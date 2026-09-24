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Nem mindegy, mikor edzel: utánajártunk, hogy reggel vagy este jobb?
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Ha valaha próbáltál kialakítani egy rendszeres edzésrutint, valószínűleg te is eljutottál ehhez a kérdéshez: mikor lenne a legjobb edzeni? Az Instagram reggeli rutinjai alapján úgy tűnhet, hogy a sikeres emberek már akkor túl vannak a pilatesen, amikor mi még az első kávénkat keressük, közben viszont rengetegen esküsznek arra, hogy délután vagy este sokkal több energiájuk van mozogni.
Ha a teljesítmény számít, az este előnyben lehet
Érezted már úgy egy reggeli edzésen, hogy a tested ugyan megérkezett az edzőterembe, de az izmaid még otthon alszanak? Ennek lehet biológiai oka is. A testünk működése a nap folyamán változik. A testhőmérséklet például jellemzően késő délután magasabb, és kutatások szerint bizonyos fizikai teljesítménymutatók délután és kora este lehetnek a legjobbak. Ez különösen akkor lehet érdekes, ha súlyzós edzést végzel, gyorsaságot fejlesztesz, vagy egyszerűen szeretnéd a maximumot kihozni egy intenzívebb edzésből.
Akkor mi szól a reggeli edzés mellett?
Van egy nagyon egyszerű előnye: felkelsz és már túl is vagy rajta.
Ha este gyakran becsúszik egy túlóra, egy vacsora vagy egy találkozó, a reggeli edzéssel kisebb eséllyel kell a nap többi programjához igazítanod a mozgást. És itt jön a legfontosabb rész: a kutatások összességében nem azt mutatják, hogy a rendszeresség sokkal fontosabb az időpontnál.
De az esti edzés nem rontja el az alvást?
Ez az egyik legmakacsabb fitneszszabály: este ne eddz, mert utána nem fogsz tudni elaludni. Csakhogy ez sem ilyen egyszerű, a késői, közepes vagy magas intenzitású mozgás bizonyos embereknél ronthatja az éjszakai alvás folyamatosságát, főleg, ha túl közel kerül a lefekvéshez. Ha tehát este szeretsz edzeni és utána tökéletesen alszol, nincs különösebb okod arra, hogy csak emiatt átszervezd az egész napodat. Ha viszont azt veszed észre, hogy egy késő esti HIIT-edzés után még éjfélkor is úgy érzed, mintha három eszpresszót ittál volna, érdemes korábbra hozni.
Na jó, akkor végül reggel vagy este?
Ha kizárólag a pillanatnyi fizikai teljesítményt nézzük, a késő délután és a kora este bizonyos mozgásformáknál enyhe előnyt élvezhet. Ha viszont az a kérdés, hogy hosszú távon mikor fogsz jobb eredményeket elérni, a válasz az, hogy akkor eddz, amikor tényleg képes vagy rendszeresen edzeni. Ha reggel van energiád és utána úgy érzed, máris tettél valamit magadért, eddz reggel. Ha egész nap várod, hogy munka után végre levezethesd a feszültséget az edzőteremben, maradj az esténél.
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