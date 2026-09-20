Napi horoszkóp szeptember 20.: a Kosok izzasztó helyzetnek tehetnek pontot a végére, a Szüzek pihenhetnek végre

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan izzasztó helyzetnek tudsz pontot tenni a végére a hét utolsó napján, amely szinte minden szempontból kezdett már felemészteni. Ezt a terhet azonban ma leheteted, mely tudat rendkívül nagy boldogsággal tölt el. Igyekezz ezután olyan programot találni, amely passzív módja a feltöltődésnek, ne foglalkozz semmivel, ami megterhelő számodra, hisz most gurult csak le rólad egy tonnás teher. Ügyelj arra, hogy egy darabig ne feszegesd a határaidat, amelyeknek túloldalán csupa olyan kihívás van, ami jelen pillanatban meghaladja a képességeidet!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján gyorsan elfajul egy bagatell vita közted és egy családtagod között, melynek során mindkettőtöket elragadnak az érzelmek és súlyos sértéseket vágtok egymás fejéhez. Emiatt elég rosszul érzed magad, hiszen lelkiismeret-furdalásod van, nem akartad ugyanis megbántani az illetőt. Próbálj azonban most higgadtan gondolkodni, valamiféle utat találni arra, hogy együtt tudjatok működni, hiszen a kölcsönös sértegetés nem vezet sehova. Ha azonban nem sikerül kompromisszumos megoldást találni, lépjetek túl a dolgon, nem éri meg egy teljesen jelentéktelen ügy kapcsán a jóviszonyt kockáztatni!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki korábban felelőtlen ígéretet tett, amelytől akkor igen sokat vártál, bizonytalan helyzetedben gyakorlatilag úgy kapaszkodva belé, mint az utolsó szalmaszálba. A legnagyobb csalódottságodra azonban mostanra kezdesz rájönni, hogy hamis illúziókat kergettél az illetővel kapcsolatban, ő ugyanis abszolút zöldfülű a témában. Nem a rossz szándék vezérelte, csupáncsak segíteni szeretett volna, ám ez egy kiváló tanulópénz lehet neked: nem érdemes bizalmat szavaznod mindenkinek, aki szembejön, hiszen annál nagyobbat csalódhatsz. Tanulj meg a saját lábadon megállni, abból nem lehet baj!

RÁK (június 22-július 22)

Egyedülálló véleményt képviselsz egy bizonyos helyzetet illetően, ez pedig kissé borzolja a kedélyeket a közvetlen környezetedben. Vannak, ugyanis, akik megbotránkoznak, mások meg inkább csak hallgatnak, mert félnek állást foglalni, tartva attól, hogy ártanak vele a népszerűségüknek. Mindennek ellenére ne törődj semmivel, hiszen nem mondtál semmiféle szörnyűséges dolgot, egyszerűen csak merted vállalni a saját véleményedet, s ki tudtad hangosan mondani azt, amiről eddig mások csak suttogtak, nehogy meghallja őket valaki. Sokkal jobban teszed, ha vállalod önmagad, különben egy leszel a százból, aki mindig alárendeli magát a többség akaratának!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje tolsz magad előtt egy számodra elég kellemetlen témát, amelybe ha tetszik, ha nem -ezt pontosan tudod- bele kell előbb-utóbb állnod. Mivel számtalan álmatlan éjszaka van már ennek okán mögötted, épp ezért a hét utolsó napján -vasárnap ide vagy oda- igyekezz megrázni magad és mihamarabb pontot tenni a dolog végére. Hidd el, sokkal nyugodtabb lesz az életed, ha sikerül magad mögött hagynod az egészet. Van, hogy az embernek bele kell állnia bizony olyan helyzetekbe is, ahol kissé ingoványos a talaj, de az élet már csak ilyen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú idő után ma végre van egy olyan nap, amikor senki nem ad feladatot, amikor senki nem talál meg valamiféle segítségkéréssel, amikor egyszerűen te magad osztod be, hogy mikor mivel töltsd az idődet. Igyekezz tehát kihasználni ezt a kivételes alkalmat, koncentrálj önmagadra, menj shoppingolni vagy jöhet egy Szívek szállodája maraton egy sütőtökös latte és egy forró almás pite társaságában. Szükséged van neked is arra, hogy bizonyos időközönként lerázz minden láncot és belülről építkezz és ne feledd: sokkal nagyon elánnal fogod tudni belevetni magad a munkába holnap!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján pont kerülhet egy olyan helyzet végére, amelyhez borzasztóan ragaszkodsz az elejétől kezdve. Ugyan most kissé szomorúan konstatálod a dolog végét, mégis próbáld a pozitív oldalát nézni, azt, hogy mennyivel lettél gazdagabb morális értelemben, hogy mennyit adott neked, ne a hogyantovábbra koncentrálj. Az élet egy állandó körforgás, vannak bizonyos állomások, ahol hosszabb, vannak, ahol rövidebb ideig tartózkodik az ember. Igyekezz tehát emelt fővel a jövőbe tekinteni és arra koncetrálni, hogy mennyivel lettél több és mennyivel lehetsz még ezután!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján szomorúan veszed tudomásul, hogy számodra fontos személyt ismertél félre, olyasmit tett ugyanis az illető, ami neked egyszerre felháborító és megdöbbentő. Semmiképp nem szeretnéd szó nélkül hagyni a dolgot, szíved szerint azonnal elmondanád neki, hogy teljesen mást gondoltál róla, épp ezért számodra megdöbbentő a viselkedése, amivel nem tudsz és nem akarsz közösséget vállalni. Azt azonban tartsd szem előtt, hogy tulajdonképp senki nem tartozik neked elszámolnivalóval, mint ahogy te sem tartozol senkinek, épp egy bizonyos határvonalon belül illik maradnod. Nyilvánvalóan az illető tisztában van a tettével, annak következményeivel is, nem szükséges neked felállítanod a rögtönítélő bíróságot. Légy büszke arra, hogy te soha sem tudnál még csak hasonlóképpen se cselekedni, a többi pedig a Karma dolga!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában véve minden sarkon a kalandokat keresed ezres fordulatszámon pörögve, ennek megfelelően amikor nagyjából nyugalom van körülötted, akkor elkezdesz aggódni, hogy vajon mi állhat emögött, egyfajta vihar előtti csend vagy csak szimplán semmi sem történik. Ne aggódj, nem minden csend jelent bajt is automatikusan, egyszerűen vannak olyan periodusok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a helyükre pakolj bizonyos történéseket magadban, illetve kicsit kikapcsolódj, mielőtt új kihívás helyeződik kilátásba. Hidd el, jóval nagyobb hatékonysággal tudsz hosszútávon működni, amennyiben megtanulod uralni a benned lévő, folyamatosan lüktető adrenalinszintet!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje halogatsz egy bizonyos döntést, melyhez eddig nem érezted magad kellőképpen határozottnak és konzekvensnek, a hét utolsó napján mégis azt súgja a női megérzésed, hogy talán dűlőre juthatsz, épp ezért amennyiben megteheted, zárd ki a külvilágot és zongorázz végig újra mindent. Mielőtt kimondod a végszót, tekints úgy a helyzetre, mint egy teljesen kívülálló személy, így talán könnyebben mondasz ki bármit. Arra mindenképp ügyelj, hogy el ne vessz a részletekben, hiszen ha túl sokáig töröd a fejed a döntésen, akkor könnyen elszalaszthatsz olyan lehetőséget is, ami még egyszer nem fog visszatérni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy ideje motoszkál a fejedben a gondolat, hogy változtass bizonyos dolgokon az életedben, eddig azonban elhessegetted, hisz általában nem vagy az az “ismeretlenben is fejest ugró”-típus. Egyre inkább érzed, hogy más területeket is kipróbálnál, nincs meg benned a motiváció ahhoz, hogy 100%-on teljesíts, jelen pillanatban olyan minden mindegy alapon végzed a munkádat. Ez azonban hamarosan bajba sodorhat, hisz az oda nem figyelésnek könnyen meglehet a böjtje, épp ezért amennyiben változtatni szeretnél, abban az esetben mielőbb határozd el magad. Hidd el, semmi jót nem hoz az, ha a motiválatlanságod miatt kerülsz bajba!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben szorult helyzetbe kerül a hét utolsó napján és benned látja a megmentőjét. Nem titkolt szándékkal keres tehát fel, ami számodra kissé kellemetlen, hisz nem szeretnél az illető kezét fogva, vele együtt süllyedni. Igyekezz a szerepeket tehát a legelején tisztázni, mondd el, hogy szívesen foglalsz állást, de sem felelősséget nem vállalsz, sem pedig fizikialag beavatkozni nem szeretnél. Muszáj időnként önzőnek lenned annak érdekében, hogy ne sérülj sem fizikai, sem pedig morális értelemben. Amennyiben ez így megfelel az illetőnek, rendben, ha pedig kevésnek találja, akkor mást kell keresnie segítségnyújtás céljára!