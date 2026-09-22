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Napi horoszkóp szeptember 22.: a Bikák fontos elhatározásra jutnak, az Ikrek segítő szándéka a visszájára fordul
Forrás: Unsplash by Nathan Anderson
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NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 22.
KOS (március 21-április 20)
Általában véve a környezetedben mindenki hozzád fordul a problémaival, kérdéseivel, kételyeivel, nagyjából bármilyen helyzetben képes vagy ugyanis racionálisan gondolkodni és határozott talpraesettséggel hozni döntéseket. Neked ez abszolút egy alapállapot, különösebben nem szoktál kérkedni azzal, hogy másoknak segítesz, mégis büszke lehetsz magadra, hisz olyasfajta intelligenciával kezelsz minden szituációt, amivel kevesen rendelkeznek. Arra azért mindemellett érdemes ügyelned, hogy ne ess át a ló túloldalára, hisz sok esetben nem vagy közvetlenül érintett egy-egy kérdéses helyzetben, így nem a saját bőrödet viszed a vásárra, másoknak azonban viselniük kell a tanácsod nyomán történt cselekményük következményeit!
BIKA (április 21-május 20)
Fontos elhatározás fogalmazódik meg benned a mai nap folyamán, olyasfajta célt tűztél ugyanis ki magad elé, amelynek elérésével új élményekkel gazdagodhatsz, illetve olyan kapcsolati tőkére tehetsz szert, amelyeket a hosszútávú jövőben kamatoztathatsz majd. Készíts tehát egy alapos tervet, próbáld magad tartani hozzá, de ne riadj meg attól sem, ha esetleg porszem kerülne a gépezetbe. Mivel kellőképp talpraesett és találékony vagy, nem okozhat gondot az sem, hogy az esetleges hibákra gyorsan és adekvátan reagálj. Nem lesz egyszerű, de amennyiben sikerül, méltóképp ünnepelheted az elért sikereket, ehhez azonban fontos, hogy semmiképp ne add fel, bármekkora hétfejű sárkány kerül is az utadba!
IKREK (május 21-június 21)
Kéretlenül ragadod meg valakinek a kezét a mai nap folyamán, akiről valamilyen oknál fogva azt gondolod, hogy nélküled elveszne a sűrű rengetegben. Segítő szándékod azonban könnyen a visszájára is fordulhat, hisz kívülállóként ha szeretnéd, sem tudod magad az illető helyébe képzelni, ez viszont meghatározó a szituációban. Épp ezért mielőtt teljesen jószándékkal ugyan, de belekontárkodnál a dolgába, előtte érdemes feltérképezned a helyzetet és megkérdezned az illetőtől, hogy igényel-e bármifajta segítséget, amennyiben igen, abban az esetben biztosítsd arról, hogy számíthat rád. Ne akarj úgy belegázolni a tóba, hogy a mélységet nem ellenőrizted előtte!
RÁK (június 22-július 22)
Kissé elgondolkodtató számodra az a szürkeség, amely érzésed szerint jelen pillanatban jellemzi az életedet, gyakorlatilag semmiféle változás vagy szín nincs ugyanis a mindennapjaidban, emiatt megfordul a fejedben, hogy teljesen új kalandba vágj bele. Épp jókor kezdődik ez a fajta gondolatmenet, hisz váratlanul olyan lehetőség adódik, amely végre a nagy kiugrás esélyét rejti magában és nem utolsósorban segíthet abban, hogy kitörj az egyhangúságból, az unalomból. Ragadd meg a kínálkozó alkalmat, mert ez lesz az, ami meghozza az élményeket, a kalandot, a színt az életedbe. Ne hagyd elúszni, hisz nem mindennap jön ilyen lehetőség!
OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)
A mai nap folyamán frusztráló híreket kapsz, amelyek elég negatívan befolyásolják a hangulatodat és ugyan körül vagy véve barátokkal, mégsem érzed ma pozitív társaságnak magad. Amennyiben szeretnéd csendesen tölteni az estét, hívd át egy bizalmas barátodat és egy pohár bor mellett öntsd ki neki a szívedet. Meglátod, sokkal könnyebb lesz a lelked, ha a téged terhelő dolgokat kibeszéled, mi több, könnyen meglehet, hogy együtt megoldást találtok a problémára és holnap még a Nap is szebben süt majd. Ne keseredj el, nincs minden veszve!
SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)
Komoly kihívással kell a mai nap folyamán szembenézned, akaratodon kívül ugyanis olyan szituációba keveredsz, amely igen nehéz akadályokat állít eléd, neked mégis meg kell küzdened mindennel. Ha nem esel kétségbe, az eszed és a szíved is a helyén van, pontosan tudni fogod, hogyan kell megoldanod a helyzetet, hol van elrejtve a megoldókulcs. A végén mindenki elismerését kivívod és te magad is elégedett lehetsz a teljesítményeddel. Ezért ne futamodj meg rögtön az első nehézséget látva, inkább állj a sarkadra és keményen küzdj meg a sikerért. Hidd el, édesebb lesz az álmod, ha nem gyötör a lelkiismeret-furdalás amiatt, hogy meg sem próbáltad!
MÉRLEG (szeptember 24-október 23)
Az utóbbi időben úgy érzed, hogy teljesen kimerültél, olyannyira sok volt a tennivaló az utóbbi időben, hogy már semmi másra nem vágysz, csak a pihenésre, amikor egyszerűen nem szorongatnak a határidők és magad dönthetsz arról, miként osztod be az idődet. Nincs is a szabadságnál jobb érzés, te pedig már borzasztóan vágysz erre, ennek érdekében igyekezz tehát letudni a kötelező köröket és csakis olyasmivel foglalkozz, ami feltölt és amelynek köszönhetően újult energiával vághatsz bele az előtted álló napokban!
SKORPIÓ (október 24-november 22)
Túlságosan magasra tetted a mércét, amelyet úgy tűnik, első nekifutásra nem sikerül megugranod, emiatt azt gondolod, hogy alkalmatlan vagy az általad kitűzött cél teljesítésére és hátat fordítva elballagnál inkább. Az bizonyos azonban, hogy az önmagadba vetett hit feltétlenül szükséges ahhoz, hogy sikerüljön esetleg nehezebb akadályokat is megugranod, hisz ha meg sem próbálod, sosem tudod majd meg, hogy mire vagy képes és hol vannak a határaid. Az, ha nem tudsz valamit első nekifutásra teljesíteni, az korántsem jelenti azt, hogy alkalmatlan vagy bizonyos feladatokra, sokkal inkább azt, hogy más pályákon kell tapasztalatot szerezned ahhoz, hogy ezzel is meg tudj egyszer birkózni. Ne add fel, higgy magadban!
NYILAS (november 23-december 21)
Fontos számodra, hogy mások érdekeit kiszolgáld, hogy mindig elégedetté tegyél mindenkit, ezért fordul elő, hogy amennyiben szükséges, a saját ügyeidet hagyod hátra, olyannyira biztonságot nyújt számodra az elismerés. Ez azonban az állandó küzdelem ellenére sem minden esetben sikerül, hisz egyszerűen képtelenség mindig, mindenkiben az elégedettség érzését kelteni. Nem is biztos, hogy megéri folyamatos áldozatokat hozva mindig másokra koncentrálni, épp ezért a sokszor feleslegesen futott körök helyett inkább saját magadat helyezd előtérbe és a saját boldogságodra összpontosíts! Hidd el, hosszútávon ez sokkal kifizetődőbb lesz számodra. Emellett persze nagyon fontosak a szeretteid is, de nem a saját rovásodra!
BAK (december 22-január 20)
Elég komoly szituációban kell ma kifejtened az álláspontodat, mégpedig határozottan és összeszedetten annak érdekében, hogy ne válj hiteltelenné mások szemében. Noha nem egyszerű kimondanod azt, ami gondolsz, most mégis bátran vállalnod kell a véleményedet. Lehet, hogy tizenkilencre lapot húzol ezzel, de próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy rajtad a világ szeme és talán a te álláspontod lesz az, ami döntőnek bizonyul. Ne hezitálj sokat, hisz ha nem mondod ki gyorsan, amit gondolsz, akkor bizony elúszhat minden az árral. Legyél bátor!
VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)
Számodra sokat jelentő élethelyzet záródik le a mai nap folyamán, amelyen nem feltétlenül tudsz könnyen továbblépni, ragaszkodtál ugyanis ahhoz a komfortzónához, amelyet a szituáció jelentett neked. Bármennyire is nehéz most a szíved, igyekezz elfogadni, hogy egyszer minden véget ér, a világ ugyanis folyamatos változásokból áll, melyekhez neked kell alkalmazkodnod, hisz a világ teljes egészében nem tud hozzád idomulni. Vondd le a megfelelő konzekvenciát és lépj tovább, meglátod, ha nyitott szemmel jársz, jönni fognak az újabb és újabb lehetőségek!
HALAK (február 20-március 20)
A mai nap folyamán egy beszélgetés során valaki mindent megtesz azért, hogy meggyőzzön egy számára sokat jelentő ügyről, te azonban abszolút meggyőzhetetlen vagy. Amennyiben tehát teljes makacsul hiszel az igazadban, abban az esetben ne is hagyd magad befolyásolni, akkor bizony küzdj a végsőkig érte. Ha a naivitásod miatt sorozatosan bedőlsz azoknak az embereknek, akik nagy befolyással bírnak és azt gondolják, ekkora hatalmuk van a szavak tekintetében, akkor előbb vagy utóbb, de az eszközükké válsz minden tekintetben. Légy határozott és mutasd meg azt hogy a te véleményed is számít legalább annyit, mint az övék!
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