Divat
Az ok, amiért soha nem szabadna éhgyomorra kávét innod
Forrás: Pexels
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Sokunk reggele elképzelhetetlen egy csésze gőzölgő kávé nélkül. Van, aki már az ágyból is alig tud kikelni anélkül, hogy ne nyúlna rögtön a koffeines ébresztőért. De tudtad, hogy az éhgyomorra elfogyasztott kávé több kellemetlenséget is okozhat, mint amennyit segít? Bár elsőre ártatlannak tűnik, valójában komoly hatással lehet a gyomrodra, a vércukorszintedre és még a hormonháztartásodra is.
Miért nem jó üres gyomorra a kávé?
Először is: a kávé természetes savtermelést serkentő hatással bír. Amikor étel nélkül érkezik a gyomrodba, extra mennyiségű gyomorsav szabadul fel, ami könnyen vezethet égő érzéshez, puffadáshoz vagy refluxos panaszokhoz. Nem véletlen, hogy sokaknál éppen reggel, az első fekete ital után jelentkeznek ezek a tünetek. A kutatások szerint a kávé ugyan nem okoz közvetlenül gyomorfekélyt vagy tartós betegséget, de fokozhatja a hajlamot a refluxra és a gyomorirritációra.
Másrészt a kávé hatással van a vércukorszintre is. Egy friss vizsgálat kimutatta, hogy ha rosszul aludtál és ébredés után, étkezés nélkül iszol kávét, a szervezeted sokkal rosszabbul dolgozza fel a reggelit, mint normál esetben. A vércukorszint akár 50 százalékkal magasabbra ugorhat, ami hosszú távon nem éppen egészséges forgatókönyv.
És van még egy fontos tényező: a kortizol, vagyis a stresszhormon. A koffein megemeli ennek a hormonnak a szintjét, főleg akkor, ha üres gyomorra fogyasztod. Ez a hirtelen lökés szívdobogásérzést, remegést vagy idegességet válthat ki, nem a legjobb kezdés egy nyugodt naphoz.
Kiknek különösen nem ajánlott?
Ha refluxszal, gyomorhuruttal vagy fekéllyel küzdesz, jobb, ha kerülsz minden éhgyomorra elfogyasztott kávét. Szintén problémás lehet azoknak, akik rendszertelenül alszanak, vagy akik hajlamosak a vércukoringadozásra. Terhesség és szoptatás alatt pedig különösen fontos odafigyelni a mennyiségre: a napi ajánlott maximum ilyenkor fele a szokásosnak.
Mit tegyél helyette?
Nem kell lemondanod a kávéról, csak érdemes okosabban időzíteni. A legegyszerűbb szabály: előbb reggeli, aztán kávé. Már egy könnyű falat, például egy joghurt vagy egy szelet pirítós is sokat számít. Ha érzékeny a gyomrod, próbálj ki sötétebb pörkölést, amely kevésbé serkenti a savtermelést, vagy kísérletezz cold brew-val, ami általában gyomorkímélőbb. A tej vagy növényi ital hozzáadása szintén enyhítheti az irritációt.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!