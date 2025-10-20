Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Forrás: Dreame
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta
Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Ha lehetett, inkább halogattam, vagy próbáltam úgy csinálni, mintha a félhomályban nem látnám a port. De amikor már a konyha padlóján több morzsa volt, mint a reggeli pirítóson, és a macska is kezdett porfelhőt hagyni maga után, be kellett látnom: ez így nem mehet tovább. Ekkor jött a Dreame R20 Ultra, és már az első használat után éreztem, hogy ez most tényleg más.
Könnyű, menő, és okosabb, mint gondolnád
Már az első benyomás is pozitív volt: letisztult dizájn, kézre álló forma, és ami a legjobb, hogy nincs zsinór! Az egész olyan könnyed, hogy konkrétan nem érzem „munkának”. A CelesTect™ Omni-Brush fej LED-fénye pedig megvilágította a lakás legsötétebb zugait is, és vele együtt a takarításban rejlő apró hazugságaimat is. (A „nincs ott por” sosem volt még ennyire megcáfolható.)
Erő, ami mögött van tartalom
A Dreame R20 Ultra tényleg mindent felszív, ami az útjába kerül. 24 ezer Pa szívóteljesítmény, 120 ezres fordulatszám, ezek a számok addig nem mondanak sokat, amíg nem látod, mi jön ki a szőnyegből, amit eddig „tiszta” néven emlegettél. A HEPA H14 szűrő pedig tényleg hozza a friss levegő-érzést, nálam, aki allergiás, ez nagy szó.
Egy porszívó, ami gondolkodik helyetted
Az automata mód mindent visz. A Dreame érzékeli, mennyire koszos a padló, és magától állítja a teljesítményt. Én közben zenét hallgatok, vagy csak élvezem, hogy nem nekem kell kitalálni, melyik fokozatot használjam. Valahogy annyira gördülékeny az egész, hogy el is felejtem, épp takarítok.
90 perc szabadság
Egyetlen feltöltéssel akár másfél órát is bír, ami nálam simán elég a teljes lakásra. A kijelző mindig mutatja, hol tart az aksi, és őszintén, azóta sincs az az érzés, hogy „na most már sietni kell, mielőtt lemerül”.
Mindenre van egy fej - tényleg mindenre
A csomagban ott van minden, amit csak el tudsz képzelni: mini power kefe a kanapéhoz, puha kefe a kényesebb részekhez, 2 az 1-ben szűkítő, hosszabbító pálca, és persze a LED-es főfej, ami mindent bevilágít. Mindennek megvan a helye, semmi nem kallódik.
Miután pár hétig használtam, rájöttem: nem is a takarítást utáltam, hanem azt, hogy eddig mindig macerás volt. A Dreame R20 Ultra-val végre nem elvesz az időmből, hanem visszaadja azt. És ha ez nem stresszmentesítés, akkor semmi sem az.
A Dreame R20 Ultra porszívót keresd a www.shop.dreame-hungary.hu webáruházban!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
4 csillagjegy, akibe mindenki beleszeret: ők a legnagyobb csábítók
Vannak emberek, akik belépnek egy szobába, és mintha hirtelen más fényben fürödne minden, minden egyes szem rájuk szegeződik, és megkezdődik a varázslat. Nem azért, mert feltűnő ruhát viselnek, vagy mert túl hangosan nevetnek, hanem mert olyan lehengerlő kisugárzásuk van. Ők azok, akikre ösztönösen felfigyelünk, akikkel szívesen beszélgetünk, és akiknek a jelenlététől hirtelen pezsgőbbnek tűnik az élet. A vonzerő nem mindig a külsőn múlik, hanem sokkal inkább azon a titokzatos erőn, amit nem lehet kézzel megfogni. De vajon mely csillagjegyek azok, akikre ez a leginkább jellemző?
Már tudni lehet, ki lesz a Szörnyeteg 4. évadának kulcsfigurája: Lizzie Borden története kel életre
A Netflix sikersorozata, a Szörnyeteg újabb hátborzongató fejezettel tér vissza Ed Gein sztorija után.
A valóságban is létezett: 5 horrorfilm, amit megtörtént esemény ihletett
A horrorfilmek varázsa épp abban rejlik, hogy képesek elhitetni velünk, hogy amit látunk, akár meg is történhetne.
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vigyázz! A vitamin, amit szinte mindenki túladagol, és észre sem veszi
Ma már szinte mindenkinek ott lapul a polcán egy doboz multivitamin, C-vitamin vagy D-vitamin.