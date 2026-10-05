Az édesanyánk véleménye sokszor akkor is számít, amikor már rég a saját életünket éljük: jólesik megosztani vele a sikereket, tanácsot kérni tőlük egy nehéz döntés előtt, vagy egyszerűen elmesélni nekik, milyen napunk volt. Na de mi van akkor, ha a beszélgetéseitek után rendszeresen rosszul, kevésnek érzed magad?

Nos, akkor sajnos lehet, hogy az édesanyádnak nárcisztikus jellemvonásai vannak. Azonban fontos kiemelni, hogy nárcisztikus vonások és a nárcisztikus személyiségzavar nem ugyanazt jelentik - az utóbbit szakember állapíthatja meg. Viszont vannak olyan nárcisztikus vonások, amelyek sajnos akármelyik családban jellemezhetik az anyákat. Soroljuk a red flageket, amelyekre figyelni kell!

Amikor sosem lehetsz elég jó: így jellenek meg a nárcisztikus vonások egy anyánál!

1. Mindenbe bele akar szólni!

A tanács akkor válik kontrollmániává, amikor a saját döntésednek már nincs helye. A nárcisztikus szülői viselkedés jele lehet, ha az anya a gyereke életének szinte minden területét ellenőrizni akarja. Ilyenkor az önállóságod elfogadása helyett azt várja, hogy továbbra is hozzá igazodj mindenben.

2. Folyamatosan elismerést vár!

Természetes, hogy egy anya is szeretné érezni: értékelik, amit tesz. Más a helyzet, ha a csodálat állandó elvárássá válik, és sértődés követi, amikor nem kap eleget belőle. Ilyenkor a kapcsolatban egyre több figyelem jut az ő megerősítésére, miközben rád kevesebb fókusz marad.

3. Rendszeresen kritizál!

A külsődet, a munkádat vagy a terveidet érő állandó kritika mellett könnyen úgy érezheted, sosem vagy elég jó. Ehhez az anyai viselkedéshez az érdeklődés és a támogatás hiánya is társulhat. Ilyenkor elismerés helyett egyfolytában a hibáid kerülnek előtérbe.

4. A véleménykülönbség indulatossá teszi!

Ha másként látsz valamit, azt személyes támadásként élheti meg. A nárcisztikus személyiségzavar tünetei között szerepelhet a kritikára adott dühös vagy megvető reakció, illetve mások lekicsinylése. Ez megnehezítheti, hogy nyugodtan elmondd a véleményedet az édesanyádnak, de az indulatosság önmagában nem bizonyít személyiségzavart.

5. Mások előtt is megszégyenít!

A kellemetlen, kínos történetek mesélése vagy a nyilvános beszólások különösen fájhatnak attól, akitől támogatást várnál. A megszégyenítés és a lekicsinylés is lehet nárcisztikus jellemvonás, és attól, hogy egy megjegyzést viccnek neveznek, még lehet bántó, és ezt jogod van jelezni neki.

6. Mindig valaki más a hibás, nem ő!

Nehéz rendezni egy konfliktust, ha a másik fél nem vállalja a saját részét benne. A nárcisztikus szülői működéshez hozzátartozhat a felelősség elhárítása – többnyire rád. Így egy bocsánatkérés helyett megint azt hallhatod, miért te vagy felelős azért, ahogyan ő veled viselkedett.

7. Bűntudattal próbál befolyásolni!

A bűntudatkeltés, a büntető hallgatás és a megéléseid, tapasztalataid megkérdőjelezése az érzelmi manipuláció eszközei lehetnek. Utóbbit gaslightingnak nevezik: ilyenkor egyre bizonytalanabbá válhatsz abban, jól emlékszel-e a történtekre. Ez több egy hétköznapi vitánál arról, ki mire emlékszik másképp.

8. Nehezen tűri a többi kapcsolatodat!

Az elszigetelés megjelenhet a barátságaid akadályozásában vagy a párkapcsolatod aláásásában is. A nárcisztikus jellemvonásokkal rendelkező anya a gyereke figyelmét saját magának akarhatja fenntartani. Emiatt bűntudatot kelthet benned, ha másokkal töltesz időt, vagy önálló programokat szervezel.

9. Kiszámíthatatlanul bánik veled!

Egyszer szeretetteljes, máskor elutasító vagy ellenséges, és nehéz előre tudni, mire számíthatsz. Egy ilyen kapcsolatban sok energiát vihet el a másik hangulatának figyelése, miközben a saját érzéseidre alig marad figyelmed.

10. Versenyezhet veled!

Furcsa és fájdalmas helyzet, amikor a szülő nem tud őszintén örülni a gyereke sikereinek: a nárcisztikus szülő irigysége a saját gyerekére is kiterjedhet. Ilyenkor a jó híreid megosztása sem feltétlenül hozza meg azt a támogatást, amelyre számítottál.

11. Másoknak egészen más oldalát mutatja!

Kifelé figyelmes, támogató szülőnek tűnhet, miközben otthon másként viselkedik. A tökéletes családi kép fenntartása fontosabbá válhat annál, hogy mi történik köztetek. És különösen magányossá teheti a helyzetedet, ha úgy érzed, mások nem értenék vagy nem hinnék el a tapasztalataidat.

Felismerted a jeleket? Akkor kerüljenek reflektorfénybe a saját szükségleteid! Nem kell egyetlen beszélgetés alapján eldöntened, hogyan tovább: kezdheted azzal, hogy megfogalmazod, mely helyzetek bántanak, és milyen határokra lenne szükséged. Egy megbízható ember vagy pszichológus támogatása segíthet tisztábban látni a kapcsolatokat. A saját érzéseidnek akkor is van helyük, ha az anyukád másként értelmezi a történteket.

Összeszedtünk nyolc olyan mondatot, amit egy nárcisztikus szülő mond a gyerekének!

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