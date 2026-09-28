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A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?
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A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?
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Ahogy nincs két teljesen egyforma test, úgy a mellek formája is elképesztően sokféle lehet. Bár nincs hivatalos orvosi rendszer, amely minden nő mellét kilenc doboz valamelyikébe sorolná, a lingerie-szakértők egy népszerű felosztás szerint kilenc gyakori formát különböztetnek meg. És fontos leszögezni: egyik sem jobb a másiknál!
1. Aszimmetrikus
Ilyenkor a két mell mérete vagy formája valamennyire eltér egymástól. Ez nagyon gyakori, és önmagában egyáltalán nem jelent problémát: a Cleveland Clinic szerint szinte senkinek nincs tökéletesen szimmetrikus melle, szóval igazából ez nagyon is gyakori. Az eltérés lehet egészen minimális, de akár egy kosárméretnyi is.
Milyen melltartót válassz: kivehető betétes vagy rugalmas kosár, esetleg plunge fazon
2. Kerek
Ennél a típusnál a mell szinte minden irányból teltnek néz ki, úgyhogy nincs látványosan hangsúlyosabb felső vagy alsó rész. Az összhatás ezért szabályosabb, gömbölydedebb, és általában elölről nézve is egyenletesen kerek sziluettet ad.
Milyen melltartót válassz: szinte bármelyik jó, merevítő nélküli vagy vékonyabb kosarú, esetleg balconette
3. Könnycsepp alakú
Ez a típusú mell felül némileg kevésbé telt, lefelé haladva viszont fokozatosan teltebbé válik. Nem ugyanaz, mint a harangforma: a különbség általában finomabb, az összhatás lekerekítettebb.
Milyen melltartót válassz: balconette vagy demi cup
4. Harang alakú
Felül keskenyebb, alul pedig látványosan teltebb, így oldalról egy harang sziluettjére emlékeztet. Szakértők szerint ez a forma gyakrabban fordul elő azoknál, akik amúgy is nagyobb mellmérettel rendelkeznek.
Milyen melltartót válassz: teljes fedésű melltartók, szélesebb vállpántokkal és stabilabb kosárral
5. East-West, vagyis kifelé irányuló
Ennél a formánál elsősorban a mellbimbók iránya a meghatározó: ezek ugyanis kifelé, a test két oldala felé néznek. Maga a mell is kissé kifelé helyezkedhet el.
Milyen melltartót válassz: oldaltámaszos fazon (side sling)
6. Side-set, vagyis egymástól távolabb elhelyezkedő
Ezt könnyű összekeverni az előzővel, de nem ugyanaz. A side-set mellnél nagyobb tér van a két mell között is, miközben a mellbimbók akár teljesen előre is nézhetnek. Az East-West kategóriánál inkább a kifelé irányulás a lényeg.
Milyen melltartót válassz: plunge vagy elöl kapcsos
7. Keskeny, hosszúkás
Az angol besorolásokban slender néven találkozhatsz ezzel a fajtával. A mell keskenyebb alapú és hosszúkásabb formájú, a mellbimbók pedig gyakran lefelé irányulnak. Ez kisebb és nagyobb mellméretnél egyaránt előfordulhat.
Milyen melltartót válassz: emelt plunge vagy enyhe push-up
8. Lazább formájú
Sokszor relaxed néven hivatkoznak erre a típusra. Jellemzője a lazább mellszövet és a lefelé irányuló mellbimbó. Fontos kiemelni, hogy akár az életkorral, hormonális változásokkal és fogyással együtt is kialakulhat ez a forma idővel.
Milyen melltartót válassz: balconette vagy jól tartó full cup
9. Athletic, vagyis szélesebb alapú
A név egy kicsit félrevezető, mert nem azt jelenti, hogy csak sportos nőknél fordul elő. Ebben a besorolásban szélesebb mellalapot, valamint általában kevesebb mellállományt és hangsúlyosabb mellizomzatot jelent.
Milyen melltartót válassz: testhez simuló, formázott T-shirt melltartó
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