Szépség
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Forrás: gettyimages
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik
Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Pedig az IR étrend valójában nem egy szigorú tiltólista, hanem egy olyan életmód, amelyben megtanulod, mi működik együtt a tested ritmusával és mi az, ami felesleges stressz. Egyre több olyan szakmai anyag születik, amely nem riogatással, hanem józan, érthető magyarázatokkal segít eligazodni. Ezek abban segítenek, hogy megértsd, mely szabályok állnak valós alapokon, és mely tévhitek okoznak csak felesleges aggodalmat. A cél nem az, hogy lemondj a kedvenceidről, hanem hogy olyan módon fogyaszd őket, amely stabil vércukorszintet biztosít, és közben valóban jól is laksz.
1. tévhit: Inzulinrezisztenciával búcsút kell intened a kenyérnek és a tésztának
Sokan azt hiszik, hogy a pékáruk és a tészták végleg tiltólistára kerülnek. Valójában nem az a kérdés, hogy ehetsz-e, hanem hogy milyet érdemes választani. Az IR szempontjából a legfontosabb a lassú felszívódás, amit magas rosttartalmú alapanyagokkal lehet elérni.
A legjobban bevált megoldások:
• útifűmaghéjjal készült pékáruk,
• zabpehely és zabos termékek,
• olyan kenyerek, amelyek vízben oldódó rostokat tartalmaznak.
Ezek nemcsak segítik a vércukorszint egyenletesebbé válását, hanem sokkal tovább is laktatnak. Vagyis: a kenyér- és tésztaszerelem IR-rel sem ér véget, csak tudatosabban válogatsz.
2. tévhit: A gyümölcs gyorsan felszívódó szénhidrát, tehát tilos
A gyümölcsöktől sok IR-es fél, mert van bennük természetes cukor. A megoldás azonban nem a teljes tiltás, hanem a helyes kombináció. A gyümölcsök cukortartalmának felszívódását kiválóan lehet lassítani fehérjével vagy rosttal.
Például:
• túróval,
• növényi fehérjeporral,
• zabpehellyel,
• diófélékkel,
• vagy zöldségekkel, például egy saláta részeként fogyasztva.
A hangsúly azon van, hogy a gyors felszívódás ne legyen magára hagyva. IR-rel is ehetsz gyümölcsöt, csak add mellé a megfelelő társat.
3. tévhit: IR mellett mindent neked kell főznöd, a csomagolt termékek tabuk
Sokan azt érzik, hogy csak akkor biztonságos az étel, ha otthon, saját kezűleg készítik. Ez ma már szerencsére nincs így. Léteznek olyan, kifejezetten IR-kompatibilis csomagok és összeállítások, amelyek magas rosttartalmúak, természetes alapanyagokból készülnek, és gluténmentes verzióban is elérhetők. Ezek különösen akkor jelentenek hatalmas segítséget, ha:
• még csak most ismerkedsz az IR étrenddel,
• szeretnél biztosra menni az alapokkal,
• vagy egyszerűen jól jön pár nap, amikor nem kell gondolkodni azon, mit főzz.
Nem helyettesítik a házi ételeket, de nagyon is megkönnyítik a mindennapokat, és pont az ilyen támogatások teszik fenntarthatóvá az IR életmódot.
4. tévhit: Az IR-es étrend unalmas és íztelen
Az IR konyha ma már egyáltalán nem jelenti azt, hogy száraz csirkemell és saláta lesz az élet minden napja. Épp ellenkezőleg, ugyanis még kreatívabb is lehetsz, mint korábban. IR-kompatibilis verzióban elkészíthető:
• palacsinta,
• muffin és süti,
• pizza,
• tésztaételek,
• kenyérfélék,
• krémes zabkásák.
A titok egyszerű:
• magas rosttartalmú alapanyagok,
• lassú felszívódást segítő összetevők,
• megfelelő fehérje–szénhidrát arányok.
Az inzulinrezisztencia nem arról szól, hogy lemondasz minden finomságról, hanem arról, hogy megtalálod azt a verziót, ami a testednek és az ízlésednek is jól esik. Nem kell eldobnod a bevált kedvenceket, csak okosabban állítod össze őket.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
4 pasitípus, aki elől menekülj: ők csak az idődet vesztegetik
Ők azok, akik nem érdemelnek egy percet sem az idődből.
Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.
Ügyvédek felfedték a legőrültebb okokat, amikért emberek beperelték a szomszédjukat
Rossz szomszédnál nincs rosszabb: ügyvédek meséltek a legelképesztőbb, sokszor teljesen banális okokról, amelyek miatt szomszédok évekig tartó háborúba és pereskedésbe kezdtek egymással.
Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt
A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.
7 intő jel, hogy egy nárcisztikussal szexelsz
A rossz szexet mindenki ismeri.