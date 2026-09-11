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8 szakma, ami a legvonzóbb a nők szerint randizáskor - és ez a 8 a pasik kedvence

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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 10. 11:27

Forrás: Többesélyes szerelem c. film

8 szakma, ami a legvonzóbb a nők szerint randizáskor - és ez a 8 a pasik kedvence
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A nők és a férfiak listája is nagyon meglepő, ráadásul egészen más okok miatt!
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Olvasd el ezt is! Statisztikák szerint az alábbi munkakörökben dolgozók válnak el leggyakrabban

Ismerkedéskor nagyon sok faktort számításba veszünk: számít a külső, a kisugárzás, a humor, az intelligencia, az értékrend, és persze az is, mivel foglalkozik a másik. Egy szakma ugyanis sokkal többet felfed annál, mint hogy egy egyszerűen mi a másik munkaköre. Előre jelezheti az ambíciót, stabilitást, kreativitást, gondoskodást vagy éppen magabiztosságot, amelyek mind-mind kifejezetten vonzó tulajdonságok. Éppen ezért érdekes megnézni, mely foglalkozások számítanak a legvonzóbbnak a nők és melyek a férfiak szemében – mert a két lista nem teljesen ugyanúgy alakul.

Több kutatást is megnéztünk, azt is csekkoltuk, a Tinderen mely szakmák dolgozói a legsikeresebbek, majd ezeket összevetve felállítottuk a két TOP8-as listát. Ezekből kiderül, hogy ha randizásra kerül sor, a nők milyen munkákat tartanak vonzónak - és mi az, ami a pasiknál nagy favorit. Naaagyon meglepő lesz a lista!

Íme:

Galéria / 18 kép

8 szakma, ami a legvonzóbb a nők szerint randizáskor - és ez a 8 a pasik kedvence

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