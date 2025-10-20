Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Ha lehetett, inkább halogattam, vagy próbáltam úgy csinálni, mintha a félhomályban nem látnám a port. De amikor már a konyha padlóján több morzsa volt, mint a reggeli pirítóson, és a macska is kezdett porfelhőt hagyni maga után, be kellett látnom: ez így nem mehet tovább. Ekkor jött a Dreame R20 Ultra, és már az első használat után éreztem, hogy ez most tényleg más.

Könnyű, menő, és okosabb, mint gondolnád

Már az első benyomás is pozitív volt: letisztult dizájn, kézre álló forma, és ami a legjobb, hogy nincs zsinór! Az egész olyan könnyed, hogy konkrétan nem érzem „munkának”. A CelesTect™ Omni-Brush fej LED-fénye pedig megvilágította a lakás legsötétebb zugait is, és vele együtt a takarításban rejlő apró hazugságaimat is. (A „nincs ott por” sosem volt még ennyire megcáfolható.)

Erő, ami mögött van tartalom

A Dreame R20 Ultra tényleg mindent felszív, ami az útjába kerül. 24 ezer Pa szívóteljesítmény, 120 ezres fordulatszám, ezek a számok addig nem mondanak sokat, amíg nem látod, mi jön ki a szőnyegből, amit eddig „tiszta” néven emlegettél. A HEPA H14 szűrő pedig tényleg hozza a friss levegő-érzést, nálam, aki allergiás, ez nagy szó.

Egy porszívó, ami gondolkodik helyetted

Az automata mód mindent visz. A Dreame érzékeli, mennyire koszos a padló, és magától állítja a teljesítményt. Én közben zenét hallgatok, vagy csak élvezem, hogy nem nekem kell kitalálni, melyik fokozatot használjam. Valahogy annyira gördülékeny az egész, hogy el is felejtem, épp takarítok.

90 perc szabadság

Egyetlen feltöltéssel akár másfél órát is bír, ami nálam simán elég a teljes lakásra. A kijelző mindig mutatja, hol tart az aksi, és őszintén, azóta sincs az az érzés, hogy „na most már sietni kell, mielőtt lemerül”.

Mindenre van egy fej - tényleg mindenre

A csomagban ott van minden, amit csak el tudsz képzelni: mini power kefe a kanapéhoz, puha kefe a kényesebb részekhez, 2 az 1-ben szűkítő, hosszabbító pálca, és persze a LED-es főfej, ami mindent bevilágít. Mindennek megvan a helye, semmi nem kallódik.

Miután pár hétig használtam, rájöttem: nem is a takarítást utáltam, hanem azt, hogy eddig mindig macerás volt. A Dreame R20 Ultra-val végre nem elvesz az időmből, hanem visszaadja azt. És ha ez nem stresszmentesítés, akkor semmi sem az.

