Nekem sikerült! Így manifesztáld be az áloméleted

Ha nekem pár éve azt mondja valaki, hogy újságíró leszek, és a munkám miatt divatbemutatókra, eseményekre és külföldre fogok utazni, valószínűleg kinevetem. Mégis valahogy ez lett a valóságom, és ezt semmire nem cserélném el.

A legfurcsább pedig az, hogy amikor visszanézem a régi Pinterest-tábláimat, elmentett képeimet vagy akár azokat a dolgokat, amikről korábban csak álmodoztam, meglepően sok minden ismerős.

Megmutatom én mit csináltam:

Először is: döntsd el, mit szeretnél valójában

Nagyon könnyű azt mondani, hogy „sikeres akarok lenni”, „sokat akarok utazni” vagy „boldog szeretnék lenni”. Ezek annyira tág célok, hogy nehéz velük bármit is kezdeni. Próbáld inkább elképzelni egy teljesen átlagos napodat abban az életben, amelyre vágysz. Hol ébredsz? Milyen munkát végzel? Hogyan öltözöl fel reggel? Kik vesznek körül? Mennyi szabadidőd van? Milyen érzés hazamenni este? Lényegében daydreaming-elsz.

Minél pontosabban látod magad előtt, mit szeretnél, annál könnyebb észrevenni azokat a lehetőségeket is, amelyek ténylegesen elvihetnek oda.

Készíts vision boardot

Imádom a Pinterestet, és ha jobban belegondolok, lényegében ott is folyamatosan kisebb-nagyobb vision boardokat készítek magamnak. Ettől függetlenül szeretek külön is összeállítani egyet: én általában Canvában csinálom, és eleve úgy szerkesztem meg, hogy pontosan passzoljon a laptopom háttérképének méretéhez. Így minden egyes nap szem előtt van és akarva-akaratlanul is emlékeztet arra, mik azok a dolgok, amiket szeretnék elérni.

Ments le olyan képeket, helyeket, munkákat, lakásokat, ruhákat vagy akár hangulatokat, amelyek valamiért megszólítanak. A lényeg, hogy idővel kirajzolódjon, milyen életre vágysz.

Írd le úgy, mintha már megtörtént volna

Ez elsőre borzasztóan furcsán hangozhat, de érdemes kipróbálni. Írj néhány sort arról, milyen lenne az életed, ha minden úgy alakulna, ahogy szeretnéd.

Például: „Olyan munkám van, amit szeretek, inspiráló emberekkel dolgozom, és rendszeresen utazom miatta.”

Amikor rendszeresen megfogalmazod, mit szeretnél, sokkal nehezebb figyelmen kívül hagyni, ha szembejön egy lehetőség, ami ebbe az irányba visz.

Mondd ki hangosan a céljaidat

Régen én is hajlamos voltam magamban tartani mindent, nehogy ciki legyen, ha végül nem sikerül. Csakhogy amikor kimondod, mit szeretnél, valahogy sokkal valóságosabbá válik. Ráadásul sosem tudhatod, ki hallja meg. Lehet, hogy egy barátod ismer valakit abban a szakmában, ahová bekerülnél. Valaki hall egy lehetőségről, ami pont neked való vagy egyszerűen csak te kezded komolyabban venni a saját célodat.

Ne csak álmodozz - kezdj el tenni érte

Sokáig egyáltalán nem akartam továbbtanulni, aztán egy ponton realizáltam, hogy ha tényleg újságíró szeretnék lenni, akkor muszáj ebbe az irányba elindulnom. Hiába volt meg bennem az elképzelés arról, hogy egyszer ezzel szeretnék foglalkozni, önmagában attól még semmi nem változott volna. El kellett kezdenem olyan döntéseket hozni, amelyek közelebb visznek ehhez a célhoz, nálam pedig az egyik ilyen lépés az volt, hogy továbbtanultam.

Ugyanez igaz lehet egy sokkal kisebb célra is. Ha például régóta szeretnél többet utazni, akkor nem biztos, hogy az első lépés rögtön egy repülőjegy megvétele. Lehet, hogy először csak elkezdesz félretenni minden hónapban egy kisebb összeget, figyeled az olcsó járatokat, vagy utánanézel, hova tudnál eljutni egy hosszú hétvégére. A lényeg, hogy legyen legalább egy konkrét lépés, ami kimozdít abból, hogy csak elképzeld az áloméletedet.