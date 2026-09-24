Napi horoszkóp szeptember 24.: a Nyilasok jó híreket kapnak, a Vízöntők kibontakoztathatják a kreativitásukat

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit szeretne rád testálni a hét második felében, amire abszolút nem vagy felkészülve, mi több, a lehető legtávolabb áll tőled. Amennyiben valóban nem tudsz azonosulni a dologgal, abban az esetben nem kell elvállalnod a feladatot, csakis olyasmire mondj igent, ami számodra is a teljesíthetőnek tűnik. Amennyiben a bizonyos kérés a képességeidet meghaladja és várhatóan kudarcot fogsz vallani, abban az esetben határozottan adj elutasító választ, hisz a kudarccal csalódást okozhatsz magadnak és az illetőnek is. Éppen ezért nem érdemes álmatlan éjszakákat okozni saját magadnak!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta, rólad terjesztett pletykák jutnak a füledbe a hét második felében, amelyek már az első pillanatban felháborítanak, épp ezért szeretnéd mindenképp azonnal a világba kiáltani azt, hogy szemen szedett hazugságról van szó. Mielőtt azonban ezt megtennéd, próbálj egy pillanatig hideg fejjel gondolkodva utánanézni, hogy pontosan ki az, aki ilyesfajta rosszindulattal bír és amennyiben nem túl hitelt érdemlő számodra az illető személye, abban az esetben felesleges felvenned a kesztyűt és ringbe szállnod. Engedd el a dolgot, hisz aki ismer, pontosan tudhatja rólad, hogy igazak-e az állítások vagy az egész csak kitaláció. Arra pedig, hogy másoknak miért jó az ártó szándékú pletykaterjesztés, majd a tükörképük válaszol!

IKREK (május 21-június 21)

Egy számodra különösen nagy jelentőséggel bíró ügynek mégsem olyan végkimenetele lesz, mint ahogy azt vártad, emiatt a hét második felében borzasztóan bosszús és feszült vagy. Mielőtt azonban a benned forrongó indulatok felszínre törnek és ezzel akaratlanul bántanál meg a környezetedben olyan embereket is, akiket a legkevésbé sem akarnál, tisztázd magadban az egészet az elejétől a végéig. Ne csak a kudarcot lásd az dologban, igyekezz inkább megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, vond le a megfelelő konzekvenciát annak érdekében, hogy legközelebb szerencsésebben alakuljanak a dolgok!

RÁK (június 22-július 22)

A környezetedben híresen magabiztos emberként ismernek, te vagy az, akinek soha semmitől nem remeg meg a lába, épp ezért rengetegen próbálnak beléd kapaszkodni, ha úgy adódik, hogy segítségre van szükségük, te pedig az esetek többségében kissé vakmerően mész és kiállsz másokért a harctérre. Vannak azonban olyan pillanatok, amikor még neked is megremeg a lábad, bár ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson. A hosszú távú boldogságod és nyugalmad érdekében próbáld meg belátni, hogy bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Igyekezz mindig önmagad lenni, soha ne akarj többnek mutatkozni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem véletlenül tartanak téged a többiek igen nagyra, hiszen te vagy az a személy, akire mindenben számítani lehet, aki rendelkezik annyi tudással, tapasztalattal és elszántsággal, hogy szinte bármilyen nehéz akadályt le tud győzni, emiatt egyfajta általános tisztelet övez. A hét második felében is szükség lehet a segítségedre, mert egy olyan helyzet adódik, amiből nélküled nem-igen látszik a kiút, s megoldás híján többeket is kellemetlenségek érhetnének. Szerencsére pontosan tudod, mit kell csinálnod ahhoz, hogy elkerüljétek a katasztrófát, ezért pedig mindenki rendkívül hálás lesz neked. Még jó, hogy időben érkeztél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasféle felelősség terheli a válladat, amelyből, amennyiben választani lehetett volna, úgy bizonyosan nem kérnél. Mégis ha már így alakult, igyekezz beleállni a helyzetbe és úgy pontot tenni a dolog végére, hogy te magad nem jössz ki rosszul a helyzetből. Ne hagyd hogy a kéretlen tanácsadók befolyásoljanak, hisz ez most nem az a szituáció, amikor mások véleményére alapozva dönthetsz bizonyos kérdésekben, itt most abszolút a te tapasztalatod az, ami számít. Csak bízz magadban, meg tudod csinálni, minden csupán akaraterő kérdése!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elbagatellizáltál egy bizonyos feladatot, azt gondoltad ugyanis, hogy elég, ha az utolsó pillanatban nekifutsz, hisz a kisujjadból ki tudod majd rázni. A legnagyobb megdöbbenésedre azonban a hét második felében kell rájönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nem-igen fogsz tudni felmutatható eredményt produkálni. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és vegyél sorra mindent, vajon hol tévedhettél. Máskor nem érdemes lekicsinylően hozzáállni bizonyos helyzetekhez, hisz a saját károdon kell a helyzet komolyságából tanulnod, ez pedig sosem jó!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában szeretsz mások után menni, szíved szerint nem nagyon keltenél feltűnést, az, hogy felhívd magadra a figyelmet, az pedig egyenesen távol áll tőled. A hét második felében azonban mégis kénytelen vagy ebből a burokból kilépni és egy kicsit más irányba menni, mint amerre a többiek tartanak. Mindezt persze kissé a kényszer hatása alatt teszed meg, hisz önmagadtól sosem jutna eszedbe az, ilyenformán vedd be máshol a kanyart. Cseppet se legyen azonban emiatt bűntudatod, néha ilyennek is lenni kell. Majd holnap visszaállsz a dominósorba, addig pedig élvezd ki, hogy kicsit más lehetsz, mint a többiek!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében végre jó híreket kapsz egy bizonyos ügyben, amely rendkívül nagy lendületet ad, hisz már nem is igen mertél reménykedni a pozitív végkimenetelben. Végre tehát kicsit kifújhatod az eddig benntartott levegőt, nem kell tovább vigyázállásban állnod. A jövőben azonban arra mindenképp érdemes ügyelned, hogy ne egy lapra tegyél fel mindent, hisz hatalmas kockázatot vállalsz ezzel. Tartalékolj, hisz nem tudhatod, mikor lehet szükséged arra, hogy mozgósítsd a raktáraidat. Ha mindig kockáztatsz, sokkal nagyobb eséllyel hasalsz el!

BAK (december 22-január 20)

Túl magasra tetted a mércét önmagaddal szemben, mely abszolút meggátol abban, hogy sikerélményed lehessen. Annak érdekében azonban, hogy hosszútávon élményeket szerezhess, érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy talán a kisebb lépések azok, amelyekben haladva nagyobb eséllyel lehet pozitív a végkimenetel. Ne bonyolítsd a helyzetedet, igyekezz minél logikusabban végigmenni bizonyos feladatokon, illetve lejjebb helyezni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokat! Hidd el, hosszútávon megéri!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében végre lehetőséget kapsz arra, hogy kibontakoztasd a benned rejlő kreativitást, ennek köszönhetően elnyerd a környezeted elismerését. Mindenképp érdemes kihasználnod az alkalmat, az utóbbi időben ugyanis rendre fulladtak kudarcba a próbálkozásaid, mely miatt már-már a hitelességed forgott kockán. Most azonban minden eszköz adott arra, hogy felmutass valamit, épp ezért igyekezz minél hamarabb nekifutni, hisz a lehetőség ma ugyan adott, de ki tudja, holnap is lesz-e még alkalmad maradandót alkotni!

HALAK (február 20-március 20)

Általában nagyon ragaszkodó ember vagy, aki nehezen enged el bizonyos személyeket és nehezen lép túl bizonyos élethelyzeteken is. Az állandóság ugyanis egyfajta biztonságot jelent az életedben, emiatt váratlan helyzetekben feszültté válsz, nem tudod, hogyan oldd meg őket. Bármennyire is szeretnéd azonban azt hinni, hogy az Élet egy jól megírt történet, be kell látnod, hogy időnként nincs benne happy end és el kell engedned azt, aki menni akar. Nem érdemes a végsőkig ragaszkodni, hisz fordított esetben mások sem hullajtanak ennyi könnyet érted!