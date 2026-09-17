Napi horoszkóp szeptember 17.: a Rákoknak halaszthatatlan teendőjük akad, a Skorpiók vitás helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Rengeteg enegiád fekszik egy számodra fontos projektben, ami a hét második felében bőségesen térül meg. Ennek megfelelően büszkén és meghatódva tekinthetsz a művedre, ezt ugyanis kizárólag magadnak köszönheted. Élvezd tehát az eredmény minden percét, arasd le bátran a babérokat, aztán mindenképp szállj vissza a földre, hisz új inspirációkra van szükséged ahhoz, hogy újult erővel állhass a következő kihívás elé, amelyek teljesítéséhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyannyira előredolgoztál a feladataid tekintetében, hogy lehetővé vált számodra az, hogy átadd végre magad a pihenésnek a hét második felében, mi több, a kikapcsolódásnak olyan formáját válaszd, ami egy kis adrenalinlökettel jár. Nyugodtam szánj időt arra, hogy nem csak a kötelezettségeid tekintetében legyél sínen, de a lelked is harmóniába kerüljön. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak, néha ugyanis önzőnek kell lenned ahhoz, hogy önmagaddal egyensúlyba kerülj. Pihenj, töltekezz fel, hisz nem tudhatod, miféle kihívások igénylik majd az összes energiádat a közeljövőben!

IKREK (május 21-június 21)

Fontos részletre derül fény a hét második felében egy bizonyos projekt kapcsán, amelynek kulcsfontosságú szerepe lehet majd abban, hogy közelebb juss a célodhoz. Most, hogy világossá válik számodra az utolsó rejtély is, ezzel bizony igen komoly előnyre tudsz szert tenni. Az azonban már csak rajtad múlik, hogy másokkal is megosztod-e a megoldókulcsot vagy egymagad aratod le a babérokat. Amennyiben úgy érzed, hogy érdemes másokkal osztozni a sikeren, csak olyan személyeket vonj be, akiket erre érdemesnek találsz, s megbízol bennük. Különben megeshet, hogy kihasználnak és maguk akarnak majd a dobogó legfelső fokára állni. Épp ezért jól gondold meg, hogyan taktikázol!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan előre tűpontosan megtervezted a mai programot, mégsem voltál elég alapos, hiszen a hét második felében mégis olyan helyzet adódik, amely a halaszthatatlan kategóriába tartozik, ez viszont roppant nagy frusztrációt okoz, nem a számodra nem épp kedves feladatokkal szeretted volna eltölteni a napot. Ugyanakkor bosszúság ide, bosszúság oda, ez most nem várhat, épp ezért érdemes mihamarabb lenyelned a békát és nekiveselkedni a tennivalóknak. Bárhogy is tiltakozol ugyanis, annál inkább fog a fejed fölé tornyosulni. Ez most így alakult, de ne aggódj, lesz még időd pihenni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad egy jó barátod, akiben ugyan eddig minden körülmények között megbíztál, a hét második felében azonban azonban mégis csalódnod kell benne, hisz a tudomásodra jut, hogy olyan titkot árult el rólad valaki másnak, amit normál esetben senkivel nem osztottál volna meg rajta kívül. Emiatt borzasztóan csalódott vagy és azonnal hátat fordítasz neki, mert annál súlyosabb bűn számodra nem is létezik, mint az árulás. Mivel mindenkit megillet azonban az ártatlanság vélelme, épp ezért érdemes egy esélyt adnod neki, hogy legyen lehetősége megmagyarázni, mit és miért tett. Ha még ezek után is úgy ítéled meg, hogy eljátszotta a bizalmadat, akkor nem kell megerőltetned magad és udvariassági köröket futnod. Próbáld azonban az ő szemszögéből is vizsgálni a helyzetet annak érdekében, hogy objektív véleményt tudj alkotni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve másokhoz hasonlóan nem szeretsz szembenézni a kellemetlen helyzetekkel, inkább halogatod a problémák megoldását. Így azonban csak gyűlnek a gondok, és ahogyan egyre több és több lesz belőlük, azt fogod észrevenni, hogy kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok. Ennek elkerülése érdekében igyekezz rendszerezni a tennivalókat és bármennyire kellemetlennek érzed, okosan és logikusan tegyél pontot a dolgok végére. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni utána!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében igyekszel mihamarabb letudni a kötelező feladataidat annak érdekében, hogy maradjon időd a pihenésre is, hiszen már régen azon jár az eszed. Most kell tehát az utolsó erőddel és energiáddal koncentrálnod, hiszen minél inkább lankad a figyelmed, annál nagyobb az esélyed arra, hogy hibát kövess el. Amennyiben azonban összeszeded magad és az utolsó métereken beleadsz apait-anyait annak érdekében, hogy mihamarabb végezz, abban az esetben nem jelenthet gondot számodra. Egyik lábadat tedd a másik után, így biztosan nem fogsz bennük megbotlani és hasra esni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy hozzád közel álló személlyel végzett tevékenység vitába torkollik a hét második felében, egyikőtök sem hajlandó ugyanis engedni az elveiből. Így azonban nem fogtok tudni egyről a kettőre jutni, a negatív hangulat pedig rátelepszik majd a kettőtök kapcsolatára, épp ezért igyekezz intelligensen hozzáállni a kérdéshez és próbáld tisztázni a nézeteltérést a szóban forgó személlyel annak érdekében, hogy felszabadulhass, illetve ne maradjon benned tüske a másikkal szemben. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha sikerül

tisztáznotok a nézeteltérést!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében valaminek a közepén jársz, amikor váratlan fordulat következtében ott kell hagynod csapot-papot, hogy valaki segítségére siess. Az illető eléggé kétségbe van esve, neked azonban helyén az eszed, így hideg fejjel gondolkodva meg tudod ítélni a helyzet súlyosságát. Most kell higgadtnak lenned, mert két kézzel kapaszkodnak beléd és mivel elég talpraesett vagy, épp ezért pontosan tudod, hogy az ilyen szorult helyzetekben hogyan kell adekvátan cselekedni. Ha használod az eszed, akkor pontosan tudni fogod, hogy mit kell csinálnod, téged ismerve nem jelenthet gondot, hogy a másikat kimentsd szorult helyzetéből!

BAK (december 22-január 20)

Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot a hét második felében, fogalmad sincs azonban, hogy miképp kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, épp ezért szeretnél biztosra menni annak érdekében, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal, jól gondold tehát meg, hogyan tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, hiszen ha virág nyelven próbálod közölni vele, akkor biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, akkor sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, abban az esetben nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Borzasztóan vágysz egy bizonyos dologra, ennek érdekében bármit hajlandó vagy feláldozni, hogy megszerezd magadnak. Nem biztos azonban, hogy jól teszed, ha mindent egy lapra feltéve, a kockázatokat figyelembe nem véve, a célod érdekében fejjel rohansz a falnak. Ehelyett sokkal okosabban teszed, ha leülsz és alaposan végig gondolod, hogyan tudod megszerezni anélkül, hogy mindent feláldozz azzal az eséllyel, hogy esetleg el is veszítheted. Ha nem görcsölsz rá az ügyre, még esetleg az is lehet, hogy sokkal többet kihozhatsz a dologból, mint amennyit eredetileg terveztél. Ne aggódj, végül minden úgy alakul, ahogy szeretnéd, de csak akkor, ha okosan taktikázol!

HALAK (február 20-március 20)

Elég tapasztalatlannak számítasz egy bizonyos feladatban, te azonban a fejedbe vetted, hogy mégis teljesíted bármi áron. Mivel egyelőre azt sem tudod, miképp szagolj hozzá, épp ezért jobban teszed, ha mihamarabb keresel valakit, akinek adsz a véleményére, hisz te akármeddig gondolkodsz, nem fogod tudni egyedül megoldani. Olyan személyt kérdezz meg, akiben maximálisan bízol és adsz a véleményére. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, akkor nem lehet bajod belőle, mivel azonban jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, épp ezért nincs más választásod mint a mások által adott tanácsokat megfogadni!