé. Már egy könnyű falat, például egy joghurt vagy egy szelet pirítós is sokat számít. Ha érzékeny a gyomrod, próbálj ki sötétebb pörkölést, amely kevésbé serkenti a savtermelést, vagy kísérletezz cold brew-val, ami általában gyomorkímélőbb. A tej vagy növényi ital hozzáadása szintén enyhítheti az irritációt.