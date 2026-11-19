Megjön a fizud, átutalod a lakbért, befizeted a rezsit, és az egyenleged láttán máris lapoznál egyet a naptárban, csak az a gond, hogy még három hét van a következő fizetésig? Érhető, ha ezekben a pillanatokban ott motoszkál benned, hogy ha pár hónapra visszaköltöznél a szüleidhez, végre félre is tudnál tenni. Aztán eszedbe jut, mit szólnának a barátaid, vagy milyen érzés lenne egy randin elmondani, hogy újra otthon laksz. Pedig sokkal többet számít, milyen lenne ott egy átlagos kedd estéd, és mennyi pénzed maradna hó végén.

Egy budapesti albérlet önmagában elviheti a fizud több mint felét!

November elején az ingatlan.com adatai szerint egy budapesti kiadó lakások bérleti díja átlagosan 255 ezer forint volt, Debrecenben 220 ezer, Szegeden 200 ezer, Pécsen pedig 180 ezer forint. A kiadás tehát elég magas havonta, na de nézzük a bevételeket! A KSH szerint szeptemberben 435 600 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók országos nettó keresete. Ha neked is ennyi érkezik a számládra hónapról hónapra, és egyedül laksz egy albérletben havi 255 ezerért, a lakbér a fizud közel 59 százalékát elviszi, és a rezsit akkor még nem is említettük. Ez a példa jól mutatja, miért nehéz egyedül bérelni és közben félretenni, spórolni.

„Szerintetek ciki, ha hazaköltözöm spórolni?”

A Redditen magyar felhasználók konkrétan fel is tették a kérdést, hány éves kortól számít cikinek a szülőkkel lakni, egy másik beszélgetésben pedig többen arról meséltek, miért költöztek vissza hozzájuk. Volt, aki a párjával együtt így gyűjtött saját lakásra, más a drága albérletet engedte el, amikor otthonról dolgozott.

Ha pedig te is éppen azon kapod magad, hogy fejben már egy egész kommentszekciónak magyarázkodsz, itt és most szeretnénk ebben leállítani! Elég, ha a szüleiddel átbeszélged a feltételeket, és ha mégis jól jönne egy külső nézőpont, kérdezz meg egy barátot, aki ismeri a helyzetedet. A többieknek elég annyit mondanod, amennyit szívesen teszel, például: „Egy időre hazaköltözöm, hogy legyen tartalékom a következő évekre.” A fizudat, a megtakarításodat és a családdal kötött megállapodásotokat nyugodtan megtarthatod magadnak.

Számold ki, mennyit nyersz a hazaköltözéssel!

Írd össze, mennyibe kerül egy hónap az albérletben, és mennyibe kerülne otthon. A lakbér és a rezsi mellé számold oda az otthoni hozzájárulást, a bevásárlást és az ingázást is. Ha például havi 100 ezer forinttal tudsz többet félretenni, fél év alatt 600 ezer forint gyűlhet össze. Ez már elég lehet kaucióra vagy tartaléknak arra az esetre, ha munkahelyváltás miatt pár hónapig nincs bevételed. Ha megvan a havi célod, fizetésnapon különítsd el az adott összeget, így rögtön látod, mennyiből gazdálkodhatsz a hónapban.

De az együttélésnek a spóroláson túl is lehet előnye! Ha jó a kapcsolatod a szüleiddel, jól eshet a tudat, hogy egy húzós nap végén van kivel vacsorázni, és a bevásárlást vagy a főzést is megoszthatjátok egymás között. Ha viszont a hazaköltözés napi két óra plusz utazással járna, vagy otthon alig lenne helyed nyugodtan dolgozni, ezt is számítsd bele a döntésbe. Gondolj végig egy teljes munkahetet olyan szemmel, mintha már hazaköltöztél volna: a reggeli készülődéstől a péntek esti programodig vegyél bele mindent ebbe a képzelt forgatókönyvbe!

A házirendet még a dobozolás előtt beszéljétek át!

Üljetek le még költözés előtt, és beszéljétek át a mindennapi kérdéseket: Mennyivel szállsz be a rezsibe vagy a bevásárlásba? Melyik házimunka lesz a tiéd? Jöhet hozzád vendég, és beleférne a szüleidnek, ha a párod ott is aludna? A csukott ajtó, a home office és a késő esti hazaérés is megér egy említést. Teljesen életszerű kérés például, hogy írj, ha mégsem érsz haza a közös vacsorára, és az is, hogy kopogjanak, mielőtt benyitnak hozzád.

Abban is egyezzetek meg, mikor beszélitek át újra, hogyan működik az együttélés. Egy hónap után már lesz elég tapasztalatotok ahhoz, hogy kiderüljön, működik-e a feladatmegosztás, marad-e mindenkinek elég tere, és tényleg tudsz-e annyit spórolni, amennyit terveztél. Ha valami zavar, hozd fel konkrét példával! A „meetingek közben kérlek, kopogj, és várd meg, amíg kiszólok”beszélgetés sokkal könnyebben kezelhető, mint három hét feszültség után hozzájuk vágni az összes alkalmat, amikor rád nyitottak.

Mennyi az annyi? A hazaköltözés akkor lehet jó döntés, ha közben ugyanúgy felnőttként éled az életed, és hónapról hónapra látod, hogyan növekedik megtakarításod és ez mikor érheted el vele az anyagi célodat, amit kitűztél. Ha a szüleiddel mindannyian szívesen vállaljátok ezt az időszakot, és a számok is kijönnek, bőven van okod hazamenni – és nem is ciki ezt tenned!

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