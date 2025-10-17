Horoszkóp
Pénteki olvasóklub: 9 népszerű könyv a BookTokról, amiből hamarosan film vagy sorozat készül

Barna Borbála
Életmód, Könyv
Utoljára frissült: 2025. október 17. 21:06

Forrás: Photo by LIAM DANIEL/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.

A Bridgerton család
A nap cikke

Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?

Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből

Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?

Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.

Olvasd el!

Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen lesz a 2025-ös őszi manikűrtrend

Ezek a manikűrök lesznek a legdivatosabbak idén ősszel!

Olvasd el!

EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni

Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!

Fantasztikus hírünk van a filmrajongó könyvmolyoknak: elképesztően sok adaptáció érkezik a mozikba a következő hónapokban!

Szerencsések vagyunk, mert a kedvenc történeteink, könyveink gyakran kétszer is lenyűgöznek, elvarázsolnak minket: először is akkor, amikor elolvassuk őket, aztán másodjára azért, mert sorozat, film készül belőlük, amelyekben szó szerint életre kelnek előttünk a szereplők, a sztori. És a legszuperebb hír az, hogy évről évre egyre több bestsellert vászonra visznek a BookTook és a Bookstagram legnépszerűbb regényei közül.

Olvasd el ezt is! Nem az It Ends With Us – Velünk véget ér az egyetlen: 3 Colleen Hoover könyv, amiből film készül

Például nem az It Ends With Us – Velünk véget ér az egyetlen Colleen Hoover kötet, amit adaptálnak Hollywoodban, jön többek között a Regretting You - Elrontott életek dráma Mckenna Grace, Mason Thames, Allison Williams és Dave Franco főszereplésével, illetve a Verity című közelgő erotikus pszichológiai thriller, amelyben Anne Hathaway, Josh Hartnett és Dakota Johnson játszik. Na de nem is csak a CoHo-fan könyvmolyok örülhetnek!

És akkor jöhetnek azok a népszerű könyvek a BookTokról, amelyekből hamarosan film vagy sorozat készül?

Pénteki olvasóklub: 9 népszerű könyv a BookTokról, amiből hamarosan film vagy sorozat készül

Szépség

EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni

Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!

Egészség

Magyarországon is egyre többen válnak orrsrpay függővé: és ez EZÉRT nagy baj

Komoly következményei is lehetnek, ráadásul elég nehéz letenni az orrspray-t. Főleg, ha valaki hónapokon vagy akár éveken át használja szünet nélkül.

Önismeret

Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Sztárok

Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?

Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...

Sztárok

Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket

A színésznő őszintén vállalta véleményét, és megválaszolta a kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben az anyaság kapcsán.

Sztárok

18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?

Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.