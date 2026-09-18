Napi horoszkóp szeptember 18.: az Oroszlánoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Mérlegek rég nem látott ismerősbe botlanak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

Vannak az életedben olyan ügyek, amelyeket elodázol, mindenféle kifogásokat keresel, csak azért, hogy ne kelljen szembenézni velük. Ugyan mások régóta presszionálnak, egyfolytában kérdőre vonnak, hisz idegesíti őket az egy helyben toporgás, téged ez sem motivál. Finoman próbáld megértetni velük az álláspontodat és azt, hogy előbb-utóbb cselekedni fogsz, de nem azért, mert ők kitolnak a szakadék szélére!

BIKA (április 21-május 20)

Általában szeretsz hosszasan morfondírozni bizonyos dolgokon, minden szempontból megközelíteni egy-egy helyzetet, mielőtt meghozol egy döntést. A hét utolsó munkanapján ennek ellenére olyan szituáció adódik, ahol nincs lehetőséged hezitálni, illetve végig pörgetni az okokat és okozatokat. Ne is rágódj sokat, vannak olyan élethelyzetek, amelyekben jobb, ha nem görcsölsz, csak egyszerűen döntesz. Mondd ki, amit ki kell, aztán lépj tovább!

IKREK (május 21-június 21)

Kezd fogyni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, melyet hosszabb ideje nyújtasz már, mint a rétestésztát. Huzamosabb ideje dolgozol rajta, eddig eredménytelenül és ez az, ami kezdi elvenni a lelkesedésedet. Minden reményvesztettséged ellenére most van csak igazán szükséged arra, hogy minden kitartásodat összeszedve nekivágj az utolsó métereknek. Hidd el, a befektetett energia a végén busásan meg fog térülni, ám attól mert sürgeted az eredményt, az még nem fog előbb megérkezni. Mindennek eljön a maga ideje! Kitartás!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján sikerül végre elhárítanod egy olyan helyzetet, amelyet szerettél volna elkerülni, ám valahogy mégis bevonzottad. Az első pillanatban tudod azonban, hogy nem neked való a szituáció, mindenféle elveddel szembemegy, így nem is okoz nagy gondot, hogy ellenállj. Állj a sarkadra, ne hagyd magad belerántani olyasféle dolgokba, ami egyáltalán nem te vagy. Határozottságod meghozza gyümölcsét, büszke lehetsz arra, hogy különösebb detonáció nélkül sikerült a bajt elhárítanod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általánosságban elmondható rólad, hogy borzasztóan nehezen tűrsz bármifajta változást, a végsőkig ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, emberekhez, illetve szokásokhoz. Sokszor még annak ellenére sem tudsz kilépni egy-egy helyzetből, hogy már magad is látod, nem lehet többet kihozni belőle. Egészen az utolsó pillanatig kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni valamibe, ami csak hátráltat, ha nem látsz semmiféle más alternatívát, akkor lépj tovább és nyiss új dolgok felé!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában a "szabálykövető" kategóriába tartozol, a hét utolsó munkanapján mégis jól esik egy kicsit más irányba menni. Természetesen a társadalom normális keretei között próbálsz egy kicsit különbözni a többiektől, ez elégedettséggel tölt el. Büszke lehetsz arra, hogy nem tartozol az átlagos kategóriába, ne is legyen emiatt bűntudatod, időnként ugyanis egész nyugodtan kiléphetsz a komfortzónádból. Majd holnap visszaállsz a dominósorba, addig pedig élvezd ki, hogy kicsit más lehetsz, mint a többiek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rég nem látott ismerősbe botlasz a hét utolsó munkanapján, akivel már évek óta nem találkoztál, érthető módon tehát nagy örömmel tölt el a viszontlátás. Érdemes minőségi időt együtt töltenetek, egyre finom kávé mellett beszélgessetek az elmúlt időszak történéseiről, arról, hogy kit merre sodort az élet. Még az is lehet, hogy több lehet ebből a kapcsolatból, mint egy szimpla jóbaráti diskurzus. Adj egy esélyt a dolognak, de semmiképp ne kezdj el nyomulni, hisz jó eséllyel csak elijeszted az illetőt. Óvatosan, egyik lábadat a másik után tedd, abból nem lehet baj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában véve te vagy az a személy, aki mindig azon fáradozik, hogy mások boldogok legyenek, mindenről a szeretteid, a barátaid jutnak eszedbe, az, hogy apró gesztusokkal kedveskedj mindenkinek. Emellett azonban hajlamos vagy elhanyagolni a saját boldogságodat, elfelejtesz önmagadról is gondoskodni, mely időnként már észrevehető jeleket mutat. Itt az ideje tehát meghúznod egy határvonalat a saját érdekedben, nem kell neked tonnás súlyokat a hátadon cipelned. Légy óvatos, nehogy a nagyvonalúságod a saját rovásodra menjen!

NYILAS (november 23-december 21)

Kényelmetlen helyzetbe kerülsz a hét utolsó munkanapján, amiből első körben jobbnak látod kihátrálni. Gondolj bele azonban, ha elmenekülsz, előbb-utóbb úgyis utolér minden probléma és vállalnod kell a felelősséget, érdemesebv tehát a problémáknak elébe menni és tiszta vizet önteni a pohárba. Tartsd szem előtt, hogy sokkal kényelmesebb tiszta lelekiismerettel, egyenes gerinccel közlekedni, mint sem hajlott háttal bújkálni, nem igaz?

BAK (december 22-január 20)

Olyasféle kaland előtt állsz, amiben ugyan eleinte sziklaszilárdan hittél és nagy lelkesedéssel álltál elébe, a lábaid most mégis valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva megremegni látszanak. Ugyan lehet, hogy kissé vakmerőség volt részedről bevállalni, de ha nem görcsölsz rá, akkor még jól is végződhet a dolog. Egyszer mindent érdemes kipróbálni, hogy objektív véleményt alkothass, ne hezitálj hosszasan, csak vesd bele magad. Nem fogod megbánni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján minden a lehető legjobban alakul, semmiféle porszem nem kerülhet a gépezetbe, amely akadályozná a folyamatban lévő ügyek előrehaladását. Ezt a környezeted is pontosan látja, így ma azt érzik rajtad, hogy semmiképp nem tudnak befolyásolni. Csak így tovább, meglátod, hatalmas siker vár majd a célban, ahol aztán a barátaiddal ünnepelhetsz a finom koktél társaságában!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján arra kell rájönnöd, hogy nem fontos mindig ugyanazzal a véleménnyel rendelkezned, mint a többieknek, nem kell úgy öltözködnöd és viselkedned, mint másoknak. Igazad is van, merj különb lenni, merd kinyilvánítani hangosan a véleményed, hiszen időnként erre is szükséged van. Attól, mert nem illesz bele a puzzle-ba, még te is ugyanolyan értékes ember vagy, mint a környezeted, ezt ne feledd!